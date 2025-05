China Shipbuilding Trading Co ve CSSC Huangpu Wenchong Tersanesi ile CIMC Financial Leasing arasında geçtiğimiz yıl İzmir’de anlaşma imzalayan Arkas, 250 milyon dolar civarındaki yeni yatırımla filosuna 4 yeni konteyner gemisi ekledi. 2 tane için de opsiyon elde etti. Opsiyonun da kullanılması durumunda, Arkas'ın verdiği toplam sipariş 12 gemi, yatırım da 560 milyon doları bulacak.

Türkiye’nin en önem­li denizcilik şirketle­rinden Arkas, son dö­nemde filosunu güçlendirmek için rotasını Asya’ya kaydır­dı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında için Çinli devler China Ship­building Trading Co ve CSSC Huangpu Wenchong Tersa­nesi yöneticileri ile CIMC Fi­nancial Leasing yetkilileri ara­sında İzmir’de anlaşma imza­layan Arkas, 360 milyon dolar yatırımla filosuna 6 yeni nesil eko-dizayn konteyner gemisi daha ekledi.

Gemi sayısını 55’e çıkaran, TEU kapasitesini ise 112 bin 230’a yükseltme kara­rı alan Arkas, bu yatırımlarıyla birlikte, Türkiye’nin en büyük konteyner gemi filosuna sa­hip olma unvanını güçlendirdi. Dünya Gemi Sahibi Armatör­ler sıralamasında ilk 33 içinde yer alan Arkas’ın eylül ayında­ki anlaşmasıyla filosuna katı­lacak olan 6 gemi, 2028 yılının Şubat, Nisan, Haziran, Ağus­tos, Ekim ve Aralık aylarında teslim edilecek.

Filodaki gemi sayısı 60’ı aşacak

Arkas’ın Çinli ortaklarıyla 6 gemilik anlaşmasının imza­sı kurumadan, Türk devi dü­menini tekrar Asya’ya çevirdi. İlk siparişi verdiği Çinli deniz­cilik devleri ile tekrar masaya oturan Arkas, devlet tersane­si CSSC Guangzhou Huangpu Wenchong Shipbuilding’den dört yeni konteyner gemisi da­ha sipariş etti.

Sub-Panamax tipi gemiler, her biri 3 bin 100 TEU kapasiteli olacak. Ar­kas’ın 4 gemiye ek olarak bu yıl içinde 2 adet daha eko-ta­sarımlı gemi için opsiyonunu kullanacağı ve toplamda yeni siparişlerin sayısının 6’ya çı­karacağı ifade ediliyor. Yapı­lacak 4 ve ilave 2 geminin her biri yaklaşık 50 milyon dolara mal olacak. Geçen yıl aynı ter­sanede her biri 60 milyon do­lara sipariş edilen altı yeni inşa gemisinden oluşan 4.300 TEU serisine benzer şekilde 2028 yılında teslim edilmesi bekle­niyor.

Yeni anlaşmalarla bir­likte Arkas’ın filosundaki ge­mi sayısı 60’ı aşacak. Toplam­da 12 gemilik yeni siparişin maliyeti de 650-660 milyon dolar arasında olacak. Gemi­lerin Akdeniz, Karadeniz, Ku­zey Afrika ve Asya arasındaki rotalarda faaliyet gösterebi­lecek şekilde tasarlanmasıyla Arkas’ın stratejik bölgelerdeki konumu güçlendirilecek.

İlk anlaşma İzmir’de imzalanmıştı

Geçtiğimiz yıl 6 gemilik si­parişi konu alan İzmir’deki an­laşmanın imza törenine Ar­kas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Arkas Holding Yönetim Kurulu Baş­kan Yardımcısı Bernard Arkas ile Diane Arkas Göçmez, Chi­na Shipbuilding Trading Co ve CSSC Huangpu Wenchong Tersanesi yöneticileri, CIMC Financial Leasing ve MB Shipbrokers yetkilileri katıldı. Törende konuşan Arkas Hol­ding Yönetim Kurulu Başka­nı Lucien Arkas, “Türkiye’nin dış ticaretine katkı sağlamak ve dünya ile ticaret köprüleri kurmak amacıyla yatırımları­mıza devam ediyoruz.

Bu ya­tırımları yaparken, bugün gel­diğimiz noktada kritik önem arz eden sürdürülebilirliği biz, Arkas olarak uzun zaman ön­ce odağımıza aldık. Bu çevreci gemilerle daha az yakıtla daha çok yük taşıma fırsatı yakalar­ken sürdürülebilirlik hedefi­mize biraz daha yaklaşacağız. Bu, filomuzu hem gençleştir­meye hem de büyütmeye yö­nelik bir adım.

Bugün burada, bu önemli anlaşmanın altına bizimle birlikte imzasını atan Çin’in gemi inşa endüstrisi­nin en önemli oyuncusu olan ve üstün üretim kalitesiyle öne çıkan CSSC Huangpu Wen­chong Tersanesi’ne ve CIMC Financial Leasing’e de teşek­kür ederim. Bu imza Türki­ye’ye ve Arkas’a duyulan güve­nin bir göstergesidir” demişti.

Hindistan ve Afrika’ya yeni rota

Arkas, geçtiğimiz ayın başında özellikle Afrika açılımı yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Batı Afrika hattındaki hizmetlerini tamamen kendi filosuyla sunmaya başlayacak Arkas Line, bölgedeki servis ağını genişletmeye ve operasyonel verimliliği artırmaya odaklandı. Yakın zamanda Hindistan’a uzanan “India Med Service” ile küresel ağını genişleten Arkas Line, Batı Afrika Servisi’nin “Tangier-Casablanca- Dakar-Lagos (Tincan / Apapa)-Tema-Abidjan- Nouakchott-Tangier” şeklinde güncellenen yeni rotasıyla yapmıştı.