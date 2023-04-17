Çin’de neler oluyor?
Siz bu satırları okurken ben Şangay Otomobil Fuarı için yolda olacağım. İstanbul’dan 2 aktarmayla oldukça koşturmacalı bir şekilde havalimanı loungelarında Çin’in otomotiv sektöründeki yerini konumlandırmaya çalışıyorum.
Çin gerçekten çok ilginç bir ülke, pasaport kontrol noktasından, güvenliğine, restoranlarından, çalışanlarına kadar bambaşka bir kültür. Biz de Chery’nin davetlisi olarak buradayız.
Önce fuarı gezeceğiz, ardından da Wuhu’daki fabrikada markanın araştırma geliştirme kısmını inceleyip yeni modelleri test edeceğiz. Haftaya bu sayfada bolca Çinli göreceksiniz şimdiden bir girizgah yapayım istedim. 1.4 milyara yaklaşan nüfusu, Türkiye’nin neredeyse 11 katı büyüklüğündeki yüz ölçümü, inanılmaz ihracat rakamlarıyla küresel bir güç, ayrıca bir teknoloji üssü Çin. Tüm otomobil markalarının en azından geleceği düşünenlerin sıkı yatırımları var ülkede.
Fabrikalar, Ar- Ge merkezleri. Neredeyse her gün yepyeni bir model çıkıyor, elektriklilerin birçok çeşidi burada, pil batarya üretimleri de. Dolayısıyla yeni teknolojiler sürekli rekabet getiriyor. Avrupalı markalar bile elektrik rüzgarına kapılırlarken Çinlileri hafife almış gibi gözüküyorlar. Üretim maliyetleri düşüyor, Tesla bir biri ardına indirimler yapıyor. Tek başına bir dünya Çin. Ayrıca çok da iştahlı.
Mikrosundan, dev SUV’una kadar her şeye üretiliyor, Türkiye’de de son dönemde en çok konuşulan modeller Çinli. Gerek maliyetleri gerekse yüksek teknolojileriyle şimdiden beğeni listelerine girdiler. En büyük sorun geçmişteki modellerdeki işçilik, dayanıklılık endişeleri. Bundan 2-3 sene sonra Çinliler ile alakalı yapılacak yorumların temeli buna dayanıyor, bu sınavı da geçecek gibi Çinliler.
Yine dönüp dolaşıyorum sentetik yakıt ve elektriklilere alternatif gelecek mi diye soruyorum kendi kendime. Gelmeli. Tek tip enerjinin sorunlarına şahidiz, devletlerin elektrikle alakalı politikalarının da her an değişebileceği de ortadayken yeni çözümler de olası. Markalar bunlara eğilmeye devam ediyor. Temiz enerji, sürdürülebilir enerji önemli ama otomobillerin tek tip yani tamamen elektrikli olması fikri bana hala sempatik gelmiyor.