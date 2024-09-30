Bütçe, “Tüketmezseniz açık veririm” diyor…
Son 20, 30 hatta 40 yılın vaadidir: “ Doğrudan vergilerin payı artacak” “Vergide adalet sağlanacak”
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AB ülkelerinden, örneğin Almanya’da…
Dolaylı vergilerin, genele oranı yüzde 27’nin altını zorluyor…
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Bizde mi? Tam tersi… Dolaylı vergilerin oranı, bir ara yüzde 70’i de geçmişti…
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Hatta… Sadece KDV sayesinde toplanan vergiler; doğrudan vergiler toplamını aştı…
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Son 1 yılda da çok dillendirildi…
Doğrudan vergilerin oranının, 2024 için, yüzde 40’a yaklaşması hedeflenmişti…
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Ocak-Ağustos dönemi, nasıl gerçekleşti? Toplanan 1 birimlik verginin yüzde 67.2’sini (dolaylı) KDV, ÖTV gibi adlar altında tüketiciler; yüzde 32.8’ini ise gelir, kâr ve servet (doğrudan) sahipleri ödedi.
VELHASIL
İlk 8 ayda…
Dolaylı vergilerin (tam tersi hedeflenmişken) payı daha da yükseldi…
Doğrudan vergilerin payı ise geriledi…
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Hafta sonu “kurumlar vergisi”nde düzenlemeye gidildi…
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Ama… Bütçe, “Tüketmezseniz açık veririm” diyor…
“Üretime, daha da önemlisi üretimde verimliliğe odaklanmazsanız; tüketici de (dolaylı vergiyi de) bulamayacağım, borçla dengelenebileceğim” diyor…