Bütçe, “Tüketmezseniz açık veririm” diyor (3)
Kurumlar vergisinde “hafta sonu” yapılan düzenleme ile:
İhracatçılara ve yeni iş kuranlara pozitif ayrımcılık sağlandı…
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Yeni iş kuracaklar…
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Aralarında, belki de:
Kaliteden, teknolojiden, verimlilikten uzakta; fiyat rekabetiyle “günü kurtarmaya çalışacaklar” var…
Kapasite fazlasını körükleyecekler var…
Haksız rekabetle “günü kurtarırken”, mevcut yatırımcıyı “zor durumda bırakacaklar”; hatta “batıracaklar” var…
Tökezledikleri zaman, anında “konkordato” ilan edip, onlarca üreticiyi zor durumda bırakacaklar var (vb)…
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Bunlara rağmen, yine, “Sana pozitif bakıyoruz” mu denilecek?
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Ayrıca…
Pozitif ayrımcılık, neden “yeni iş kuranlara?”
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Vergisini/primini düzenli ödeyen mevcut yatırımcının suçu ne?
Teknoloji geliştiren, istihdam sağlayan mevcut yatırımcının suçu ne?
İhracatçıya hammadde/yan ürün geliştiren/üreten (vb) mevcut yatırımcının suçu ne?
Mevcut yatırımcı, neden, “haksız rekabet” ile karşı karşıya?
VELHASIL
“Haksız rekabetin” kayıtdışını;
Kayıtdışının “haksız rekabeti” büyüttüğü bir ortam…
Kayıtdışının verimsizliği;
Verimsizliğin kayıtdışını beslediği bir ortam…
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Böyle bir ortamda, üreticiden vergi toplanamayacağını anlıyor (yıllardır) Bütçe…
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Ve…
Bu nedenle, gerçekçilikten uzaklaşıyor;
“Üretmezseniz açık veririm” diyemiyor, rasyonel davranamıyor;
“Tüketmezseniz açık veririm.”, “Paranız yoksa, borçla/krediyle/kredi kartıyla tüketin”, “Dolaylı vergilere devam” (vb) diyerek, günü kurtarmaya çalışıyor…