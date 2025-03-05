Çalışan - emekli dengesinde tarihi dip
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlananların etkisiyle 2023 yılında 1 milyona yakın azalan sigortalı çalışan sayısı 2024’teki artışa rağmen iki yıl önceki düzeyinin çok altında kalırken, iki yılda emekli sayısındaki toplam artış 3 milyona yaklaştı. Sosyal güvenlikte aktif/pasif dengesi geçen yıl 1,61’le tarihi dip noktaya indi.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) en son yayımladığı Aralık 2024 istatistiklerine göre adına Kurum’a prim yatırılan aktif sigortalıların bir yıl önce 25 milyon 358 bin 22 olan toplam sayısı, geçen yıl 267 bin 728 kişi artarak 25 milyon 625 bin 750 oldu. Bu sayıya çıraklar, muhtarlar, stajyer ve kursiyerler, tarımda kendi adına sigortalılar ve yurt dışı topluluk çalışanları da dahil bulunuyor.
Buna karşılık Kurum’dan aylık alan emekliler ile malullük, ölüm, sürekli iş görmezlik aylık ve geliri alanların “dosya” bazında toplam sayısı geçen yıl 633 bin 724 artarak 15 milyon 869 bin 846’ya yükseldi. Bu kapsamda aylık ve gelir alan kişi sayısı de 647 bin 361 artarak 16 milyon 677 bin 617’ye ulaştı. Bir dosya kapsamında birden fazla aylık ve gelir alan kişi olduğu için hak sahibi kişi sayısı daha yüksek düzeyde bulunuyor.
Son 2 yılda 2,7 milyon yeni emekli
Aktif sigortalı sayısı geçen yılki artışa rağmen, EYT öncesi 2022 sonundaki düzeyinin çok altında kalmaya devam etti. EYT’den yararlananların etkisiyle 2023 yılında toplam sigortalı çalışan sayısı 1 milyona yakın azalmıştı. Bu azalışın 926 bin 571’lik bölümü 4/a olarak tanımlanan özel sektör çalışanlarından kaynaklanmıştı.
2023’te esnaf sayısı da 103 bin 515 kişi azalırken, memur sayısı 366 bin 371 kişi artmıştı. Bağ-Kur (4/b) kapsamındaki çiftçi sigortalıları, muhtarlar, çıraklar, yurt dışı topluluk çalışanları, tarımda kendi adına sigortalılar, stajyer ve kursiyerlerle birlikte sigortalı sayısındaki toplam azalma 986 bin 212 kişiye ulaşmıştı.
Buna karşılık yine büyük bölümü özel sektör çalışanı olmak üzere EYT’den yararlananların etkisiyle toplam emekli aylığı ve gelir alanların sayısı ise dosya bazında 2 milyon 107 bin 897, kişi bazında 2 milyon 97 bin 236 artmıştı. Geçen yılki artışla birlikte toplam çalışan sayısı 2022 sonundaki düzeyinin 718 bin 484 altında kalırken, aylık ve gelir alanların sayısında iki yıldaki toplam artış 2 milyon 741 bin 621’e ulaştı.
Aktif/pasif dengesizliği
Adına prim yatırılan sigortalı sayısının, dosya bazında aylık ve gelir alanlara bölünmesiyle bulunan ve bir emekliye düşen sigortalı çalışan sayısını gösteren “aktif/pasif dengesi”, 2024 sonu itibarıyla 1,61’le tarihi dip seviyeyi gördü. 2022 sonunda 2,01 düzeyinde bulunan aktif/pasif dengesi 2023 sonunda 1,66’ya gerilemişti. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın “SGK” şeklinde tek çatı altında toplandığı 2007 yılından bu yana gerçekleşen en düşük düzeyi ifade ediyor.
Ekonomi çevrelerinde, bir sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ideal aktüeryal denge olarak “ortalama 4 aktif çalışana 1 emekli” düşmesi gerektiği genel kabul görmekle birlikte, birçok ülkede bu dengenin çok daha alt seviyede olduğu da görülüyor.
Özel sektörde azalış, devlette artış
Aralık 2024 itibarıyla aktif sigortalıların 23 milyon 202 bin 708’ini uzun vade sigorta kolları kapsamındaki “zorunlu” sigortalılar oluşturuyor. Yeni mevzuatta “4/a” olarak tanımlanan eski SSK’lı 16 milyon 602 bin 868 sigortalı ile “4/b” olarak tanımlanan 2 milyon 489 bin 540 Bağ-Kur’lu esnaf ve “4/c” olarak tanımlanan Emekli Sandığı kapsamındaki 3 milyon 658 bin 861 memurun yanı sıra, 427 bin 298 tarım Bağ-Kur’lusu ve 24 bin 141 muhtar da bu kapsamda yer alıyor.
2024 yılında 4/a kapsamındaki özel sektör çalışanlarının sayısı 196 bin 448 kişi artarken, 4/b kapsamındaki esnaf sayısı 51 bin, çiftçi Bağ-Kur’lusu sayısı da 32 bin 962 kişi azaldı. 4/c kapsamındaki memurların sayısında ise 16 bin 74 kişilik artış oldu.
