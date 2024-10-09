Çekirdek aile her ay 43 bin TL vergi ödeyecek

Türk halkının vergi yü­kü 2025 yılında daha da ağırlaşacak. Gele­cek yıl enflasyonun çok üze­rinde bir oranda artışla 11,1 trilyon liraya ulaşması öngö­rülen tahsilat hedefine göre ödenecek verginin günde or­talama tutarı 30,5 milyar lira­ya denk geliyor.

Geçen yıl ilk yarıda iyice bo­zulan kamu mali dengelerini düzeltmek için ekonomi yö­netiminde değişikliğe gidil­miş, haziranda iş başına gelen yeni yönetimce temmuzda çı­karılan ek bütçe ile yeni vergi­ler getirilmiş ve vergi artırım­larına gidilmiş, 2023 yılının tümündeki vergi tahsilatı 4,5 trilyon liraya ulaşarak önceki yıldakinin iki katına çıkmıştı.

Geçen yıl eylül ayında hazır­lanan 2024-2026 dönemi Or­ta Vadeli Programı’nda (OVP) bu yılın tümündeki vergi geli­rinin ise 7,4 trilyon lira olma­sı hedeflenmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu yılın ilk sekiz ayı itibarıyla açıkla­dığı gerçekleşmelere göre bu dönemde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüz­de 69,6 artışla 4,4 trilyon lira­ya ulaştı. Geçtiğimiz günlerde hazırlanan 2025-2027 döne­mine ait yeni OVP’de ise 2024 yılının tümünde devletin ver­gi gelirinin 7,6 trilyon lira dü­zeyinde gerçekleşeceği tah­min edildi.

Bütçede son tarih 17 Ekim

Cumhurbaşkanlığı’nca ha­zırlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Ana­yasa’nın 161’inci maddesi ve 5018 sayılı Kanunun 18’inci maddesi uyarınca mali yılba­şından en az yetmiş beş gün önce (17 Ekim) Cumhurbaş­kanı tarafından TBMM’ye sunulması gerekiyor. 2025 yılı bütçe yasası, OVP’de ön­görülen bütçe hedeflerine gö­re hazırlanacak.

TBMM Baş­kanlığ’ına sunulan teklif, ara­lık ayında kurum bazında görüşme takvimine göre Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul’da görüşülerek kabul edildikten sonra yasalaşarak yürürlüğe girecek. OVP he­deflerine göre hazırlanan büt­çe büyüklükleri TBMM’de­ki görüşme sürecinde büyük oranda korunuyor, ancak veri­len tekliflerle küçük değişik­likler olabiliyor.

2025 vergi geliri 11 trilyonu aşacak

Ekonominin üç yıllık ye­ni yol haritası niteliğindeki 2025-2025 OVP’de yer alan projeksiyonlara göre 2025 yı­lında toplam bütçe gelirleri­nin yüzde 41,2 artışla 12,8 tril­yon liraya, bütçe harcamaları­nın ise yüzde 31,4 artışla 14,7 trilyon liraya ulaşması, yıl­lık bazda 2,1 trilyon lira bütçe açığı verilmesi öngörülüyor.

2025-2027 döneminde ait OVP’de, 2025 yılı toplam ver­gi tahsilatı 11 trilyon 138,8 milyar lira olarak hedefleni­yor. Bu da 2024 yılı gerçekleş­me tahminine göre yüzde 46,5 oranında bir cari artışa denk geliyor. OVP’de tüketici fiyat­ları bazında (TÜFE) 2025 yı­lı enflasyon hedefi ise yüzde 17,5 olarak öngörülüyor. Buna göre toplam vergi gelirinde ge­lecek yıl yüzde 26,6 oranında bir “reel” artış hedefleniyor.

2024 gerçekleşme tahmini tutarsa ve 2025’te öngörülen vergi geliri tutarına ulaşılırsa, bu yıl günde ortalama 20,8 mil­yar lira olan kişi başına vergi ödemesi, gelecek yıl 30,5 mil­yar liraya yükselmiş olacak.

Devletin faiz yükü de artıyor

Devlet hızla büyüyen iç ve dış borçlar dolayasıyla 2025’te ağır bir faiz yükünü sırtlana­cak. Mevcut borç projeksiyon­ları, bu yıl ilk dokuz ayda diğer bütçe harcamalarındaki artış­ların çok üzerinde büyüyen iç ve dış borç faiz ödemelerinin 2025’te de artış ivmesini koru­yacağını gösteriyor.

Yeni OVP’de yer alan pro­jeksiyonlara göre faiz ödeme­leri 2025’te cari olarak 50,3, reel bazda yüzde 27,9 artış­la yüzde 1 trilyon 950 mil­yar liraya ulaşacak. Buna gö­re 2025 yılında devlet günde ortalama 5,3 milyar lira faiz ödemesi yapacak.

Her 100 TL verginin 17,5 TL’si faize

Geçen yıl yüzde 15’e yükselen faiz ödemelerinin vergi gelirlerine oranı, OVP’de öngörülen gerçekleşme tahminlerine göre bu yılın tümünde yüzde 17,1’e, 2025’te yüzde 17,5’e kadar çıkacak. Başka deyişle vergi gelirlerinden her türlü kamu hizmeti için kullanılmak üzere geriye yüzde 82,5’lik bir bölüm kalacak. Buna göre gelecek yıl vergi gelirlerinin enflasyonun çok üzerinde artırılacak olmasına karşın, faizin vergiye oranı da yükselmeye devam edecek.

Faiz ödemelerinin vergi gelirlerinden aldığı pay 2017’de yüzde 10,6’ya kadar düşmüştü. 2018’de yüzde 11,9 olan bu oran izleyen dönemde yükselişini sürdürerek özellikle pandemi döneminin ilk yılı olan 2020’de yüzde 16,1’e çıkmıştı. 2022’de yüzde 13,2’ye kadar gerileyen faiz ödemelerinin vergi gelirine oranı kamu borcunun hızlı bir büyüme kaydettiği 2023’te ek vergilerle sağlanan vergi gelir artışına rağmen tekrar yükseldi.