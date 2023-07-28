Çalışan fikirleriyle inovasyon nasıl yaratılır?

Günümüz iş dünyasında, işletmelerin başarısı artık sadece üst düzey yöneticilerin vizyonu ve kararlarıyla sınırlı değil.

Çalışanlar işletmelerin başarı formülüne dahil edildiğinde ortaya çıkan ekip ruhu sürdürülebilirlik ve inovasyon alanında çığır açan projelerin doğmasına vesile oluyor. Geçen hafta işletmelerin çalışanların fikirlerini hayata geçirmelerinin ne kadar önemli olduğundan ve işletmelerin çalışan katılımını gerçekleştirebilmek için yapabileceklerinden bahsetmiştik.

Dünya genelinde bazı şirketlerin çalışan katılımıyla ortaya çıkardığı başarılı uygulamalara göz atalım: Google "20% Time" programı: Google, çalışanlarına haftalık çalışma saatlerinin yüzde 20'sini kendi projelerine ayırmalarına izin veren "20% Time" programıyla ünlü. Çalışanların mevcut işlerinin dışında kendi fikirlerine ve projelerine odaklanabildikleri bu uygulama sayesinde Google, birçok önemli ürün ve özellik geliştirdi.

Gmail, Google News ve AdSense gibi başarılı projeler, çalışanların bu özgür zamanlarında hayata geçirilen fikirlerden doğdu. 3M "15%" uygulaması: 3M, çalışanlarına çalışma saatlerinin yüzde 15'ini kendi ilgi alanlarına yönlendirmelerine izin veren "15%" uygulamasıyla inovasyona odaklanıyor. Bu program sayesinde pek çok yeni ürün ve teknoloji geliştiriliyor.

3M, çok uzun yıllardır çalışanların yaratıcılığını teşvik eden ve inovasyonu destekleyen bir şirket. 3M kimyageri Spencer Silver ve Art Fry, yapışkanlı bir kağıt ürünü geliştirmek için bir araya geldi. Bu çalışma, sonunda "Postit Sticky Notes" adı verilen popüler ürünün doğmasına yol açtı. 3M'in tıbbi alanda geliştirdiği bir ürün olan "Tegaderm Transparent Film Dressing" yine çalışanların fikirlerinin ürüne yansımasının bir örneği.

Facebook "Hackathons" etkinlikleri: Facebook, düzenli olarak "Hackathons" adını verdiği etkinlikler düzenleyerek çalışanlarına 24 saatlik sürelerde kendi projelerini hayata geçirme fırsatı sunuyor. Bu etkinlikler, birçok yeni özellik ve ürünün Facebook platformuna kazandırılmasını sağladı. Bugün sosyal medyanın temel bir unsuru haline gelmiş olan "Like" düğmesi, Facebook'un eski mühendislerinden ve tasarımcılarından biri olan Leah Pearlman tarafından önerildi.

Amazon "Door Desk" uygulaması: Amazon, çalışanların önerilerini doğrudan iletebileceği "Door Desk" adlı bir uygulamayı kullanıyor. Çalışanlar, yöneticilere ve üst düzey yöneticilere fikirlerini rahatlıkla sunabiliyor ve değerlendirme şansı elde ediyorlar. Amazon Prime, Amazon Echo ve Alexa, Amazon Go çalışanların fikirleriyle geliştirilmiş ürün ve hizmetlerden sadece bir kaçı.

Adobe "Kickbox" programı: Adobe, çalışanları cesaretlendiren "Kickbox" adını verdiği bir programla çalışıyor. Kickbox programı, çalışanlara inovatif fikirlerini sunmak için bir kutu içindeki malzemelerle destek sağlayarak projelerin geliştirilmesini teşvik ediyor. Çalışanlara kendi fikirlerini test etmeleri ve projelerini hayata geçirmeleri için bin dolarlık bütçe veriliyor.

Adobe XD, Kickbox programı sayesinde geliştirilen ürünlerden bir tanesi. Toyota Kültürü Kitapçığı: Toyota, çalışanların fikirlerini toplamak ve değerlendirmek için "Toyota Kültürü Kitapçığı" adını verdiği bir uygulama kullanıyor. Bu kitapçık, çalışanlara şirket değerleri ve inovasyona yönelik rehberlik sağlayarak fikirlerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. "Andon Cord" adı verilen bir uygulamayla, çalışanlar hataları ve sorunları anında rapor edebiliyor ve üretim hattını durdurabiliyorlar.

Bu sayede, kalite sorunları hızla çözülüyor ve üretim süreçlerinde verimlilik artıyor. LinkedIn "InDay" uygulaması: LinkedIn, çalışanlarına haftada bir gün boyunca kendi projelerine ve ilgi alanlarına zaman ayırma fırsatı sunan "InDay" adlı bir uygulama geliştirdi. Bu sayede çalışanlar, kendi fikirlerini özgürce geliştirme şansına sahipler.

Eğitim platformu LinkedIn Learning, satış profesyonellerine yönelik bir platform olan LinkedIn Sales Navigator ve kullanıcıların iş ve profesyonel etkinlikleri düzenlemesine ve katılmasına olanak tanıyan LinkedIn Events bu uygulamalar sayesinde geliştirilen fikirlerden bazıları. Bu örnekler bir işletmenin en büyük servetinin yaratıcı ve motive olmuş çalışanları olduüuna ilişkin bir anımsatma olsun.

Çalışanların fikirlerine önem veren işletmeler, sadece iş dünyasında başarı elde etmekle kalmıyorlar aynı zamanda sürdürülebilirlik ve inovasyon alanında liderlik yapıyorlar. İşletmeler, çalışanların fikirlerini değerlendirmek için özgün yöntemler geliştirmeli ve bu süreçte ekip ruhunu güçlendirmeliler. Bunu yaparken de sadece kendi elde edecekleri kazanımlara değil, bu sürece katılan çalışanlara sağlayacakları faydalara da odaklanacaklar. Aksi takdirde çalışanlar bu sürece katkı sağlamak için herhangi bir motivasyona sahip olmayacaklardır.