Geçen yılki artışa rağmen 4/a’lı çalışanların sayısı iki yıl öncekinin 730 bin 123 altında kaldı. Azalmaya devam eden düz esnaf sayısında iki yıldaki toplam düşüş 103 bin 566’ya, tarım Bağ-Kur’lularında bu dönemdeki toplam azalış 85 bin 668’e ulaştı. Memur sayısında iki yıldaki artış ise 382 bin 445’i buldu.
Sigortalı özel sektör çalışanları ve esnaf sayısındaki azalmaların başta deprem illeri olmak üzere kapanan işyerleri ya da kayıt dışı çalıştırmanın artması; memur sayısındaki artışın ise kamudaki sözleşmeli personelden bir bölümünün memur kadrolarına geçirilmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bu arada muhtar sayısının da geçen yıl 2 bin 67 kişi artmasına rağmen, iki yıl önceki düzeyinin 1,783 altında olduğu görüldü. Böylece zorunlu sigortalılık kapsamındaki çalışanların toplam sayısı son iki yılda net olarak 538 bin 695 kişi azalmış oldu.
Diğer sigortalılar da azaldı
Zorunlu sigortalı kapsamında yer almayan ancak adına prim yatırılan diğer aktif sigortalılardan stajyer ve kursiyerlerin sayısı geçen yıl 106 bin 90 kişi artarak 1 milyon 406 bin 404’e yükselmesine rağmen, iki yıl önceki düzeyinin 85 bin 859 altında kaldı. Çırakların sayısı geçen yıl 14 bin 103 ve iki yılda toplam 97 bin 61 kişi azalarak 539 bin 241’e geriledi.
4/a kapsamında tarımda kendi adına çalışan sigortalıların sıyışı 2024’te 2 bin 732, son iki yılda 8 bin 311 kişi azalarak 14 bin 676’ya, Türk işverenlerin dış ülkelerdeki işlerinde çalıştırdığı “yurt dışı topluluk” tanımına giren sigortalıların sayısı geçen yıl 2 bin 659, son iki yılda toplam 4 bin 293 kişi azalarak 11 bin 378’e indi. Ayda 10 günden az çalıştırılanlar, ceza ve tevkif evleri bünyesinde çalıştırılan tutuklu ve hükümlüler ve kamu idarelerinde iş akdi askıda olanların da içinde yer aldığı “diğer sigortalılar”ın sayısı ise geçen yıl 444 kişi azalmasına karşın, 451 bin 283 kişi ile iki yıl öncekinin 15 bin 735 üzerinde.
Düz emekliler 12 milyon
2024 sonu itibarıyla SGK’dan aylık ve gelir alan 16 milyonun üzerindeki nüfusun 12 milyon 28 bin 127’sini “yaşlılık aylığı” alanlar (normal emekliler) oluşturuyor. Bu gruptakilerin sayısı son iki yılda 2 milyon 529 bin 31 kişi arttı. Son iki yılda; ölüm aylığı alanların sayısı 208 bin 120 kişi artarak 4 milyon 315 bin 836’ya, sürekli iş görmezlik geliri alanlar 4 bin 148 kişi artarak 89 bin 674’e, sürekli iş görmezlik ölüm geliri alanlar 2 bin 269 kişi artarak 102 bin 789’a, vazife malulü aylığı alanlar 687 kişi artarak 15 bin 803’e, malullük aylığı alanların sayısı da 342 kişi artarak 125 bin 388’e ulaştı.
2,1 milyon 'çalışan emekli' var
Emekli olduğu halde, tekrar bir işte çalışanların sayısı geçen yıl 239 bin 645 kişi daha artarak 2 milyon 104 bin 633’e yükseldi. Bu kişilerin 1 milyon 877 bin 30’unu erkek, 227 bin 603’ünü kadınlar oluşturuyor.
2022 sonunda 945 bin 652 kişi olan çalışan emekliler, yoğun EYT emekliliklerinin gerçekleştiği 2023 yılında 919 bin 336 kişi birden artarak 1 milyon 864 bin 988’e yükselmişti. Böylece çalışan emeklilerin sayısında son iki yıldaki artış 1 milyon 158 bin 981’e ulaştı. Buna göre son iki yılda emekli olanların yüzde 42 dolayındaki bir bölümü tekrar çalışmaya başladı.
Emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya devam edenlerin, emekli aylıklarını alırken, yeni işindeki prime esas kazancının yüzde 32’si oranında sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekiyor. SGK verilerindeki “çalışan emekli” sayısı sosyal güvenlik destek primi ödemeleri bazında derlendiği için, bu sayı kayıt içi çalışanları gösteriyor. Emekli olduktan sonra çeşitli işlerde sigortasız çalışan önemli sayıda bir emekli kesimin de olduğu belirtiliyor.