Çoğumuz algılamada zorlanıyoruz…

Belki de bu nedenle, gelişmiş ülkelerde ‘iyi sonuçların temeli’ diye nitelendirilen ‘algı sağlığı’ ile ilgilenmiyoruz…

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Oysa…Bilginin/gerçeklerin alınmasını, yorumlanmasını, seçilmesini ve düzenlenmesini sağlıyor algı…Yani ekonomiden kültürel gelişime kadar tüm yaşamsal aktiviteye yön veriyor…

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Bu tanıma göre: Algılamada zorlananlar olarak ya düzenleyemiyoruz ya seçemiyoruz ya yorumlayamıyoruz ya da ‘gerçek bilgi’ diyoruz, ‘eldeki her bilgi’ye…

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Önceki gün İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Şanal ve TOBB İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz hatırlattı: “AB’de yapılan araştırmada, temiz havanın öğrencilerin algısını yüzde 25 oranda arttırdığı sonucuna ulaşılmış…Yani dersi daha çok anlıyor, uyuklamıyor, daha aktif oluyor…İşyerinde de geçerli bu…”

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Poyraz, “Günde kaç litre su içiyorsun Ferit?” sorusundan sonra devam etti: “2 litreye yakın. Ve musluktan değil. Ve mümkünse cam şişeden değil mi?”…

Ve ekledi: “Günde 11 bin litre soluduğun havanın kalitesine bu kadar önem veriyor musun?”

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“Kandaki karbondioksit, hastalıkların nedeni… Havadaki karbondioksit oranı 800 PM olmalıyken, Erzurum’da dahi 3-4 bin ölçülüyor… Büyükşehirlerde çocuklar/çalışanlar zehir soluyor…”

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Ayrıca… Rekabetin ve üretimin sürdürülebilirliği için büyük tehlike olan karbon vergisi geliyor…

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“Gelişmiş ülkelerde yalıtım ve bina içinde hava kalitesini artırıcı yatırımlara öncelik veriliyor, bu yatırımlar yüzde 95’e kadar teşvik ediliyor… Doğalgaz kullanımı en aza indirilmeye çalışılıyor… Bizde tam tersi…”

Velhasıl...

Verimliliği konuşuyoruz… Ama uygulamalarımızla, verimsizliği tetikliyoruz…

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Hava kalitesi ve ısı kontrolünü sağlayacak yatırımlar için, “Çok maliyetli” diyoruz…Kirli havanın algılarımızı kapatmasından (olsa gerek), geçtim israfı/verimsizliği, o maliyeti sağlık harcamalarımızın büyüklüğü ile dahi kıyaslayamıyoruz…

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Çünkü algı bozukluğu: Becerilerin/yeteneklerin kazanılmasını/geliştirilmesini engelliyor; Görme/öğrenme/sorgulama/ seçme/uygulama güçlüğü yaşatıyor…