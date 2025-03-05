Çalışan - emekli dengesinde tarihi dip

Emeklilikte yaşa takı­lanlar (EYT) düzenle­mesinden yararlanan­ların etkisiyle 2023 yılında 1 milyona yakın azalan sigorta­lı çalışan sayısı 2024’teki artı­şa rağmen iki yıl önceki düze­yinin çok altında kalırken, iki yılda emekli sayısındaki top­lam artış 3 milyona yaklaştı. Sosyal güvenlikte aktif/pasif dengesi geçen yıl 1,61’le tarihi dip noktaya indi.

Sosyal Güvenlik Kuru­mu’nun (SGK) en son yayım­ladığı Aralık 2024 istatistik­lerine göre adına Kurum’a prim yatırılan aktif sigorta­lıların bir yıl önce 25 milyon 358 bin 22 olan toplam sayısı, geçen yıl 267 bin 728 kişi ar­tarak 25 milyon 625 bin 750 oldu. Bu sayıya çıraklar, muh­tarlar, stajyer ve kursiyerler, tarımda kendi adına sigorta­lılar ve yurt dışı topluluk ça­lışanları da dahil bulunuyor.

Buna karşılık Kurum’dan ay­lık alan emekliler ile malul­lük, ölüm, sürekli iş görmez­lik aylık ve geliri alanların “dosya” bazında toplam sayı­sı geçen yıl 633 bin 724 arta­rak 15 milyon 869 bin 846’ya yükseldi. Bu kapsamda ay­lık ve gelir alan kişi sayısı de 647 bin 361 artarak 16 milyon 677 bin 617’ye ulaştı. Bir dos­ya kapsamında birden fazla aylık ve gelir alan kişi oldu­ğu için hak sahibi kişi sayısı daha yüksek düzeyde bulu­nuyor.

Son 2 yılda 2,7 milyon yeni emekli

Aktif sigortalı sayısı ge­çen yılki artışa rağmen, EYT öncesi 2022 sonundaki dü­zeyinin çok altında kalma­ya devam etti. EYT’den ya­rarlananların etkisiyle 2023 yılında toplam sigortalı ça­lışan sayısı 1 milyona yakın azalmıştı. Bu azalışın 926 bin 571’lik bölümü 4/a olarak ta­nımlanan özel sektör çalı­şanlarından kaynaklanmış­tı.

2023’te esnaf sayısı da 103 bin 515 kişi azalırken, memur sayısı 366 bin 371 kişi artmış­tı. Bağ-Kur (4/b) kapsamın­daki çiftçi sigortalıları, muh­tarlar, çıraklar, yurt dışı top­luluk çalışanları, tarımda kendi adına sigortalılar, staj­yer ve kursiyerlerle birlik­te sigortalı sayısındaki top­lam azalma 986 bin 212 kişiye ulaşmıştı.

Buna karşılık yine büyük bölümü özel sektör ça­lışanı olmak üzere EYT’den yararlananların etkisiyle toplam emekli aylığı ve gelir alanların sayısı ise dosya ba­zında 2 milyon 107 bin 897, kişi bazında 2 milyon 97 bin 236 artmıştı. Geçen yılki ar­tışla birlikte toplam çalışan sayısı 2022 sonundaki düze­yinin 718 bin 484 altında ka­lırken, aylık ve gelir alanların sayısında iki yıldaki toplam artış 2 milyon 741 bin 621’e ulaştı.

Aktif/pasif dengesizliği

Adına prim yatırılan sigor­talı sayısının, dosya bazında aylık ve gelir alanlara bölün­mesiyle bulunan ve bir emek­liye düşen sigortalı çalışan sayısını gösteren “aktif/pa­sif dengesi”, 2024 sonu itiba­rıyla 1,61’le tarihi dip seviyeyi gördü. 2022 sonunda 2,01 dü­zeyinde bulunan aktif/pasif dengesi 2023 sonunda 1,66’ya gerilemişti. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandı­ğı’nın “SGK” şeklinde tek ça­tı altında toplandığı 2007 yı­lından bu yana gerçekleşen en düşük düzeyi ifade ediyor.

Ekonomi çevrelerinde, bir sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ideal ak­tüeryal denge olarak “ortala­ma 4 aktif çalışana 1 emekli” düşmesi gerektiği genel kabul görmekle birlikte, birçok ül­kede bu dengenin çok daha alt seviyede olduğu da görülüyor.

Özel sektörde azalış, devlette artış

Aralık 2024 itibarıyla aktif sigortalıların 23 milyon 202 bin 708’ini uzun vade sigor­ta kolları kapsamındaki “zo­runlu” sigortalılar oluşturu­yor. Yeni mevzuatta “4/a” ola­rak tanımlanan eski SSK’lı 16 milyon 602 bin 868 sigor­talı ile “4/b” olarak tanım­lanan 2 milyon 489 bin 540 Bağ-Kur’lu esnaf ve “4/c” ola­rak tanımlanan Emekli San­dığı kapsamındaki 3 mil­yon 658 bin 861 memurun yanı sıra, 427 bin 298 tarım Bağ-Kur’lusu ve 24 bin 141 muhtar da bu kapsamda yer alıyor.

