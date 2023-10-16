Çinliler teknolojiyle özdeşleşiyor

Bu sayfada detaylarını okuyabileceğiniz OSD Başkanı Cengiz Eroldu’nun sözlerinden not ettim. Ucuz saat, otomobil, şemsiye üreten bir ülkenin planlamayla yüksek teknoloji üreten bir güç haline gelmesine şahidiz. Beyaz, eşyadan, otomotive Çinlilerin algısı yükseliyor.

Avrupa’daki Çinli markaların payı %3,7’ye gelirken bunda Avrupalı markaların orada ürettiği modeller yok. Yani Çin “yapamaz” diyenleri mahcup etti, hatta bir hayli de korkuttu. Bundan sonrası benim yorumlarım tabi. Geçtiğimiz hafta ben de Türkiye’de daha önce hiç kullanmadığım bir Çinli markayla tanıştım.

DongFeng bünyesinde bulunan Voyah Free. Neredeyse 5 metre uzunluğunda, tamamen elektrikli 4 tekerlekten çekişli, 3 multimedya ekranlı, 500 km’yi aşan menzilli bir SUV. Kokpit yukarı aşağı hareket ediyor, selfie çekiyor, ön koltukta oturursanız üçüncü ekrandan arka koltuktaki çocuğunuzu ev kamerası gibi izleyebiliyorsunuz.

Direksiyona derinlik ayarı koymayı unutmuşlar, bir de Apple CarPlay yok. Onu da bence ilk makyajla çözerler. Bunları niye yazdım? Çin teknolojiyi ulaşılır hale getiriyor. Evet, bahsi geçen otomobil 5 milyon TL bantlarında fakat benzer bir Avrupalı çok donanımlı SUV’un fiyatına da bakmak lazım. Kesinlikle devamlılık sorusu gündemde ama Çinliler işi şansa bırakacak gibime gelmiyor. Doymaz bir iştah var sanki. Sanayimizin kendini buna göre hazırlaması şart, yoksa olanı biteni uzaktan izlemek zorunda kalmayı kimse istemez.