  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Naki BAKIR
  4. Cari açıkta trend tersine dönüyor

Cari açıkta trend tersine dönüyor

Naki BAKIR
Naki BAKIR MAKRO BAKIŞ [email protected]

Parasal sıkılaşma döne­minde özellikle sana­yi sektörünün üretimde frene basması sonucu ham­madde/ara malı dış alımında yaşanan sert düşüş ve ithal tü­ketimin eski hızını yitirmekle birlikte artmaya devam etmesi paralelinde hızla küçülen dış ti­caret açığı ve buna bağlı olarak cari açıkta trend tersine dön­meye başladı.

Haziran 2023’te göreve ge­len yeni ekonomi yönetiminin başlattığı faiz artırımı ve pa­rasal sıkılaştırma döneminde ekonomide en pozitif gelişme, dış ticaret açığı ve cari açıktaki hızlı küçülme olmuştu. Tüke­tim ithalatı hız kesmekle birlik­te artışını sürdürürken, sana­yinin ciddi oranda üretimi kıs­ması dolayısıyla toplamda en büyük paya sahip olan girdi it­halatında sert düşüş yaşanmış, bu da açığın hızla küçülmesi sonucunu doğurmuştu.

Büyüme süreci başladı

Faiz indirimleri arifesinde sa­nayi üretiminde başlayan can­lanma ile girdi ithalatının tek­rar artışa geçmesi ve tüketim malı ithalatındaki artışların ye­niden ivme kazanması ile ca­ri açığı büyütecek olan dış ti­caret açığı da yeniden büyüme sürecine girildi.

Ticaret Bakanlığı’nın açık­ladığı verilere göre ocak ayın­da geçen yılın aynı ayına göre yatırım (sermaye) malı ithala­tı yüzde 2,3 düşüşle 3 milyar 591,5 milyon dolara geriler­ken, hammadde/ara malı itha­latı yüzde 9,5 artışla 20 milyar 976,6 milyon, tüketim malı it­halatı yüzde 27,9 artışla 4 mil­yar 231,2 milyon ve toplam it­halat yüzde 10,2 artışla 28 mil­yar 846,5 milyon dolar oldu.

Böylece ocak sonu itibarıyla son bir yıldaki yatırım malı it­halatı 50 milyar 638,4 milyon, hammadde ithalatı 238 milyar 256,1 milyon, tüketim malı it­halatı 54 milyar 469,8 milyon ve toplam ithalat 344 milyar 20 milyon dolara ulaştı. Son bir yıldaki toplam ithalat hacmi­nin yüzde 14,7’sini yatırım ma­lı, yüzde 69,3’ünü hammadde, yüzde 15,8’ini tüketim malı dış alımı oluşturdu. Ocak itibarıy­la son bir yılda Türkiye’nin top­lam ihracatı ise 263 milyar 17,4 milyon dolar oldu ve yıllık baz­da 83 milyar 662,5 milyon do­larlık dış ticaret açığı verildi.

Son üç ayda değişen eğilim

Program döneminde ihra­cat, aylar itibarıyla yıllık de­ğişimleri dalgalı bir seyir izle­mekle birlikte giderek düşen ithalata göre daha iyi bir per­formans sergilerken, hammad­de ve tüketim malları kaynaklı ithalat artışlarının yeniden iv­me kazanması ile son aylarda bu trend tersine döndü.

Hammadde/ara malı dış alı­mında program döneminde aylar itibarıyla devam eden yıllık bazda düşüş, faiz indiri­mi beklentilerinin arttığı ekim ayında durdu. Ekimde söz ko­nusu ithalat yıllık bazda bir yıl önceki düzeyini yakaladı.

Programın başladığı Temmuz 2023’te yüzde 100’e yaklaşan yıllık artışı izleyen aylarda hız kesen ve Temmuz 2024’de yıl­lık değişimi yüzde 3,2 ile eksiye geçen, ancak ağustostan itiba­ren yeniden yıllık bazda artma­ya başlayan tüketim malı itha­latı da eylüldeki yüzde 12’lik ar­tıştan sonra ekimde de yüzde 7,9 artışla canlılığını korudu.

Kasım ayı gelişmeleri ise dış ticarette bir kırılmanın işareti­ni verdi. Kasımda sanayi üre­timinde canlanma eğiliminin göstergesi olarak ara malı it­halatında yıllık artış yüzde 3,9 oranı ile belirginleşti, tüketim malı ithalatındaki yıllık artış da yüzde 15,5’le ivme kazandı.

Hammadde ithalatında aylar sonra kasımda belirginleşen artış eğilimi sanayi üretimin­de yeniden canlanma süreci­ne işaret etti. Faiz indirim sü­recinin fiilen başladığı aralık ve devam ettiği ocak ayların­da ise her iki kategoride de it­halat artışları daha da hızlan­dı. Hammadde ithalatı aralıkta yüzde 11,6, ocakta yüzde 9,5; tüketim malı ithalatı da sırasıy­la yüzde 27 ve yüzde 27,9 oran­larında yıllık artışlar kaydetti.

Program döneminde aylar iti­barıyla genelde yıllık bazda dü­şüş kaydeden toplam ithalat da pastada en büyük paya sahip olan ara malları ve payı gideren artan tüketim mallarındaki ar­tışlara bağlı olarak geçen yılın son çeyreğinde büyüme tren­dine geçti. Toplam ithalat aralık ayında yıllık yüzde 10,9’la prog­ram döneminin en yüksek artı­şını kaydetti ve ocak ayında da yüzde 10,2 ile büyüme eğilimini sürdürdü.

