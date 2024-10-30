“Çalışana, daha düşük emekli maaşı” yolu 2008’de açılmıştı…

2008 yılının Ekim ayında yürürlüğe giren kanun ile: Çalışana bağlanacak emekli aylığında hesaplama yöntemi değiştirilmişti…

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O gün itiraz edilmedi… Enflasyon düşük olduğu için: Emekli aylıklarındaki düşüş, 2020 yılına kadar da fazla hissedilmedi…

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Örneğin: Emeklilik dilekçesini 2023 ve 2024 yılında verenlerin aylıkları arasında ortaya çıkan fark, 2023’te emekli olanların lehine yüzde 12’ydi… Fazla önemsenmedi/dillendirilmedi…

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Aynı formülle: Emeklilik dilekçesini 2024’te verenlerin, 2025’e göre (yüksek enflasyon oranı nedeniyle) yüzde 30-32 arasında daha yüksek emeklilik aylığı alacağı hesaplandı… Çarşı karıştı!

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Emekliliğe 2025 yılından itibaren hak kazanacaklar mı? Emekli aylıkları, önceki yıllarda bağlanan emekli aylıklarına göre “hissedilir derecede” daha düşük olacak…

VELHASIL

Çalışanların emekli aylıklarında, 2008 yılında yapılan hesaplama değişikliği nedeniyle düşüş olacağı biliniyordu…

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Ama… Milletvekili/bürokrat gibi kısa dönem çalışarak “yüksek emekli aylığı” almaya hak kazananların varlığı;

Ödediği prim ve çalıştığı gün sayısı farklılığına rağmen, bağlanan aylıklarda fark aralığının daralması; Ve tabi ki resmi enflasyon ile hissedilen enflasyon arasındaki makasın açılması; aylık artışlarının resmi enflasyona göre yapılması gibi nedenler, emeklilerin ve emeklilik hayali ile çalışanların tepkisini daha da artırdı…