2024 yılında 4/a kapsa­mındaki özel sektör çalışan­larının sayısı 196 bin 448 ki­şi artarken, 4/b kapsamın­daki esnaf sayısı 51 bin, çiftçi Bağ-Kur’lusu sayısı da 32 bin 962 kişi azaldı. 4/c kapsamın­daki memurların sayısında ise 16 bin 74 kişilik artış ol­du.

Geçen yılki artışa rağmen 4/a’lı çalışanların sayısı iki yıl öncekinin 730 bin 123 altında kaldı. Azalmaya devam eden düz esnaf sayısında iki yıldaki toplam düşüş 103 bin 566’ya, tarım Bağ-Kur’lularında bu dönemdeki toplam azalış 85 bin 668’e ulaştı. Memur sayı­sında iki yıldaki artış ise 382 bin 445’i buldu.

Sigortalı özel sektör çalı­şanları ve esnaf sayısındaki azalmaların başta deprem il­leri olmak üzere kapanan iş­yerleri ya da kayıt dışı çalış­tırmanın artması; memur sayısındaki artışın ise kamu­daki sözleşmeli personelden bir bölümünün memur kad­rolarına geçirilmesinden kay­naklandığı tahmin ediliyor. Bu arada muhtar sayısının da geçen yıl 2 bin 67 kişi artma­sına rağmen, iki yıl önceki dü­zeyinin 1,783 altında olduğu görüldü. Böylece zorunlu si­gortalılık kapsamındaki çalı­şanların toplam sayısı son iki yılda net olarak 538 bin 695 kişi azalmış oldu.

Diğer sigortalılar da azaldı

Zorunlu sigortalı kapsa­mında yer almayan ancak adı­na prim yatırılan diğer aktif sigortalılardan stajyer ve kur­siyerlerin sayısı geçen yıl 106 bin 90 kişi artarak 1 milyon 406 bin 404’e yükselmesine rağmen, iki yıl önceki düze­yinin 85 bin 859 altında kal­dı. Çırakların sayısı geçen yıl 14 bin 103 ve iki yılda toplam 97 bin 61 kişi azalarak 539 bin 241’e geriledi.

4/a kapsa­mında tarımda kendi adına çalışan sigortalıların sıyışı 2024’te 2 bin 732, son iki yıl­da 8 bin 311 kişi azalarak 14 bin 676’ya, Türk işverenlerin dış ülkelerdeki işlerinde ça­lıştırdığı “yurt dışı topluluk” tanımına giren sigortalıların sayısı geçen yıl 2 bin 659, son iki yılda toplam 4 bin 293 kişi azalarak 11 bin 378’e indi. Ay­da 10 günden az çalıştırılan­lar, ceza ve tevkif evleri bün­yesinde çalıştırılan tutuklu ve hükümlüler ve kamu ida­relerinde iş akdi askıda olan­ların da içinde yer aldığı “di­ğer sigortalılar”ın sayısı ise geçen yıl 444 kişi azalmasına karşın, 451 bin 283 kişi ile iki yıl öncekinin 15 bin 735 üze­rinde.

Düz emekliler 12 milyon

2024 sonu itibarıyla SGK’dan aylık ve gelir alan 16 milyo­nun üzerindeki nüfusun 12 milyon 28 bin 127’sini “yaş­lılık aylığı” alanlar (normal emekliler) oluşturuyor. Bu gruptakilerin sayısı son iki yılda 2 milyon 529 bin 31 kişi arttı. Son iki yılda; ölüm ay­lığı alanların sayısı 208 bin 120 kişi artarak 4 milyon 315 bin 836’ya, sürekli iş görmez­lik geliri alanlar 4 bin 148 ki­şi artarak 89 bin 674’e, sürekli iş görmezlik ölüm geliri alan­lar 2 bin 269 kişi artarak 102 bin 789’a, vazife malulü aylığı alanlar 687 kişi artarak 15 bin 803’e, malullük aylığı alanla­rın sayısı da 342 kişi artarak 125 bin 388’e ulaştı.

2,1 milyon 'çalışan emekli' var

Emekli olduğu halde, tekrar bir işte çalışanların sayısı geçen yıl 239 bin 645 kişi daha artarak 2 milyon 104 bin 633’e yükseldi. Bu kişilerin 1 milyon 877 bin 30’unu erkek, 227 bin 603’ünü kadınlar oluşturuyor.

2022 sonunda 945 bin 652 kişi olan çalışan emekliler, yoğun EYT emekliliklerinin gerçekleştiği 2023 yılında 919 bin 336 kişi birden artarak 1 milyon 864 bin 988’e yükselmişti. Böylece çalışan emeklilerin sayısında son iki yıldaki artış 1 milyon 158 bin 981’e ulaştı. Buna göre son iki yılda emekli olanların yüzde 42 dolayındaki bir bölümü tekrar çalışmaya başladı.

Emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya devam edenlerin, emekli aylıklarını alırken, yeni işindeki prime esas kazancının yüzde 32’si oranında sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekiyor. SGK verilerindeki “çalışan emekli” sayısı sosyal güvenlik destek primi ödemeleri bazında derlendiği için, bu sayı kayıt içi çalışanları gösteriyor. Emekli olduktan sonra çeşitli işlerde sigortasız çalışan önemli sayıda bir emekli kesimin de olduğu belirtiliyor.