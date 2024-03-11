Çalışamayana ulaşmak…

Sosyal Güvenlik Kurumu: Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kurumlarının birleşmesiyle oluşan devlet kurumu…

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Resmî kayıtlarına göre: Türkiye’de, (sığınmacılar DÂHİL) 23 milyon kişi çalışıyor…

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Türkiye İstatistik Kurumu: Ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgi toplaması ve yayınlaması için görevlendirilmiş devlet kurumu…

Bu bilgilerin, toplumun her kesimi karar alma aşamasında kullandığı için, güvenilir ve yol gösterici olması gerekiyor…

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Resmi kayıtlarına göre: Türkiye’de, 35 milyon kişi çalışabilir durumda ama (sığınmacılar HARİÇ) 32 milyon kişi çalışıyor…

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Resmî kayıtlarına göre: Türkiye’de, (sığınmacılar HARİÇ) 15 milyon kişi yardım alıyor…

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Yani…

25 milyonu aşkın kişi (bazı özel emekliler ve öğrenciler dâhil), herkesin önünde (resmen) vergi vermeden, vergi verenler tarafından nemalandırılıyor…

VELHASIL

Zorunluluktan çalışamayanı, işe/aşa ulaşamayanı ve çektiği sıkıntıları anlayarak, yardım ederek (fitre/zekat); Yalan gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp, arınarak; Yardımlaşarak doğruyu arama, doğruya yaklaşma diye tanımlıyoruz biz Müslümanlar Ramazanı…

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İşi/aşı olmayana, çalışamayana (sağlık sorunları gibi nedenlerle çalışma zorluğu çekeni) hangi veriyle, nasıl ulaşacağız Ramazan’da?

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Ramazanın hayırlara, sağlığa, doğruya, iyiliklere, güzelliklere vesile olması dileğiyle…