Yıllık açık 83,7 milyar dolara çıktı

Parasal sıkılaştırmanın başladığı Temmuz 2023 sonu itibarıyla 121,1 mil­yar dolarla rekor bir dü­zeyde bulunan yıllık dış ticaret açığı, hızla küçü­lerek Ekim 2024 sonun­da 77,9 milyar dolara düşmüştü. Sanayi üre­timindeki yavaşlama­nın ara malı ithalatını kıs­ması bunda etkili olmuş­tu.

Temmuz 2023-Ekim 2024 döneminde yıllık dış ticaret açığında 43,2 milyar dolarlık küçülme kaydedilmişti. Ekim so­nunda 340,1 milyar do­lara kadar düşen yıllık ithalat, son üç sanayinin girdi ithalatı­nın artışa geçmesi ve tüketim malı ithalatının yeniden hızlan­ması ile kasım sonunda 340,9 milyar, aralıkta 344 milyar ve ocak sonu itibarıyla 346,7 mil­yar dolara yükseldi.

Ekim so­nu itibarıyla 262,2 milyar do­lar olan yıllık ihracat hacmi ise kasım sonunda 261,4 milyar, aralık sonunda 261,9 milyar ve ocak sonunda 263 milyar do­lar olarak gerçekleşti. Ekim so­nunda 77,9 milyar dolar olan yıllık dış ticaret açığı da 15 ay sonra ilk kez kasımda büyüme kaydederek 79,4 milyar dola­ra çıktıktan sonra, aralık so­nunda 82,2 milyar, ocakta 83,7 milyar dolara kadar yük­seldi.

Yıllık dış ticaret açı­ğı son üç ayda 5,8 milyar dolarlık büyüme kaydet­ti. Yıllık cari işlemler açı­ğında ise en son kasım ayı verisi alındı. Haziran 2023- Ekim 2024 ara­sında 44,6 milyar dolar­lık rekor küçülme ile 7,1 milyar dolara inen cari açık, kasımda yeniden yükselişe geçerek 7,4 milyar dolar oldu. Cari açıkta büyümenin iz­leyen dönemde de de­vam ettiği tahmin edi­liyor.

Cari açıkta önceki ve beklenen eğilim

Cari işlemler açığında temel be­lirleyici faktör, dış ticaret açığı. Özellikle 2024’e olmak üzere enflasyonla mücadele için uy­gulanan program dönemine, dış ticaret açığı ve buna bağlı olarak cari açıktaki hızlı küçül­me damga vurdu. Bu gelişme ise ihracattaki artıştan çok it­halattaki düşüşten kaynaklan­dı.

Yüksek faiz ve parasal sıkı­laştırmanın etkisiyle iç talep ve ithal tüketimde artış hız kes­ti. Yavaşlayan talebin yanında enflasyonun çok altında kalan kur artışları nedeniyle ihracata dönük sanayiler üretimde fre­ne bastı, bu da girdi ithalatının düşüşe geçirdi. Altın ithalatına getirilen kısıtlamalar da ithalat­taki düşüşte etkili oldu. İhracat mutedil bir seyirle artışını sür­dürürken turizm gelirlerinde yaşanan artış da döviz gelirini yükselterek cari açığı kapatıcı etki yaptı. Böylece cari açıkta, sıkılaşmanın etkisiyle ekonomi­de büyümenin hız kesmesinin bir sonucu olarak hızla küçül­me yaşandı.

Devam etmesi beklenen faiz indirimi sürecinde ekonomide büyüme ivmesinin yeniden art­ması bekleniyor. Düşecek faiz­lerle tüketimin finansmanının ucuzlamasının iç talebe yansı­yarak buna canlılık kazandır­ması, bu faktörün sanayide üre­timi ve dolayısıyla girdi ithalatı­nı artırması, bu gelişmelerin de dış ticaret açığı ve cari açıktaki seyri etkilemesi bekleniyor.

2025-2027 dönemine ait Or­ta Vadeli Program’da (OVP) 2025’in tümünde ihracat 279,6 milyar, ithalat 369 milyar, dış ti­caret açığı 89,4 milyar dolar he­deflenmişti. OVP’de 2024’te 22 milyar dolar olarak gerçekleşe­ceği tahmin edilen cari açıkta 2025 hedefi ise 28,6 milyar do­lar. Dış ticaret açığında büyüme eğilimi, sanayi üretiminde fren yerine gaza basılması, iç talebin eski canlılığına dönmesi, eko­nomide büyümenin yeniden iv­me kazanması durumunda cari işlemler açığında geçen yıl ya­şanan hızlı küçülme trendinin, aynı hızda olmasa da bu yıl ter­sine dönebileceği ve hedeflerin aşılabileceğine işaret ediyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yıllık enflasyon yüzde 42,1  kira zammı yüzde 56,4 04 Şubat 2025
2024’e ‘ters dolarizasyon’ damga vurdu 03 Şubat 2025
Enflasyon için yeni referans 01 Şubat 2025
TL mevduatta vade uzar mı? 29 Ocak 2025
Hizmet, ticaret ve inşaat 2025’e moralli başladı 28 Ocak 2025
Ticarette ödeme güçlüğü derinleşti 27 Ocak 2025
2024’te yollar elektriklendi 23 Ocak 2025
Devlet 2024’te günde 6 milyar TL borç ödedi 22 Ocak 2025
2024’te verginin yarısı İstanbul’dan 21 Ocak 2025
2024’te 95 bine yakın esnaf, işyeri kapadı 20 Ocak 2025