Cari denge beş ay sonra açık verdi
Türkiye beş ay süren “cari fazla” döneminin ardından, sanayi üretiminde uzun süre sonra yeniden başlayan canlanma eğilimi ile hammadde dış alımı ve paralelinde ithalatın artışa geçtiği, prime sezonun geride kalması ile turizm gelirlerinin de mevsimsel olarak görece azaldığı kasım ayında yeniden cari açık verdi.
Merkez Bankası’nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye ekonomisi beş ay aradan sonra kasım ayında 2 milyar 871 milyon dolarla cari işlemler açığı verdi. Aylık açık geçen yılın aynı ayındakinin yüzde 9,4 üzerinde gerçekleşti. Sıkı para etkisiyle ekonomide yaşanan yavaşlamaya bağlı olarak ithalattaki düşüşün dış ticaret açığını küçültmesi yanında turizm başta hizmet gelirlerindeki artışın etkisiyle tarihinde bir ilk olmak üzere Türkiye Haziran-Ekim 2024 döneminde üst üste beş ay cari işlemler fazlası vermişti.
Önceki beş aydaki cari fazlada ekonomideki yavaşlama etkili olurken, kasımda cari dengenin yeniden açık vermeye başlaması ise ekonomik faaliyette canlanma işareti niteliği taşıyor. Ocak-kasım dönemi itibarıyla cari işlemler açığı 5 milyar 606 milyon dolarla geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 85,5 altında kaldı. Ekim sonunda 7 milyar 125 milyon dolara kadar inmiş olan “yıllık” bazda cari açık ise izleyen aydaki gelişme ile yükselerek kasım sonu itibarıyla 7 milyar 372 milyon dolar oldu.
Kasım ayı gelişmeleri
Dış ticaret açığındaki büyüme kasım ayında cari açık verilmesinin ana kaynağını oluşturdu. Ödemeler dengesi tanımıyla ithalat yüzde 1,2 artarken ihracatın yüzde 2 azaldığı kasım ayında dış ticaret açığı; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artarak 5 milyar 235 milyon dolar oldu.
Bu kapsamda, içinde enerji ürünlerinin büyük ağırlıkta olduğu genel mal ticaretindeki açık geçen yıla göre yüzde 5 büyüyerek 3 milyar 483 milyon dolar, parasal olmayan altında aylık net ithalat yüzde 50,8 artışla 1 milyar 769 milyon dolara çıkarken, 17 milyon dolarlık bir net transit ticaret geliri elde edildi. Kasım ayında hizmetler dengesi kaynaklı net girişler ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 daha fazla olmak üzere 3 milyar 725 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden 1 milyar 338 milyon, seyahat (turizm) kaleminden 2 milyar 630 milyon dolar gelir elde edildi. Aylık turizm geliri marttan bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti. Buna karşılık doğrudan yatırım ve portföy yatırımı faaliyetleri kapsamındaki gelir-giderler ile faiz gelir giderlerini kapsayan “birincil gelir dengesi”nde 1 milyar 442 milyon dolar çıkış yaşandı. İşçi dövizi, kişisel transferler gibi kalemleri kapsayan “ikincil gelir dengesi”nde ise kasında 81 milyon dolarlık bir giriş oldu.
Yıllık açıkta dış ticaretin payı
Yıllıklandırılmış verilere göre, kasım itibarıyla 7 milyar 372 milyon dolar olan cari açığın büyük bölümü, dış ticaretten kaynaklandı. Kasım itibarıyla son bir yılda 256 milyar 814 milyon dolarlık ihracata karşılık ithalat 311 milyar 388 milyon dolar oldu ve dış ticaret dengesi 54 milyar 574 milyon dolar açık verdi. Son bir yılda hizmetler dengesinde 47 milyar 88 milyon doları turizmden olmak üzere toplam 60 milyar 902 milyon ve ikincil gelir dengesinde 565 milyon dolarlık net döviz girişi elde edilirken, birincil gelir dengesinde 14 milyar 265 milyon dolar açık oluştu.
Bir yılda net 14,1 milyar dolar portföy yatırımı
Kasım ayı itibarıyla son bir yıldaki cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4 milyar 211 milyon dolar, net portföy yatırımları 14 milyar 90 milyon dolar ve krediler 24 milyar 589 milyon doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 8 milyar, ticari krediler 4 milyar 905 milyon dolar negatif yönlü etki yaptı. Merkez Bankası net rezervinin 4 milyar 28 milyon dolar arttığı son bir yılda, net hata ve noksan kaleminde izlenen kaynağı belirsiz sermaye hareketlerinde 18 milyar 406 milyon dolarlık çıkış yaşandı.
Enerji ve altın hariç 54,4 milyar dolar fazla
Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi kasım ayında 3 milyar 443 milyon dolar fazla verdi. Revize verilere göre söz konusu dengede bu yıl ocakta 4 milyar 182 milyon, şubatta 1 milyar 973 milyon, martta 1 milyar 71 milyon dolar fazla, nisanda ise 38 milyon dolarlık fazla verilmişti. İzleyen aylarda bu bazda verilen fazla giderek büyümüştü.
Mayısta 3 milyar 874 milyon, haziranda 5 milyon 95 milyon ve temmuzda 5 milyar 794 milyon dolar olan aylık fazla ağustosta 9 milyar 550 milyon dolara ulaşmış, eylülde 7 milyar 818, ekimde de 7 milyar 114 milyon dolar olmuştu. Buna göre altın ve enerji hariç dengede on bir aylık dönemde 49 milyar 952 milyon dolarlık fazla oluştu. Bu bazda kasım sonu itibarıyla son bir yılda elde edilen fazla ise 54 milyar 430 milyon dolara ulaştı.
"Daha uygun finansmana erişim arttı"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi. Dış finansmana daha uygun koşullarla erişim arttığını söyleyen Şimşek, son bir buçuk yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Şimşek “Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1’in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz” diye konuştu.
“Aldığımız tedbirler işe yaradı”
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tepe noktası olan Mayıs 2023’te 55,6 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının sonraki aylarda 48,2 milyar dolar azalarak Kasım 2024 itibarıyla 7,4 milyar dolara gerilediğine dikkat çekti. , Mayıs 2023’te 122,2 milyar dolar olan yıllık dış ticaret açığının 17 ayda 42,8 milyar dolar azaldığına işaret eden Bolat, " Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçlarla cari işlemler açığında önemli gerileme kaydedilmiştir” dedi.