“Çalışana, daha düşük emekli maaşı” yolu 2008’de açılmıştı…(2)
Emeklilik dilekçesini 2024 ve 2025 yılında verenlere bağlanacak aylıklar arasındaki yüzde 32’lik farkın giderilebilmesi için çalışma yapıldığı söylenmişti…
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2008’de bu köşede yazmıştım…
“Emekli aylıklarının hesaplama yönteminde yapılan değişiklik, alışkanlıklarımızı değiştirecek…
Örneğin:
Birkaç yıl sonra, ‘ayrıcalıklılar’ (Bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, tavandan prim ödeyenler vb…) haricindekiler, ‘emekli’ olmak istemeyecek…”
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O dönemin “yeni politikası”nın basit/ net açıklaması şuydu:
“35-40 yılın altında çalışıp, tasarruf yapmayanlar, emeklilikte rahat yaşam şansı bulamayacak…”
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2008’deki beklentilerimiz, yaşadığımız süreçte gerçekleşiyor…
Ve bugün…
Dilekçe verdikleri takdirde, şu anda aldığı maaş kadar veya daha üstü emekli aylığı bağlanabilecek 300 bin kişi (-ki bunun 140 bini kamu çalışanı…) üzerinden, 2008’de değişen “emeklilik aylığı hesaplama formülü”nün, “yeniden düzenlenmesi” isteniyor…
VELHASIL
Birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da:
“Benim/bizim işim/işimiz düzelsin, gerisi önemli değil” düşüncesi;
Ve “ayrıcalık”, “istisna” uygulamaları/talepleri, sistemi arapsaçına çevirip çarpık yapılar oluşturuyor, sorun çeşitlendiriyor, çözümü de zorlaştırıyor…
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Örneğin:
Bugün, “Emekli aylığı hesaplaması yeniden düzenlenmeli” talebinde bulunan kesim; son 16 yılda, önceki yıllara göre düşük emekli aylığı bağlanan milyonlarca emeklinin durumunu görmezden gelip, gerekli tepkiyi vermemişti…
(Bazılarına, günü/kendini kurtarmak yetiyor; önemsemediği sistemsel sorun, kendine zarar vermeye başladığında tepki veriyor…)