Çalışanların fikirleriyle girişimleri yeşertin

Şirketlerin başarısı artık sadece üst düzey yöneticilerin vizyonu ve kararlarıyla sınırlı değil. Bu uzun yıllardır bilinen ve söylenen bir gerçek. İşletmeler çalışanları yeni fikir ve ürün geliştirme süreçlerine dahil etmeye çalışsalar da birçok işletmenin pek başarılı sonuçlara ulaştığı söylenemez.

Birçok çalışan maalesef aşağıdaki nedenlerin bazılarından dolayı ve “Durduk yere başıma iş açmayayım” düşüncesiyle yeni fikir üretme sürecine katkıda bulunmaktan kaçınıyor. Bu tür uygulamaların önündeki engeller ve başarısızlık nedenleri işletmeden işletmeye değişebiliyor.

Bazı yaygın engeller ve başarısızlık nedenlerine göz atarak başlayalım: Yönetim desteği eksikliği: Çalışanların önerilerine değer veren bir kültürün oluşturulması, üst düzey yönetimin desteğini gerektirir. Yönetim, bu tür inovatif uygulamaları desteklemezse, çalışanların katılımı ve motivasyonu düşebilir. Riske karşı direnç: Yeni fikirler ve uygulamalar risk içerir. Bazı işletmeler, değişime ve risk almaya karşı direnç gösterebilir ve bu nedenle yenilikçi fikirlerin uygulanmasını engelleyebilir.

Yetersiz iletişim: İşletmeler, çalışanlardan gelen önerileri değerlendirmek ve geri bildirim vermek için yeterli iletişim süreçleri oluşturmalıdır. Yetersiz iletişim, çalışanların motivasyonunu düşürebilir. Kaynak yetersizliği: İnovatif projelerin hayata geçirilmesi için uygun kaynaklar ve bütçe gereklidir. Kaynak yetersizliği, çalışanların fikirlerinin gerçekleştirilmesini engelleyebilir.

İç kültür ve direnç: Bazı işletmeler, değişikliklere karşı geleneksel bir direnç gösterebilir. Yeni fikirlerin kabul edilmesi ve uygulanması konusunda iç kültürel engeller olabilir. Başarı ödüllendirmesi eksikliği: Çalışanların önerilerini sunmaları ve katkıda bulunmaları için başarıyı ödüllendiren bir sistem oluşturulması önemlidir. Başarı ödüllendirmesi eksikliği, çalışanların inovatif katkılarını azaltabilir.

Değişim yönetimi: İşletmelerin yeni fikirleri uygulamak için etkili bir değişim yönetimi stratejisi oluşturmaları önemlidir. Değişime uyum sağlayamayan işletmeler, inovasyon sürecinde başarısız olabilir. Oysa çalışanların fikirlerine önem veren işletmeler, çeşitli faydalar elde ederler. İnovasyon ve sürekli gelişim süreçlerini tetiklerler ve işletmenin rekabetçi avantajını artırırlar.

Yenilikçi projeler, müşteri memnuniyetini artırır ve işletmeye daha geniş bir müşteri tabanı kazandırabilir. Çalışanların katılımı, işletmenin itibarını yükseltir ve kurumsal sosyal sorumluluk alanında pozitif etkiler yaratır. Şirketin hem içten hem de dıştan daha çekici bir konuma gelmesiyle yetenekli çalışanları çekmek ve elde tutmak daha kolaylaşır.

Mercedes- Benz Türk, Koza Merkezi’yle fikirleri değerlendiriyor

Mercedes-Benz Türk, bu konuda örnek olabilecek işletmelerden. “Koza Merkezi” ile çalışanların fikirlerini ve katkılarını değerlendirerek önemli projeler hayata geçiriyor. Koza Merkezi, “Değişim”, “Dönüşüm” ve “Doğa Dostu Teknolojiler” olarak tanımlanan üç boyutuyla sürdürülebilirlik yolunda önemli bir misyon üstleniyor.

Yılda binlerce çalışanın dahil olduğu "Fikir Haftaları" düzenlenerek çalışanların fikirlerini ortaya koymaları destekleniyor. Koza Merkezi, bu fikirleri hayata geçirmek adına çalışanları ve direktörleri bir araya getiren "Asansör Konuşmaları" ve inovasyon kampları düzenliyor. Bu süreçlerden doğan örnek bir proje ise "ToolStore" olarak adlandırılan bir girişim. Koza Merkezinde Yenilikçi Fikir Haftası’nda çıkan bir öneriyle hayata geçirilen projeyle ilk günden bu yana ekonomiye geri kazandırılan ekipman ve malzemelerden elde edilen tasarruf yaklaşık olarak 4 milyon TL değerinde olmuş.

Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası ile Genel Müdürlük kampüsü tarafından faaliyet ömrünü tamamlamış ekipman ve malzemeler 2. el satış departmanı tarafından online bir platformda satışa sunulmuş. İlk satışı gerçekleştirilen ürün ise Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda koltuk imalatında kullanılan dikiş makinası olmuş. ToolStore projesi, yakın bir zamanda Mercedes-Benz Türk tarafından hayata geçirilmiş bir örnek.

Dünya genelinde birçok şirket, çalışanların fikirlerini hayata geçirerek sürdürülebilirlik ve inovasyon alanında önemli adımlar atıyor. Bu tür projeler hem işletmeye hem de çalışanlara önemli faydalar sağlayarak, geleceğe yönelik daha sürdürülebilir ve başarılı bir iş dünyası yaratmak adına büyük bir potansiyele sahipler. Haftaya da fikri şirket çalışanları tarafından oluşturulmuş olan ve birçoğumuzun oldukça iyi bildiği dünyadan ürün ve hizmet örneklerine bakalım. Ayrıca söz konusu şirketlerin bu fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak için nasıl ortamlar oluşturduklarına, hangi araçları kullandıklarına göz atalım.