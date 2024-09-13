Cari dengede 2 ay üst üste fazla
Türkiye’nin cari işlemler dengesi üst üste iki ay fazla verdi. Revize verilere göre aylık bazda haziranda 330 milyon dolar fazla veren cari işlemler dengesinde temmuzda da 566 milyon dolarla fazla oluştu.
Kümülatif bazdaki cari işlemler açığı, uygulanmakta olan parasal sıkılaştırma esaslı programın etkisiyle ekonomide giderek artan daralma ile uyumlu biçimde hızla küçüldü. Merkez Bankası’nın açıkladığı ödemeler dengesi istatistiklerine göre, geçen yıl ilk yedi ayda 42 milyar doları bulan cari işlemler açığı, bu yıl aynı dönemde ise 16 milyar dolarda kaldı.
Yedi aylık dönemlere göre cari açıkta yüzde 61,8 küçülme yaşandı. Geçen yıl temmuz sonu itibarıyla 56,1 milyar dolar olan yıllık cari açık, ay sonları itibarıyla hızla küçülerek bu yıl aynı tarihte 19,1 milyar dolara kadar geriledi. Yıllık açıkta bir yıl önceye göre 37 milyar dolardan fazla küçülme gerçekleşti.
Dış ticaret açığında küçülme
Cari açığın ana kaynağı olan dış ticaret açığı; temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,7 küçülerek 5 milyar 102 milyon dolara geriledi. Ödemeler dengesi tanımıyla dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre 5 milyar dolardan fazla küçüldü. Temmuz aylarına göre toplam mal ihracatı yüzde 13,5 artarak 22 milyar 8 milyon dolara yükselirken, aylık ithalatın yüzde 10,2 azalarak 27 milyar 110 milyon dolara gerilemesi açığı küçülttü.
Bu kapsamda, içinde enerji ürünlerinin büyük ağırlıkta olduğu genel mal ticaretinde ihracat yüzde 11,4 artışla 21 milyar 259 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,8 düşüşle 26 milyar 116 milyon dolar oldu, bu kategoride aylık açık geçen yıla göre yarı yarıya küçülerek 4 milyar 853 milyon dolara geriledi. Parasal olmayan altında aylık net ithalatın yüzde 89,1 küçülerek 267 dolar olduğu temmuzda, 18 milyon dolarlık da net transit ticaret geliri elde edildi.
Net hizmet geliri ticaretteki açığı kapadı
Taşımacılık, turizm, yurt dışı müteahhitlik gibi faaliyetlerin yer aldığı “hizmetler dengesi” kapsamında aylık toplam gelir yüzde 9,4 artışla 11 milyar 805 milyon, giderler yüzde 13,5 artışla 4 milyar 932 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece bu alandaki net döviz girişi yüzde 6,6 artışla 6 milyar 873 milyon dolar oldu.
Geçen yıl temmuzda aylık dış ticaret açığının ancak yüzde 60 dolayındaki bölümünü kapayabilen net hizmet gelirleri, bu yıl söz konusu açığın çok üzerinde bir düzeye ulaştı. Ancak bu gelişme hizmet gelirlerindeki artıştan çok, dış ticaret açığındaki küçülmeden kaynaklandı. Temmuzda hizmetler alanında en yüksek aylık net gelir 5 milyar 601 milyon dolarla “seyahat” (turizm) kaleminden elde edildi.
Temmuz ayında, doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları kapsamındaki gelir-giderler ile faiz gelir giderlerini kapsayan “birincil gelir dengesi”nde 1 milyar 55 milyon dolar net çıkış; işçi dövizi, kişisel transferler gibi kalemleri kapsayan “ikincil gelir dengesi”nde ise 66 milyon dolarlık bir net giriş yaşandı.
Yedi aylık açık 16 milyar dolar
Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 41 milyar 991 milyon dolar cari açık verilirken, bu yıl aynı dönemde açık yüzde 61,8 (25 milyar 943 milyon dolar) daha az olmak üzere 16 milyar 48 milyon dolar düzeyinde kaldı. İlk yedi aylık dönemler itibarıyla dış ticaret açığının yüzde 42,1 küçülerek 61 milyar 752 milyon dolardan 35 milyar 738 milyon dolara gerilemesi, cari açıktaki küçülmede belirleyici oldu.
Hizmetler dengesinde yedi ayda 28 milyar 254 milyon dolarla geçen yılın aynı dönemindekinden 1 milyar 786 milyon dolar daha fazla net gelir elde edilmesi de cari açıktaki küçülmeye katkı yaptı. Buna karşılık yılın ilk yarısında birincil gelir dengesinde net 8 milyar 588 milyon dolarlık bir net çıkış gerçekleşti. İkincil gelir dengesinde ise 24 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Cari açığın finansmanına bakıldığında, doğrudan yatırımlarda temmuzdaki net 670 milyon dolarla birlikte ilk yedi ay itibarıyla toplam net giriş 2 milyar 663 milyon dolara ulaştı, ancak bu tutar geçen yılın aynı dönemindeki girişin yüzde 3,1 altında kaldı.
