Cari açık/enflasyon için “planlı/yaptırımlı dönem”

Enflasyonu da, aylık 5 milyar doları aşan cari açığı da düşürmek için öncelikle verimsizlik/kayıtdışı/israf sorunlarımızı çözmeliyiz…

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Gelişmiş ülkeler planlıyor, kamuyu disipline sokuyor ve yanı sıra (serbest piyasaya rağmen) yeni yatırımcıyı şöyle yönlendiriyor:

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Esnafa: “Bu mahallede 6 tane market var, 7’inci gereksiz… 15 tane restoran/kafe var, 16’ıncı gereksiz…”

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Sanayiciye: “O alanda mevcut fabrikalar yüzde 60 kapasite ile çalışıyor… Daha fazla verim ve kâr ile çalıştığını belgeleyeceksen, yatırımını yap… Kalite/verimlilik değil de sadece fiyat rekabetine gireceksen ve üstelik zarar göstereceksen cezalandırılacaksın…”

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Çiftçiye: “Ürettiğin üründe, X ülke, dönümde 350 kiloyu aşıyor… Komşun 300 kiloyu aşmış… Sen neden 100 kiloda kaldın… Şu uygulamaları yap veya şunu ekme, bunu ek, şu oranda destekleyelim…”

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İhracatçıya: “O bölgeye şu kalitede ürün, bu fiyata satılmış… Sen de o fiyata veya üzerinde bir fiyata ihracat yapabilirsin…”

VELHASIL…

İşini iyi yapan, mevcut üretici/esnaf/ tüccar/ihracatçı/çiftçiyi korumaya; İşini iyi yapmayanların elenmesine veya rekabetçi yapıyla kendini geliştirmesine; Yeni yatırımcının, hatalarla başlamamasına… Ve bu yolla verimliliği artırmaya ihtiyacımız var…

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Kayıtdışının, haksız rekabetin, verimsizliğin, cahil cesaretinin yüksek, eğitim seviyesinin düşük olduğu; ve bu nedenle “furya” gibi kültürlerin ağır bastığı ekonomilerde, planlama ve “planlamaya uymayana yaptırım” gerekliliği var…

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Yeni ekonomi yönetiminin, uygulanmaması halinde, siyasetçiyi ve bürokrasiyi siyasi yaptırımlarla karşı karşıya bırakacak bir “planlama dönemi”nin hazırlığı içinde olduğu bilgisi de var…

ENAG’a göre yıllık enflasyon %108

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyonun haziran ayında aylık bazda yüzde 8,54, yıllık bazda ise yüzde 108,58 olarak gerçekleştiğini açıkladı. En fazla artış lokanta ve oteller kaleminde oldu. Bağımsız uzmanlardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, Haziran ayında günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 8,54 arttı. ENAG’a göre enflasyonun son 12 aylık artışı yüzde 108,58 olarak gerçekleşti. ENAG, ocak-haziran dönemi enflasyon oranının ise yüzde 50,53 olarak bildirdi.

Deprem bölgesine 850 milyon TL katkı

Hepsiburada ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programının 3 aylık sonuçlarını paylaştı. Buna göre, bölgedeki KOBİ ve esnafın Hepsiburada üzerinden ticaret hacmi 850 milyon TL’nin üzerine çıktı. Program ile KOBİ ve esnafın 2 yıl içinde bölgeden toplam 10 milyar TL’lik satış hacmi yaratılması hedefleniyor. İlk 3 ayda 1000 yeni işletme Hepsiburada ile e-ticarete başladı.