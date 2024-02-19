Cenevre Fuarı öncesi

Otomotiv sektöründeki fuarcılık da sert ve keskin bir dönüşüm geçirmeye devam ediyor. Her yıl bir öncekinden daha sakin, sessiz fuarlar ortaya çıkıyor. Çin ve teknoloji fuarları hariç.

Ama Cenevre Otomobil Fuarı’nın yeri hep ayrı. Nerede ne olursa olsun Cenevre hep önemli kıymetli. Fakat 26 Şubat 3 Mart arasında düzenlenecek fuarın katılımcı listesine şöyle bir göz atınca işlerin burada da değiştiğini söyleyebilirim. Renault- Dacia, BYD ve Lucid dışında dikkatimi ne çekecek merak ediyorum.

Böyle fuarların güzelliği de burada. Hiç aklınıza gelmeyen teknoljiler bir anda karşınızda çıkabiliyor. En son Şangay’da olduğu gibi. Bakalım fuarların gidişatı nasıl olacak bir sonraki haftaki sayfamda daha detaylı bir yorum var fuar izlenimi aktarıyor olacağım. Bu hafta dikkatimi çeken bir diğer konu da 125 cc motosikletlerle ilgili yapılan değişiklik sonrası gelen tepkiler oldu.

Herkes çok mutlu, bilinçli ve tecrübeli motorcular ise endişeli. Haklılar eğitim almamış bir sürücünün 125 cc ile yaratabileceği tehlikeleri düşünüyorlar. Bu konuda Honda Motosiklet de güvenlik konusunda bir adım atıp Scooter sürüş program başlatmış. Eğitim almak isteyenlerin dikkatine. Eğitim asla ihmal edilmez.