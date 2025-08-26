Cambaza bak

3I/ATLAS uzaylı ge­misi olabilir diyor astrofizikçi Prof. Avi Abraham Loeb, Har­vard Üniversitesi eski Astronomi Bölüm Baş­kanı. Harvard Üniver­sitesi bünyesinde sür­dürdüğü “The Galileo Project” ile Oumua­mua gibi uzaylı tekno­lojisini ve artıklarını arıyor. Ki­mileri projesine fon bulmak için Güneş Sistemine giren bu cisim­lere uzaylı gemisi diyor dese de aslında, bilimde aksi ispat edil­memiş hipotezler yanlış sayıla­mayacağından, konuyu bilimsel tarafa çekme çabası olarak gör­mek daha doğru olanı.

Su yerine karbon monoksit ve dioksit çıkardığı son olarak bu­lunan 3I/ATLAS bir kuyruklu­yıldız gibi davranmıyor şu ana kadarki bulgulara göre. Rotası ve hızı ile kafalarda soru işareti yaratıyor çünkü dünyaya en ya­kın geçtiği anda güneşin arkasın­da kalacağı için inceleme imkâ­nı kalmıyor. Bu yüzden kimileri dünyayı izlemek için gönderilen bir uzaylı gemisi diyor, kimileri de Mars’ta hala yaşam izi var mı diye rotasının Mars’a göre ayar­landığını aslında bizden haber­siz olduklarını söylüyor.

Galileo Projesi ismi tesadüf de­ğil. Galileo dünya yuvarlaktır de­di diye kilise aforoz etmişti. KKM bilimsel değil, epistemolojik nöro iktisat aslında mizah konusu, he­terodoks iktisat ve negatif reel fa­iz iktisat bilimi kurallarına aykırı cümleleri ile dünyanın en büyük ekonomik topluluğu “American Economic Association Jel Kodla­rı” arasında B5 ile koca bir hetero­doks iktisat literatürü aforoz edil­mişti ana akımda.

ABD Kongresinde H.R.1187 — 119th Congress (2025-2026) adı ile 11 Şubat 2025 tarihli bir yasa tasarısı var. Cumhuriyetçi sena­tör Tim Burchett tarafından veri­len yasa “unidentified anomalous phenomena (UAP)” bulguları ve belgeleri kamuya şeffaf bir şe­kilde açıklansın diyen 279 sayfa­lık bir tasarı. Yani Pentagon dâhil elinde uçan, yüzen ne kadar uzay­lı veya tanımlanamayan cisim bil­gisi, belgesi varsa açıklanmalı di­yor. Sebebi vergilerimiz nereye harcanıyor sorusu.

KKM, TL bir varlıktır

Konumuzla alakası mı? Dün­ya tarife savaşlarını, Trump’ın gümrük vergilerini konuşuyor ya. Tam olarak bununla alakalı. Ha­tırlayanlar bilir, Türkiye’de sade­ce DÜNYA’da bu konuyu bu köşe­mizde yazmıştık. Bütçede paralar nereye harcanıyor, kamuda israf kesilsin diyen Trump’ın 2020 son başkanlık kararı ile konu kongreye taşınmıştı ve bu başkanlık döne­minde DOGE ile devamı geldi.

“KKM bitti” denince sosyal medyada fırtına koptu, ana akım­da milyar dolarlar havada uçuştu. İddia 60 milyar dolar KKM mali­yeti swap hariç net rezerv, alterna­tif enflasyon hesabı gibi uluslara­rası akademik literatürde olmayan veya kimin nasıl hesapladığı bilin­meyen yöntemle ana akımda yer buldu. Döviz alım satımlarını da böyle stok olarak sununca milyar dolar nerede sorusu haliyle uzaylı gibi ilgi çekiyor.

TCMB, 2023 ve 2024 yıllık ra­porlarında, finansal tablolarda KKM maliyeti sayfa 92 ve 96’da görülebilir. 833 ve 240 milyar TL gideri ortalama kurla dolara çe­virdiğinizde toplamda 42,5 mil­yar dolar yapıyor. 2023 ve 2025 ilk yarıları ekleseniz 60 milyar belki mümkün.

Diğer taraftan faiz artışlarının bütçede maliyeti 85 milyar dola­rı, bankaların faiz geliri 393 mil­yarı aştı son 2 yılda. 85 milyar matematikte 60 milyardan %41,5 daha fazla.

İp üstünde oynuyor

KKM finans biliminde var. Ban­kalarca yıllardır satılan Dual Cur­recy Deposit opsiyonlu mevduatın tek bacaklı olanı denebilir. Faizi öneren ana akım maliyeti eşitle­mek için opsiyon primi kozunu öne sürdü. Alınmayan opsiyon primlerini de hesaba katarsak bir 20 milyar dolar oradan gelirmiş.

KKM zararının büyük kısmı­nın yabancı sermaye ve ihracat­ta rekabet için lazım denilen (fa­iz artışına rağmen) kur artışı ile kopuşlu dönemden sonra oluş­tuğu kısmı bir yana, kamu ve reel döviz borç stokundaki artış diğer yana, opsiyonlu sözleşmeyi sa­tanla bu farkı ödeyen aynı banka olmadığı için bir prim olmadığı bambaşka bir tarafa.

KKM tutmaz denirken, tuttuk­tan sonra bitmez diye devam etti. Bu zarar vergilerimizle (?!) ödeni­yor denirken bilançoda bir aktif sadece. BDDK’da TL raporlanan KKM dolarizasyon (?!) hesabına dâhil edilirken, biterken dövize kaçış olur iddiası olmadığı gibi sa­dece YUVAM gerçek döviz. Özetle, Merkez Bankası Kanunu ve TPK­KK kapsamında bitirilmesi gere­ken KKM değil DTH’lardır.

Milei, Fed, Powell, Lisa Cook, fi­nansal represyon için yer kalmadı. Devamı haftaya.