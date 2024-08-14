Cari dengede iyileşme devam ediyor
Uygulanmakta olan ekonomik program, enflasyondan sonra ikinci temel hedefi olan cari işlemler açığının küçültülmesi yönünde beklenen sonuçlarını veriyor.
Parasal sıkılaştırmanın etkisiyle ekonomide yaşanan daralma, cari açıktaki küçülmede etkili oluyor. Cari işlemler dengesi sekiz ay sonra haziranda 407 milyon dolarla fazla verirken, ilk yarıda açık 16,5 milyar dolarla geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 55 altında kaldı. Geçen yıl temmuzdan bu yana küçülen yıllık cari açık ise haziran sonu itibarıyla 24,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Haziranda cari fazla
Merkez Bankası’nın açıkladığı ödemeler dengesi istatistikleri kapsamında revize verilere göre, cari açığa yol açan bileşenlerin başında gelen dış ticaret açığı; haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 büyüyerek 4 milyar 139 milyon dolara yükseldi. Ödemeler dengesi tanımıyla toplam mal ihracatı haziran ayları itibarıyla yüzde 7,6 azalarak 18 milyar 683 milyon dolara gerilerken, ithalatının da yüzde 5,2 azalarak 22 milyar 822 milyon dolara gerilemesi, dış ticaret açığındaki büyümeyi sınırladı.
Bu kapsamda, içinde enerji ürünlerinin büyük ağırlık oluşturduğu genel mal ticaretinde ihracat yüzde 7 düşüşle 18 milyar 534 milyon, ithalat yüzde 1,6 düşüşle 21 milyar 759 milyon dolar oldu, bu kategoride aylık bazda 3 milyar 225 milyon dolarlık bir açık verildi. Parasal olmayan altında aylık net ithalat yüzde 44,1 küçülerek 928 dolar olurken, haziranda 14 milyon dolarlık da net transit ticaret geliri elde edildi.
Taşımacılık, turizm, yurt dışı müteahhitlik gibi faaliyetlerin yer aldığı “hizmetler dengesi” kapsamında aylık toplam gelir yüzde 6 artışla 10 milyar 220 milyon, giderler yüzde 4,1 artışla 4 milyar 617 milyon dolar ve net giriş yüzde 7,6 artışla 5 milyar 603 milyon dolar oldu. Hizmetler alanında en yüksek aylık net gelir 4 milyar 790 milyon dolarla “seyahat” (turizm) kaleminden elde edildi.
Doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları kapsamındaki gelir-giderler ile faiz gelir giderlerini kapsayan “birincil gelir dengesi”nde 1 milyar 55 milyon; işçi dövizi, kişisel transferler gibi kalemleri kapsayan “ikincil gelir dengesi”nde de 2 milyon dolar net çıkış yaşandı.
Bu gelişmelerle cari denge haziranda 407 milyon dolarla fazla verdi. Geçen yılın haziran ayında da 768 milyon dolar fazla veren cari denge, aylık bazda bundan önce en son fazlayı ise Eylül 2023’te vermişti.
Altı aylık açık 16,5 milyar dolar
Geçen yılın ilk yarısında 36 milyar 670 milyon dolar cari açık verilirken, bu yıl aynı dönemde açık yüzde 55 (20 milyar 176 milyon dolar) küçülerek 16 milyar 494 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. İlk altı aylık dönemler itibarıyla dış ticaret açığının yüzde 40,2 küçülerek 50 milyar 982 milyon dolardan 30 milyar 485 milyon dolara gerilemesi, cari açıktaki küçülmede belirleyici oldu.
Hizmetler dengesinde altı ayda 21 milyar 401 milyon dolarla geçen yılın aynı dönemindekinden yüzde 6,9 daha fazla net gelir elde edilmesi de cari açığı küçültücü etki yaptı. Buna karşılık yılın ilk yarısında birincil gelir dengesinde net 7 milyar 368 milyon, ikincil gelir dengesinde ise 42 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.