Portföy yatırımlarında ise temmuzda 3 milyar 726 milyon dolarlık net giriş yaşandı ve yedi aylık net giriş 15 milyar 891 milyon dolara ulaştı.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, genel hükümet, bankalar ve reel sektörün yurt dışından sağladığı kredileri kapsayan “diğer yatırımlar” kaleminde temmuz ayında 705 milyon dolar çıkış, ilk yedi ay itibarıyla ise 2 milyar 658 milyon dolar net giriş oldu.
Yıllık açıkta 37 milyar dolarlık küçülme
“Net hata noksan” kaleminde izlenen kayıt dışı çıkışlar temmuzdaki 1 milyar 186 milyon dolarlık net giriş sonrası, ilk yedi ay itibarıyla 5 milyar 968 milyon dolara geriledi. Resmi rezervlerde ise temmuzda 5 milyar 366 milyon dolarlık bir artış yaşandı ve bu da ilk yedi ay itibarıyla net erimeyi 909 milyon dolara geriletti.
Yıllık cari açık, son bir yıllık dönemde sürekli küçülerek temmuz sonu itibarıyla 20 milyar doların altına indi. Revize verilere göre geçen yılın temmuz ayı sonunda 56 milyar 143 milyon dolara kadar çıktıktan sonra ikinci yarıdan itibaren uygulamaya konulan yeni ekonomik programın etkisiyle kesintisiz bir düşüş sürecine giren yıllık cari açık, bu yıl aynı tarihte 19 milyar 85 milyon dolar düzeyinde oluştu. Cari açıkta Temmuz 2023-Temmuz 2024 döneminde 37 milyar 58 milyon dolarlık küçülme yaşandı ve kapanma oranı yüzde 66’yı buldu.
Geçen hafta açıklanan 2025-2027 dönemine ait yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) cari işlemler açığının bu yılın tümünde 22 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmini yer alıyor.
Enerji ve altın hariç aylık 4,9 milyar dolar fazla
Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi temmuz ayında 4 milyar 879 milyon dolar fazla verdi. Revize verilere göre söz konusu dengede bu yıl ocakta 3 milyar 398 milyon, şubatta 1 milyar 740 milyon, martta 811 milyon dolar fazla, nisanda verilen 287 milyon dolarlık açık, mayısta 3 milyar 444 milyon ve haziranda 4 milyon 466 milyon dolarla yine fazla verildi.
Böylece altın ve enerji hariç dengedeki fazla yedi aylık dönemler itibarıyla yüzde 119,9 büyüyerek 18 milyar 450 milyon dolara ulaştı. Bu bazdaki cari fazla temmuz sonu itibarıyla son bir yılda da 43 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ve altın hariç cari fazlanın geçen yılın temmuz sonu itibarıyla yıllık tutarı ise 40 milyar 727 milyon dolar olmuştu.
Şimşek: Temmuzda 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi. Temmuzda yıllık cari açığın 20 milyar doların altına gerilediğini kaydeden Şimşek, düşen cari açık ve artan dış kaynak girişlerinin kalıcı rezerv birikimine katkı sağladığını vurguladı. Şimşek, “Uygulamaya koyduğumuz programımıza olan güven sayesinde sermaye girişleri (rezerv hariç net hata ve noksan dahil) son bir yılda 43,3 milyar dolara ulaştı” dedi.
Temmuz’da 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşirken son bir yılda toplam giriş 34,5 milyar dolar olduğunu belirten Şimşek, “Geçen yıl yüzde 0,5’e kadar gerileyen yurt dışı yerleşiklerin devlet iç borçlanma senedi stokundaki payı temmuzda yüzde 8,7’ye çıktı. Bankacılık ve reel sektörün tahvil dahil dış borç çevirme oranları geçen yılın ilk beş ayında yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesindeydi. Temmuzda yıllıklandırılmış oranlar sırasıyla yüzde 162 ve yüzde 121’e yükseldi” ifadelerini kullandı.
Bolat: Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler istikrarı güçlendiriyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan temmuz ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmelerin ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirdiğini, cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte, makroekonomik istikrarı güçlendirdiğini bildirdi.
İhracattaki artış ve ithalattaki düşüşün dengeli bir büyüme yapısını desteklediğini belirten Bolat, cari işlemler hesabındaki büyük iyileşmenin makroekonomik istikrarı pekiştirerek ekonominin geleceğine dair olumlu bir tablo sunmaya devam ettiğini ifade etti.
Cari işlemler açığının bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61,8 azalışla 16 milyar dolar olarak kaydedildiği bilgisini veren Bolat, “Böylelikle tepe noktası olan Mayıs 2023’te 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 37,9 milyar dolar azalarak, Temmuz 2024 itibarıyla 19,1 milyar dolara geriledi. Böylelikle yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, Nisan 2022’den bu yana ilk defa 20 milyar dolar seviyesinin altına geriledi” dedi.