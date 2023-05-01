Çin vergisi fiyatları 250 bin TL artırdı

Gün geçmiyor ki yeni bir otomo­bil yollara çıkmasın. Geçen hafta­yı yoğun Çin gündemiyle geçirmiş­tik. Çin’in etkisi hala sürüyor. Tüm sosyal medya yıkılıyor. Nasıl yıkılmasın ki? 100 yıla dayanan tarihiyle MG de 2007 yılında Çin’in en büyük üreticilerinden Saic bün­yesine girince “silkinip” kendine gelmiş­ti. Oldukça yenilikçi bir ekip var Doğan Trend’de. Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin ile biraz sohbet ederken, “Çİn vergisi olmasa otomobilin fiyatı ne olurdu” diye sorduk. Yaklaşık 250 bin TL daha ucuz olurdu” dedi.

Yani bugünün kuruyla 969 bin TL ile baş­layan MG4 bu tuhaf ve keyfi vergi olmasa 750 bin TL bantlarında olacaktı. Bu eks­tra vergiler yüzünden olası yatırımları ka­çırmak, Çinlilerin Avrupa için kurdukları hedefin merkezinde olma fırsatını kaçıra­biliriz. Dağtekin bu konuda çok dil döktük­lerini fakat bazı soruların yanıtlarını ken­dilerinin bile bilmediğini söyledi. Ne üzü­cü. Öte yandan Doğan Trend, otomobilden, motosiklete, deniz taşıtlarına kadar dev bir kadro da kurmuş. Hatta güzel bir tekne de geliyormuş. Tersaneyi gezeceğim, Manta ile suya düşeceğim günü iple çekiyorum.

Öte yandan markanın üst düzey yöneti­cilerinden Şirin Mumcu Yurtsever ile “ge­nius projesi” hakkında bilgi aldım. “Çok istediğim bir projeydi, insanlara yanıt ve­rirken doğru bilgilerle yönlendirmek gere­kirdi ve bu uğurda üniversite öğrencilerin­den iyi bir ekip kurduk” dedi. Yani insan­lara elektrikli otomobilleri bu heyecanlı, donanımlı, zeki ekip aktaracak.

“Bir chatbot yerine konuyu bilen ve ger­çekten konu uzmanları bunlara cevap ver­sin diye MG Genius projesini yaptık. Bu konuda eğitim alan, hobisi de bu olan, hat­ta elektrikli araç üreten geniuslar bulduk ve gerçekten onlarla çalışıyoruz. Ekibin kurulmasında çok çalıştık” dedi Yurtsever.

Yine yoğun lansman trafiğinden ötü­rü kaçırdığım bir başka lansman da Cupra model ailesinin son ferdi Tavascan’dı. Da­ha önce İspanya’da tanıştığım model mar­kanın vizyonunu değiştirecek. Seat’ı tama­men unutturan Cupra’nın yeniliklerini sıkı takip etmeye devam ediyorum.