Rezervde altı ayda 6,3 milyar dolar erime
Cari açığın finansmanına bakıldığında, doğrudan yatırımlarda hazirandaki net 447 milyon dolarla birlikte ilk altı ay itibarıyla toplam net giriş 1 milyar 968 milyon dolara ulaşırken, bu tutar geçen yılın aynı dönemindeki girişin yüzde 12,6 altında kaldı. Portföy yatırımlarında ise haziranda 591 milyon dolarlık net giriş yaşandı ve ilk altı aydaki net giriş 12 milyar 208 milyon dolara ulaştı. Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, genel hükümet, bankalar ve reel sektörün yurt dışından sağladığı kredileri kapsayan “diğer yatırımlar” kaleminde haziran ayında 972 milyon dolar çıkış, ilk altı ay itibarıyla ise 7 milyar 573 milyon dolar net giriş yaşandı.
“Net hata noksan” kaleminde izlenen kayıt dışı çıkışlar hazirandaki 775 milyon dolarlık net girişe rağmen, ilk altı ay itibarıyla 11 milyar 472 milyon dolara ulaştı. Resmi rezervlerde hazirandaki 1 milyar 242 milyon dolarlık artış sonrası, ilk altı ay itibarıyla net erime 6 milyar 275 milyon dolara geldi.
Yıllık açıkta rekor küçülme
Geçen yıl ağustos ayından itibaren sürekli küçülerek mayısta 24,5 milyar dolara kadar inen yıllık cari açık, haziranda biraz yükselerek 24,8 milyar dolar oldu. Revize verilere göre geçen yılın temmuz ayı sonunda 56,2 milyar dolara kadar çıkmış olan yıllık cari açık, izleyen dönemde kesintisiz bir düşüş sürecine girmişti. Hazirandaki kısmi yükselişe rağmen yıllık cari işlemler açığı bir yıl önceki düzeyinin 28,7 milyar dolar altında gerçekleşti. Cari açıkta Haziran 2023-Haziran 2024 dönemindeki kapanma oranı yüzde 53,6 düzeyinde.
Geçen yılın sonlarında hazırlanan Orta Vadeli Program’da (OVP) cari işlemler açığının bu yılın tümünde 34,7 milyar dolara düşürülmesi hedefleniyordu. Yıllık cari açık bu yıl şubat sonu itibarıyla 32 milyar dolarla OVP hedefinin de altına inmişti ve hazirandaki kısmi yükselişe rağmen bunun çok altında kalmaya devam etti.
Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi haziran ayında 4 milyar 549 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu denge bu yıl ocakta 3 milyar 391 milyon, şubatta 1 milyar 746 milyon, martta 817 milyon dolar fazla verirken, nisanda 276 milyon dolarla açık vermiş, mayıs ayı gerçekleşmeleri 3 milyar 471 milyon dolar olmak üzere yine fazla ile sonuçlanmıştı.
Altın ve enerji hariç cari fazla, haziranda geçen yılın aynı ayındaki 5 milyar 666 milyon dolarlık fazlanın altında gelmekle birlikte ilk altı aylık dönemler itibarıyla yüzde 81,2 büyüyerek 13 milyar 697 milyon dolar oldu. Haziran sonu itibarıyla son bir yılda bu bazda oluşan cari fazla 39 milyar 540 milyon dolara ulaştı. Enerji ve altın hariç cari fazlanın geçen yılın haziran sonu itibarıyla önceki bir yıldaki toplam tutarı ise 44 milyar 902 milyon dolar olmuştu.
Şimşek: Cari açığın yüzde 2’nin altına gerilemesini bekliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi ve iş gücü verilerini değerlendirdi. Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açığın 24,8 milyar dolar olduğunu aktaran Şimşek, “İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2’ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2’nin altına gerilemesini bekliyoruz” dedi. Programın iş gücü piyasasında kısa vadeli olumsuz etkilerini gördüklerini belirten Şimşek, “İşsizlik haziranda yüzde 9,2’ye yükseldi. Ancak bu yıl tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz'' diye konuştu.