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Bütçe, “Tüketmezseniz açık veririm” diyor (3)

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Kurumlar vergisinde “hafta sonu” yapı­lan düzenleme ile:

İhracatçılara ve yeni iş kuranlara pozitif ayrımcılık sağlandı…

***

Yeni iş kuracaklar…

* * *

Aralarında, belki de:

Kaliteden, teknolojiden, verimlilikten uzakta; fiyat rekabetiyle “günü kurtarmaya çalışacaklar” var…

Kapasite fazlasını körükleyecekler var…

Haksız rekabetle “günü kurtarırken”, mevcut yatırımcıyı “zor durumda bıraka­caklar”; hatta “batıracaklar” var…

Tökezledikleri zaman, anında “konkor­dato” ilan edip, onlarca üreticiyi zor du­rumda bırakacaklar var (vb)…

***

Bunlara rağmen, yine, “Sana pozitif bakı­yoruz” mu denilecek?

***

Ayrıca…

Pozitif ayrımcılık, neden “yeni iş kuran­lara?”

***

Vergisini/primini düzenli ödeyen mev­cut yatırımcının suçu ne?

Teknoloji geliştiren, istihdam sağlayan mevcut yatırımcının suçu ne?

İhracatçıya hammadde/yan ürün geliş­tiren/üreten (vb) mevcut yatırımcının su­çu ne?

Mevcut yatırımcı, neden, “haksız reka­bet” ile karşı karşıya?

VELHASIL

“Haksız rekabetin” kayıtdışını;

Kayıtdışının “haksız rekabeti” büyüttüğü bir ortam…

Kayıtdışının verimsizliği;

Verimsizliğin kayıtdışını beslediği bir ortam…

***

Böyle bir ortamda, üreticiden vergi toplanamayacağını anlıyor (yıllardır) Bütçe…

***

Ve…

Bu nedenle, gerçekçilikten uzakla­şıyor;

“Üretmezseniz açık veririm” diye­miyor, rasyonel davranamıyor;

“Tüketmezseniz açık veririm.”, “Paranız yoksa, borçla/krediyle/kre­di kartıyla tüketin”, “Dolaylı vergilere devam” (vb) diyerek, günü kurtarma­ya çalışıyor…

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