“Çalışana, daha düşük emekli maaşı” yolu 2008’de açılmıştı…(2)

Emeklilik dilekçesini 2024 ve 2025 yılında verenlere bağlanacak aylık­lar arasındaki yüzde 32’lik farkın gideri­lebilmesi için çalışma yapıldığı söylen­mişti…

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2008’de bu köşede yazmıştım…

“Emekli aylıklarının hesaplama yönteminde yapılan değişiklik, alış­kanlıklarımızı değiştirecek…

Örneğin:

Birkaç yıl sonra, ‘ayrıcalıklılar’ (Bakanlar, milletvekilleri, bürokrat­lar, tavandan prim ödeyenler vb…) haricindekiler, ‘emekli’ olmak iste­meyecek…”

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O dönemin “yeni politikası”nın basit/ net açıklaması şuydu:

“35-40 yılın altında çalışıp, tasar­ruf yapmayanlar, emeklilikte rahat yaşam şansı bulamayacak…”

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2008’deki beklentilerimiz, yaşadığı­mız süreçte gerçekleşiyor…

Ve bugün…

Dilekçe verdikleri takdirde, şu an­da aldığı maaş kadar veya daha üstü emekli aylığı bağlanabilecek 300 bin ki­şi (-ki bunun 140 bini kamu çalışanı…) üzerinden, 2008’de değişen “emeklilik aylığı hesaplama formülü”nün, “yeni­den düzenlenmesi” isteniyor…

VELHASIL

Birçok konuda olduğu gibi, bu ko­nuda da:

“Benim/bizim işim/işimiz düzel­sin, gerisi önemli değil” düşünce­si;

Ve “ayrıcalık”, “istisna” uygula­maları/talepleri, sistemi arapsa­çına çevirip çarpık yapılar oluş­turuyor, sorun çeşitlendiriyor, çözümü de zorlaştırıyor…

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Örneğin:

Bugün, “Emekli aylığı hesapla­ması yeniden düzenlenmeli” tale­binde bulunan kesim; son 16 yılda, önceki yıllara göre düşük emekli aylığı bağlanan milyonlarca emeklinin durumunu görmezden gelip, gerekli tepkiyi vermemişti…

(Bazılarına, günü/kendini kurtarmak yetiyor; önemse­mediği sistemsel sorun, kendi­ne zarar vermeye başladığında tepki veriyor…)