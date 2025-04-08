  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ömer Gencal
  4. Cehaletin özgüveni, bilgeliğin sessizliği

Cehaletin özgüveni, bilgeliğin sessizliği

Ömer Gencal
Ömer Gencal EkoSpektrum: Piyasa ve Duygular [email protected]

 Toplumsal zemin üzerinde yükselen sistematik riskin seyri

“Bilgi, bilenin dilinde değil; bilmeyenin iddiasında pat­lar.”— anonim

Günümüz dünyasında eko­nomiler yalnızca sayılar­la, kurumlarla ya da algorit­malarla değil; bu sistemleri yöneten insanların zihinsel modelleri, bilinç düzeyleri ve öz­güvenleriyle şekilleniyor. Bazen bir liderin tek bir tweet’i, yaptığı toplanıtlarda bir açıklaması ve­ya herhangi bir hareketi küresel piyasaları alt üst etmeye yetiyor. Ve ne yazık ki o tweet’in sahibi çoğu zaman yarattığı dalgalan­manın derinliğinin farkında bile olmuyor.

Donald Trump’ın ikinci dö­nemi, dünyada bu olgunun çar­pıcı bir örneğini yaşıyor. Ar­tırılan gümrük tarifeleri, kar­şılıklı yapılan açıklamalar ve misllemeler, ticaret savaşları, NATO, Uluslararası Ticaret Ör­gütü (WTO) , USMCA (United States-Mexico-Canada Agree­ment / ABD-Meksika-Kanada Anlaşması) gibi uluslararası it­tifaklara yöneltilen tehditler sa­dece bir ekonomik tercih değil; aynı zamanda bilgi ile cehalet, strateji ile tepki, mütevazılık ile kibir arasında yaşanan bir müca­delenin dışa vurumu.

Cehalet bir eksiklik değil, algı bozukluğudur

Cehalet yalnızca bilmemek de­ğildir; bilmediğini bilmemektir. Dunning-Kruger etkisinin göster­diği gibi, düşük bilgi düzeyinde­ki birey, çoğu zaman yetkinliğini abartır. Bu durum, bir liderin zihin­sel evrenine yerleştiğinde, bireysel bir sorun olmaktan çıkar; sistema­tik bir riske dönüşmek üzere fırsat kollamaya başlar. Çünkü ekonomi­ler beklentilerle yaşar; beklentiler ise anlatılarla şekillenir. Anlatılar cehaletle yazıldığında, piyasa yal­nızca dalgalanmaz, kırılır.

Gümrük tariflerinin hesapla­masının yapıldığı formül, kulla­nılan Yunan harfleri ile oldukça karmaşık ve seksi gibi görünse de da arkasındaki mantığın tam bir bakkal hesabına dayanması söy­lediklerimin doğrulunu gösteren önemli bir kanıt gibi. Trump’ın duygulara dayalı, içgüdüsel poli­tikaları; piyasaların psikoloji­sini sarstı.

Beklentiler değiş­ti, belirsizlik hiç olmadığı ka­dar arttı ve oynaklıklar tarihi yüksek seviyelere ulaştı. An­cak bu sadece bireyin hata­sı değil. Lideri şekillendiren toplumun da epistemik (bilgi­ye olan karşı tutumu) tutumu bu denklemde belirleyiciydi. Eğer toplum karmaşık sorun­lara basit cevaplar sunanları alkışlıyorsa, aslında kendi cehale­tini kutsuyor demektir.

Rasyonel cehalet ve popülist retorik

Bireylerin bilgiye erişmeyi ter­cih etmemesi, davranışsal ikti­satta “rasyonel cehalet” olarak tanımlanır. Bilgi edinmek zaman ve çaba ister; çoğu insan, karma­şık gerçekler yerine kanaatlerle yetinmeyi seçer. Bu tutum, popü­lizmle birleştiğinde ise politik bir riske dönüşür. Popülist lider, kar­maşıklığı reddeder; basit slogan­larla gerçekliği yeniden şekillen­dirir. Çünkü bilgi riskli, cehalet ise siyaseten daha kazançlıdır.

Bu durum sadece iç siyase­ti değil, küresel düzeni de etkiler. Çin’e uygulanan vergi politikala­rı yalnızca ABD iç piyasasını de­ğil, tedarik zincirleri üzerinden tüm dünyayı sarsacak. Dünyada­ki bir çok ekonominin büyüme oranlarını oldukça negatif etkile­yecek. Şimdiden Amerika Birle­şik Devletleri büyümesi 2025 yı­lı için bazı kuruluşlar tarafından revize edilerek %1.3 düzeyinden -%0.3’lere revize edildi. Yeniden güncellenen veri sadece büyüme değil. Enflasyon görünümü de bo­zulacak.

