  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Cüneyt DİRİCAN
  4. Cambaza bak

Cambaza bak

Cüneyt DİRİCAN
Cüneyt DİRİCAN cuneyt.dirican@dunya.com

3I/ATLAS uzaylı ge­misi olabilir diyor astrofizikçi Prof. Avi Abraham Loeb, Har­vard Üniversitesi eski Astronomi Bölüm Baş­kanı. Harvard Üniver­sitesi bünyesinde sür­dürdüğü “The Galileo Project” ile Oumua­mua gibi uzaylı tekno­lojisini ve artıklarını arıyor. Ki­mileri projesine fon bulmak için Güneş Sistemine giren bu cisim­lere uzaylı gemisi diyor dese de aslında, bilimde aksi ispat edil­memiş hipotezler yanlış sayıla­mayacağından, konuyu bilimsel tarafa çekme çabası olarak gör­mek daha doğru olanı.

Su yerine karbon monoksit ve dioksit çıkardığı son olarak bu­lunan 3I/ATLAS bir kuyruklu­yıldız gibi davranmıyor şu ana kadarki bulgulara göre. Rotası ve hızı ile kafalarda soru işareti yaratıyor çünkü dünyaya en ya­kın geçtiği anda güneşin arkasın­da kalacağı için inceleme imkâ­nı kalmıyor. Bu yüzden kimileri dünyayı izlemek için gönderilen bir uzaylı gemisi diyor, kimileri de Mars’ta hala yaşam izi var mı diye rotasının Mars’a göre ayar­landığını aslında bizden haber­siz olduklarını söylüyor.

Galileo Projesi ismi tesadüf de­ğil. Galileo dünya yuvarlaktır de­di diye kilise aforoz etmişti. KKM bilimsel değil, epistemolojik nöro iktisat aslında mizah konusu, he­terodoks iktisat ve negatif reel fa­iz iktisat bilimi kurallarına aykırı cümleleri ile dünyanın en büyük ekonomik topluluğu “American Economic Association Jel Kodla­rı” arasında B5 ile koca bir hetero­doks iktisat literatürü aforoz edil­mişti ana akımda.

ABD Kongresinde H.R.1187 — 119th Congress (2025-2026) adı ile 11 Şubat 2025 tarihli bir yasa tasarısı var. Cumhuriyetçi sena­tör Tim Burchett tarafından veri­len yasa “unidentified anomalous phenomena (UAP)” bulguları ve belgeleri kamuya şeffaf bir şe­kilde açıklansın diyen 279 sayfa­lık bir tasarı. Yani Pentagon dâhil elinde uçan, yüzen ne kadar uzay­lı veya tanımlanamayan cisim bil­gisi, belgesi varsa açıklanmalı di­yor. Sebebi vergilerimiz nereye harcanıyor sorusu.

KKM, TL bir varlıktır

Konumuzla alakası mı? Dün­ya tarife savaşlarını, Trump’ın gümrük vergilerini konuşuyor ya. Tam olarak bununla alakalı. Ha­tırlayanlar bilir, Türkiye’de sade­ce DÜNYA’da bu konuyu bu köşe­mizde yazmıştık. Bütçede paralar nereye harcanıyor, kamuda israf kesilsin diyen Trump’ın 2020 son başkanlık kararı ile konu kongreye taşınmıştı ve bu başkanlık döne­minde DOGE ile devamı geldi.

“KKM bitti” denince sosyal medyada fırtına koptu, ana akım­da milyar dolarlar havada uçuştu. İddia 60 milyar dolar KKM mali­yeti swap hariç net rezerv, alterna­tif enflasyon hesabı gibi uluslara­rası akademik literatürde olmayan veya kimin nasıl hesapladığı bilin­meyen yöntemle ana akımda yer buldu. Döviz alım satımlarını da böyle stok olarak sununca milyar dolar nerede sorusu haliyle uzaylı gibi ilgi çekiyor.

TCMB, 2023 ve 2024 yıllık ra­porlarında, finansal tablolarda KKM maliyeti sayfa 92 ve 96’da görülebilir. 833 ve 240 milyar TL gideri ortalama kurla dolara çe­virdiğinizde toplamda 42,5 mil­yar dolar yapıyor. 2023 ve 2025 ilk yarıları ekleseniz 60 milyar belki mümkün.

Diğer taraftan faiz artışlarının bütçede maliyeti 85 milyar dola­rı, bankaların faiz geliri 393 mil­yarı aştı son 2 yılda. 85 milyar matematikte 60 milyardan %41,5 daha fazla.

İp üstünde oynuyor

KKM finans biliminde var. Ban­kalarca yıllardır satılan Dual Cur­recy Deposit opsiyonlu mevduatın tek bacaklı olanı denebilir. Faizi öneren ana akım maliyeti eşitle­mek için opsiyon primi kozunu öne sürdü. Alınmayan opsiyon primlerini de hesaba katarsak bir 20 milyar dolar oradan gelirmiş.

KKM zararının büyük kısmı­nın yabancı sermaye ve ihracat­ta rekabet için lazım denilen (fa­iz artışına rağmen) kur artışı ile kopuşlu dönemden sonra oluş­tuğu kısmı bir yana, kamu ve reel döviz borç stokundaki artış diğer yana, opsiyonlu sözleşmeyi sa­tanla bu farkı ödeyen aynı banka olmadığı için bir prim olmadığı bambaşka bir tarafa.

KKM tutmaz denirken, tuttuk­tan sonra bitmez diye devam etti. Bu zarar vergilerimizle (?!) ödeni­yor denirken bilançoda bir aktif sadece. BDDK’da TL raporlanan KKM dolarizasyon (?!) hesabına dâhil edilirken, biterken dövize kaçış olur iddiası olmadığı gibi sa­dece YUVAM gerçek döviz. Özetle, Merkez Bankası Kanunu ve TPK­KK kapsamında bitirilmesi gere­ken KKM değil DTH’lardır.

Milei, Fed, Powell, Lisa Cook, fi­nansal represyon için yer kalmadı. Devamı haftaya.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yaşandı bitti saygısızca 19 Ağustos 2025
Nereden başlasam nasıl anlatsam 12 Ağustos 2025
Nobel mi, Pulitzer mi? 05 Ağustos 2025
Bir ödülünüzü alırım 29 Temmuz 2025
3I/Atlas 22 Temmuz 2025
A Level 15 Temmuz 2025
Hayaller IS-LM gerçekler BLS 08 Temmuz 2025
Finans ve ekonomi ezberlerini bozmak isteyenler için 01 Temmuz 2025
Ekonomi ve finans ezberlerini bozmak isteyenler için 24 Haziran 2025
Swap hariç net rezerv 18 Haziran 2025