Çin’de neler oluyor?

Siz bu satırları okurken ben Şangay Otomobil Fuarı için yolda olacağım. İstanbul’dan 2 aktarmayla oldukça koşturmacalı bir şekilde havalimanı loun­gelarında Çin’in otomotiv sektöründeki yerini konumlandırmaya çalışıyorum.

Çin gerçekten çok ilginç bir ülke, pasa­port kontrol noktasından, güvenliğine, res­toranlarından, çalışanlarına kadar bam­başka bir kültür. Biz de Chery’nin davetlisi olarak buradayız.

Önce fuarı gezeceğiz, ar­dından da Wuhu’daki fabrikada markanın araştırma geliştirme kısmını inceleyip ye­ni modelleri test edeceğiz. Haftaya bu say­fada bolca Çinli göreceksiniz şimdiden bir girizgah yapayım istedim. 1.4 milyara yak­laşan nüfusu, Türkiye’nin neredeyse 11 ka­tı büyüklüğündeki yüz ölçümü, inanılmaz ihracat rakamlarıyla küresel bir güç, ayrıca bir teknoloji üssü Çin. Tüm otomobil mar­kalarının en azından geleceği düşünenlerin sıkı yatırımları var ülkede.

Fabrikalar, Ar- Ge merkezleri. Neredeyse her gün yepyeni bir model çıkıyor, elektriklilerin birçok çe­şidi burada, pil batarya üretimleri de. Do­layısıyla yeni teknolojiler sürekli rekabet getiriyor. Avrupalı markalar bile elektrik rüzgarına kapılırlarken Çinlileri hafife al­mış gibi gözüküyorlar. Üretim maliyetle­ri düşüyor, Tesla bir biri ardına indirimler yapıyor. Tek başına bir dünya Çin. Ayrıca çok da iştahlı.

Mikrosundan, dev SUV’una kadar her şeye üretiliyor, Türkiye’de de son dönemde en çok konuşulan modeller Çin­li. Gerek maliyetleri gerekse yüksek tek­nolojileriyle şimdiden beğeni listelerine girdiler. En büyük sorun geçmişteki mo­dellerdeki işçilik, dayanıklılık endişeleri. Bundan 2-3 sene sonra Çinliler ile alakalı yapılacak yorumların temeli buna dayanı­yor, bu sınavı da geçecek gibi Çinliler.

Yine dönüp dolaşıyorum sentetik yakıt ve elektriklilere alternatif gelecek mi diye soruyorum kendi kendime. Gelmeli. Tek tip enerjinin sorunlarına şahidiz, devlet­lerin elektrikle alakalı politikalarının da her an değişebileceği de ortadayken yeni çözümler de olası. Markalar bunlara eğil­meye devam ediyor. Temiz enerji, sürdü­rülebilir enerji önemli ama otomobillerin tek tip yani tamamen elektrikli olması fik­ri bana hala sempatik gelmiyor.