ABD’de çekirdek enflas­yon beklentisi 2025 yıl sonu için %3’ten 1.4 puan kadar yukarı revi­ze edilerek %4.4 olarak açıklandı. Kısaca ekonomik beklentiler ABD için bir stagflasyona işaret ediyor. Buna rağmen, artık piyasalarda FED’in yıl sonuna kadar 100 baz puan indirmesi bekleniyor. Da­hası bu beklenti kimi kurumlarda 150 baz puana kadar çıktı ve bel­ki de resesyonun boyutları de­ğiştikçe artmaya devam edecek. Yıl başında bu beklenti sadece 25 baz puan kadardı. Popülist bir ka­rar sistematik bir riske dönüştü. Üstelik bu sistematik risk sadece ABD için geçerli olmayacak.

Kurumsal bağışıklığın çöküşü

Her sistem tıpkı bir organizma gibi, hatalara karşı bağışıklık sis­temine ihtiyaç duyar. Özgür med­ya, bağımsız yargı, merkez banka­ları ve akademi bu işlevi üstlenir. Ancak kurumlar işlevsizleştikçe, liderin zihinsel modeli gerçekli­ğin yerine geçer. Bilgi, veriyle de­ğil, algıyla tanımlanır. Ve böylece sistem; kendini iyileştirme, de­netleme ve hatalardan ders çıkar­ma yetisini kaybeder.

Veri değersizleşir, uzmanlık kü­çümsenir, sadakat ödüllendirilir. Toplumun sinir uçları körelir; yan­lış sinyaller alınmaz. Bu durumda sistem, içeriden çökmeye başlar.

Epistemolojik sorumluluk ve etik liderlik

Güç sahibi olmak, aynı zaman­da bilgiye karşı sorumluluk taşı­maktır. Etik liderlik; kararları ve­riyle, fikir alışverişi, ortak akıl ve şeffaflıkla şekillendirmeyi gerek­tirir. Bilgi, sadece bir enstrüman değil; toplumsal bir emanettir. Bu nedenle liderin görevi yalnızca “bilmek” değil, “neyi bilmediğini” de fark edebilmektir.

Etik lider, kelimelerinin yarat­tığı dalga etkisinin farkındadır. Panik yaratmaz, öfkeyi körükle­mez, karmaşık gerçekleri basit­leştirme tuzağına düşmez. Çünkü bilir ki, sistematik riskin panze­hiri daha fazla kontrol değil; daha fazla şeffaflık ve kolektif akıldır.

Son söz: sessizliğin gücü

Cehaletin özgüveni gösterişli, sesli ve etkileyicidir. Ama bu öz­güvenin faturası her zaman siste­me kesilir. Bilgelik ise sessizdir, yavaş konuşur ama sağlam karar­lar alır. Ve çoğu zaman bir toplu­mu uçurumdan çeviren şey; bu sessizliğin içindeki derinliktir.

Bugün dünyanın ihtiyacı daha fazla güçlü lider değil; daha faz­la epistemolojik sorumluluk sahi­bi insan ve onları destekleyecek kurumsal yapılar. Çünkü sonuçta sistemleri sürdüren şey güç değil; bilgeliğin taşıdığı yükü paylaşma cesaretidir.

Gerçek lider herkesi can kulağı ile dinleyerek en son konuşandır. Bilgelik, sesi en çok çıkan değil; sustuğunda bile en çok şeyi anla­tandır.

“Bilgi cesaret verir, cehalet ise küstahlık. Bilgili insan mütevazi­dir, cahil insan ise kibirli.”

Alber Einstein..

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bundan sonra ne olacak? 02 Nisan 2025
 Mektup 26 Mart 2025
Yapanlar (Doers), başaranlar (Achievers), şikayet edenler (Complainers) ve sürüklenenler (Floaters) 19 Mart 2025
Risk ateş gibidir… 11 Mart 2025
Zihniyet farklılıkları 04 Mart 2025
Geleceğiniz sizin elinizde: Bireysel emeklilikte Target Date Funds ve Glidepath yaklaşımı 26 Şubat 2025
Babiş… 18 Şubat 2025
Enflasyon raporu, güven ve beklentiler 11 Şubat 2025
Faiz riskini anlamak: Tahvil, bono ve fon getirilerindeki farkın kaynağı 04 Şubat 2025
Girişimci devlet: Mümkün mü? 28 Ocak 2025