Dağ başını duman almış
Bülent Korkmaz demecinde “2000 yılındaki UEFA Kupası final maçında taraftarın ‘Dağ Başını Duman Almış’ marşı bize çok güç verdi” diyor. Karpatların Maradonası “I love you Hagi” kırmızı kart görmüş, kaptanın omzu çıkmış, Taffarel’in mucize kurtarışı ile binlerce yıl hatırlanacak tarih yazılan Arsenal maçı.
Marşın yazarı Selanik’te frerler okulunda da okumuş Ali Ulvi Elöve, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Moda’da Saint Joseph Lisesi binasına taşınan İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'nda görevli iken, marşı Selim Sırrı Tarcan’ın isteği ile yazıyor.
Selim Sırrı Tarcan Türkiye’nin Olimpiyatlarda temsil edilmesini sağlayan Galatasaray Lisesi mezunu. Saint Joseph Fransız Lisesi Sultan Abdülaziz fermanı ile Beyoğlu’nda çıkan yangın sonrası Moda’da Yoğurtçu Parkı Yokuşunda kurulur.
Fenerbahçe, Beşiktaş kulüpleri ve Anadolu Efes ile birleşen bir dönemin ünlü şampiyon basketbol takımı Modasporun kurucuları Saint Joseph Lisesi mezunlarıdır ve okulun renkleri sarı laciverttir.
Anadolu Efes 1996 yılında Koraç Kupasını alarak tarihte ilke imza attı. Saint Joseph Lisesi ise 1976'da Hollanda'da Dünya Liseler Voleybol Şampiyonluğunu alarak ülkemize takım oyunlarında ilk uluslararası kupasını kazandırmıştır.
Ali Sami Yen “Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir“ diyerek vizyonu koymuştur. Saint Joseph Lisesinin arsası içinde kalan Papazın Çayırında (Union Club Sahası), İstanbul’da yabancılara karşı ilk Türk futbol takımı maçları Saint Joseph’li gençler tarafından yapılmıştır.
İlk derbi 17 Ocak 1909'da oynandı
Türk Futbol Tarihinin başladığı Union Club Sahasında, 17 Ocak 1909'da ilk Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanmıştır. Bugünkü Fenerbahçe Stadının, yangın sonrası inşasında ücretinin bir kısmını Atatürk teberru etmiştir.
1902 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi bünyesinde açılan Ticaret Enstitüsü, 1910 yılında Osmanlı Ticaret Nazırlığı’na ilham vermiş, aynı yapı ve programlarla İstanbul’da Yüksek Ticaret Okulu’nu kurmuştur.
Saint Joseph’in 1905’te Kadıköy Yeldeğirmeninde kurulan Saint Louis şubesi binası bugün Kemal Atatürk Anadolu Lisesi adı ile tarihe şahitlik etmektedir.
Mustafa Kemal Paşa Samsun’dan Havza’ya giderken araba arıza yapınca, Refik Saydam’a ve yanındakilere yürürken “Dağ Başını Duman Almış” marşını söyletir. 19 Mayıs’ta başlayan bir destan, yine bir “Dağ Başını Duman Almış” marşı ile 17 Mayıs 2000 yılında ilk Avrupa Kupası ile bir İngiliz takımını yenerek futbol tarihimizde yeni bir sayfa açmıştır.
Misak-ı İktisadi Cüneyt Dirican 31 .10.2023 Dünya Gazetesi yazısından:
Lozan’da Osmanlı Borçları ve Kapitülasyonlar olmak üzere görüşmelerde Fransa ve İngiltere ayak diremiş ve görüşmeler 4 Şubat 1923’te kesilmiştir. İktisat Vekili M. Esat Bozkurt çağrısı ile 17 Şubat 2023 günü, Kordon’da 1135 temsilci, siyasi ve askeri, bürokrat davetliler ve tek büyükelçiler Sovyet Rusya ve Azerbaycan olmak üzere ilk iktisat kongresi başlamıştır.
Her il ve ilçeyi temsilen 1 tüccar, 1 sanatkâr, 3 çiftçi, 1 bankacı ve 1 işçi İzmir’de planlanan Türkiye İktisat Kongresi’ne katılmış, Kazım Karabekir Paşa başkanlığında “Misak-ı İktisadi” hudutları belirlenmiştir.
Dört farklı komisyonda oluşan (İktisat Esasları) karar tasarılarından hareketle 12 maddeden bazıları şunlardır: “Madde 4- Türkiye halkı, tükettiği malı mümkün olduğunca kendisi üretir. Çok çalışır; zamanda, servette ve ithalatta israftan kaçar. Ulusal üretimi sağlamak için gerektiğinde geceli gündüzlü çalışmak kararlılığını gösterir. Madde 10- Türk, açık alın ile serbestçe çalışmayı sever; işlerde tekel istemez. Madde 12- Türk kadını, öğretmeni, çocukları, İktisadi Misaka göre yetiştirilir.”
Atatürk’ün Türkiye İktisat Kongresi Açış Söylevi ile tarihe geçen cümlesi ise: “Siyasî, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi zaferler ile taçlandırılamazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.”
Dış ticaretin yabancılar yerine yerli ve milli bir banka tarafından finansmanı için Celal Bayar önerisi ile T. İş Bankası İzmir Birinci İktisat Kongresi kararları ile 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulmuştur. Anadolu Ajansı ise, Atatürk’ün emri ile 6 Nisan 1920'de, yabancı haber ajanslarının manipülatif haberlerine karşı kurulmuştur.