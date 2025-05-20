Bülent Korkmaz demecinde “2000 yılın­daki UEFA Kupası final maçında tarafta­rın ‘Dağ Başını Duman Almış’ marşı bize çok güç verdi” diyor. Karpatların Maradonası “I love you Hagi” kırmızı kart görmüş, kaptanın omzu çıkmış, Taffarel’in mucize kurtarışı ile binlerce yıl hatırlanacak tarih yazılan Arse­nal maçı.

Marşın yazarı Selanik’te frerler okulun­da da okumuş Ali Ulvi Elöve, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Moda’da Saint Joseph Li­sesi binasına taşınan İstanbul Erkek Öğret­men Okulu'nda görevli iken, marşı Selim Sır­rı Tarcan’ın isteği ile yazıyor.

Selim Sırrı Tarcan Türkiye’nin Olimpiyat­larda temsil edilmesini sağlayan Galatasaray Lisesi mezunu. Saint Joseph Fransız Lisesi Sultan Abdülaziz fermanı ile Beyoğlu’nda çı­kan yangın sonrası Moda’da Yoğurtçu Parkı Yokuşunda kurulur.

Fenerbahçe, Beşiktaş kulüpleri ve Anado­lu Efes ile birleşen bir dönemin ünlü şampi­yon basketbol takımı Modasporun kurucula­rı Saint Joseph Lisesi mezunlarıdır ve okulun renkleri sarı laciverttir.

Anadolu Efes 1996 yılında Koraç Kupası­nı alarak tarihte ilke imza attı. Saint Joseph Lisesi ise 1976'da Hollanda'da Dünya Liseler Voleybol Şampiyonluğunu alarak ülkemize takım oyunlarında ilk uluslararası kupasını kazandırmıştır.

Ali Sami Yen “Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir is­me malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir“ diyerek vizyonu koymuştur. Sa­int Joseph Lisesinin arsası içinde kalan Pa­pazın Çayırında (Union Club Sahası), İstan­bul’da yabancılara karşı ilk Türk futbol takı­mı maçları Saint Joseph’li gençler tarafından yapılmıştır.

İlk derbi 17 Ocak 1909'da oynandı

Türk Futbol Tarihinin başladığı Union Club Sahasında, 17 Ocak 1909'da ilk Galata­saray-Fenerbahçe derbisi oynanmıştır. Bu­günkü Fenerbahçe Stadının, yangın sonrası inşasında ücretinin bir kısmını Atatürk te­berru etmiştir.

1902 yılında Saint Joseph Fransız Lise­si bünyesinde açılan Ticaret Enstitüsü, 1910 yılında Osmanlı Ticaret Nazırlığı’na ilham vermiş, aynı yapı ve programlarla İstanbul’da Yüksek Ticaret Okulu’nu kurmuştur.

Saint Joseph’in 1905’te Kadıköy Yeldeğir­meninde kurulan Saint Louis şubesi binası bugün Kemal Atatürk Anadolu Lisesi adı ile tarihe şahitlik etmektedir.

Mustafa Kemal Paşa Samsun’dan Havza’ya giderken araba arıza yapınca, Refik Saydam’a ve yanındakilere yürürken “Dağ Başını Du­man Almış” marşını söyletir. 19 Mayıs’ta baş­layan bir destan, yine bir “Dağ Başını Duman Almış” marşı ile 17 Mayıs 2000 yılında ilk Avrupa Kupası ile bir İngiliz takımını yene­rek futbol tarihimizde yeni bir sayfa açmıştır.

Misak-ı İktisadi Cüneyt Dirican 31 .10.2023 Dünya Gazete­si yazısından:

Lozan’da Osmanlı Borçları ve Kapitülas­yonlar olmak üzere görüşmelerde Fransa ve İngiltere ayak diremiş ve görüşmeler 4 Şu­bat 1923’te kesilmiştir. İktisat Vekili M. Esat Bozkurt çağrısı ile 17 Şubat 2023 günü, Kor­don’da 1135 temsilci, siyasi ve askeri, bü­rokrat davetliler ve tek büyükelçiler Sovyet Rusya ve Azerbaycan olmak üzere ilk iktisat kongresi başlamıştır.

Her il ve ilçeyi temsilen 1 tüccar, 1 sanat­kâr, 3 çiftçi, 1 bankacı ve 1 işçi İzmir’de plan­lanan Türkiye İktisat Kongresi’ne katılmış, Kazım Karabekir Paşa başkanlığında “Mi­sak-ı İktisadi” hudutları belirlenmiştir.

Dört farklı komisyonda oluşan (İktisat Esasları) karar tasarılarından hareketle 12 maddeden bazıları şunlardır: “Madde 4- Tür­kiye halkı, tükettiği malı mümkün olduğunca kendisi üretir. Çok çalışır; zamanda, servet­te ve ithalatta israftan kaçar. Ulusal üretimi sağlamak için gerektiğinde geceli gündüz­lü çalışmak kararlılığını gösterir. Madde 10- Türk, açık alın ile serbestçe çalışmayı sever; işlerde tekel istemez. Madde 12- Türk kadı­nı, öğretmeni, çocukları, İktisadi Misaka gö­re yetiştirilir.”

Atatürk’ün Türkiye İktisat Kongresi Açış Söylevi ile tarihe geçen cümlesi ise: “Siyasî, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun­lar, iktisadi zaferler ile taçlandırılamazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.”

Dış ticaretin yabancılar yerine yerli ve mil­li bir banka tarafından finansmanı için Celal Bayar önerisi ile T. İş Bankası İzmir Birinci İktisat Kongresi kararları ile 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulmuştur. Anadolu Ajansı ise, Atatürk’ün emri ile 6 Nisan 1920'de, yaban­cı haber ajanslarının manipülatif haberlerine karşı kurulmuştur.