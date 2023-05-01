Çin vergisi fiyatları 250 bin TL artırdı
Gün geçmiyor ki yeni bir otomobil yollara çıkmasın. Geçen haftayı yoğun Çin gündemiyle geçirmiştik. Çin’in etkisi hala sürüyor. Tüm sosyal medya yıkılıyor. Nasıl yıkılmasın ki? 100 yıla dayanan tarihiyle MG de 2007 yılında Çin’in en büyük üreticilerinden Saic bünyesine girince “silkinip” kendine gelmişti. Oldukça yenilikçi bir ekip var Doğan Trend’de. Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin ile biraz sohbet ederken, “Çİn vergisi olmasa otomobilin fiyatı ne olurdu” diye sorduk. Yaklaşık 250 bin TL daha ucuz olurdu” dedi.
Yani bugünün kuruyla 969 bin TL ile başlayan MG4 bu tuhaf ve keyfi vergi olmasa 750 bin TL bantlarında olacaktı. Bu ekstra vergiler yüzünden olası yatırımları kaçırmak, Çinlilerin Avrupa için kurdukları hedefin merkezinde olma fırsatını kaçırabiliriz. Dağtekin bu konuda çok dil döktüklerini fakat bazı soruların yanıtlarını kendilerinin bile bilmediğini söyledi. Ne üzücü. Öte yandan Doğan Trend, otomobilden, motosiklete, deniz taşıtlarına kadar dev bir kadro da kurmuş. Hatta güzel bir tekne de geliyormuş. Tersaneyi gezeceğim, Manta ile suya düşeceğim günü iple çekiyorum.
Öte yandan markanın üst düzey yöneticilerinden Şirin Mumcu Yurtsever ile “genius projesi” hakkında bilgi aldım. “Çok istediğim bir projeydi, insanlara yanıt verirken doğru bilgilerle yönlendirmek gerekirdi ve bu uğurda üniversite öğrencilerinden iyi bir ekip kurduk” dedi. Yani insanlara elektrikli otomobilleri bu heyecanlı, donanımlı, zeki ekip aktaracak.
“Bir chatbot yerine konuyu bilen ve gerçekten konu uzmanları bunlara cevap versin diye MG Genius projesini yaptık. Bu konuda eğitim alan, hobisi de bu olan, hatta elektrikli araç üreten geniuslar bulduk ve gerçekten onlarla çalışıyoruz. Ekibin kurulmasında çok çalıştık” dedi Yurtsever.
Yine yoğun lansman trafiğinden ötürü kaçırdığım bir başka lansman da Cupra model ailesinin son ferdi Tavascan’dı. Daha önce İspanya’da tanıştığım model markanın vizyonunu değiştirecek. Seat’ı tamamen unutturan Cupra’nın yeniliklerini sıkı takip etmeye devam ediyorum.