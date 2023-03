Daha “insani” olamadık

Eğitim düzeyi yükseldikçe, vizyon genişledikçe ve iş yaşamı gençleştikçe çalışma ortamları daha insani hale gelir diye düşünürdük. Olmadı. Sistemin insanları karşı karşıya bıraktığı zorbalıklar sadece mutsuz ve umutsuz çalışanlar, sessiz ve sesli istifalar, kariyer, şehir ve ülke değişimlerine sebep olmakla kalmadı, intiharlara kadar vardı.

Siyasi, ekonomik ve yaşamsal konulardaki belirsizliklerin insanları “anlam” arayışına yönelttiğini hemen her hafta tekrarlıyoruz. Çünkü şu anda İK’nın da liderlerin de en önemi görevi bu değişimi anlayabilmek. Bunun önemini kavrayamayan liderler sadece kendi insan kaynağına değil, toplumun bütününe büyük zarar veriyorlar.

Bu nedenle bıkmadan usanmadan tekrarlamak gerekiyor.

-Çalışanlarınız yaptıkları işte anlam arıyorlar.

-Çalışanlarınız normal bir insan kapasitesini aşan iş yüklerini / hedefleri kaldıramıyorlar.

-Çalışanlarınızın hayatlarına ihtiyaçları var. Dijitalleşmeyle birlikte ellerinden aldığınız, saatlerini ve özel hayatlarını istiyorlar.

-Çalışanlarınız samimiyetle dinlendiklerini bilmek istiyorlar. Sözlerinin boşluğa gitmediğini gerçekten görmek istiyorlar.

-Lafta bol bol mevcut olan, konferanslarda, söyleşilerde anlatılan İK stratejilerinizi reel olarak hissetmek istiyorlar

Artık sizin değil, toplumun meselesi

Bu artık bir şirket meselesi değil, bu bir toplum meselesi. Tüm sektörlerin ve yöneticilerin eleştiri oklarını kendisine yönlendirmesi, gerekiyorsa bu yapıları darmadağın ederek yeniden inşa etmesi gerekiyor. İşyeri zorbalığı son zamanlarda tüm dünyada da manşetlere çıkıyor.

Hem Washington Post hem de New York Times kötü patronlarla ve kötü meslektaşlarla nasıl başa çıkılacağına dair hikayeler yayınlamaya başladı. C-Suite Coach firmasının İcra Kurulu Başkanı Angelina Darrisaw, The New York Times'a "Zorba patronlarla başa çıkma toleransı azaldı. Öylece uyanıp insanlara liderlik edemezsiniz” ifadesinde bulundu. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Kasım 2021'de rekor sayıda 4,5 milyon Amerikalının gönüllü olarak işlerinden ayrıldığını bildirdi.

Büyük İstifa olarak ifade edilen bu süreçte birçok kişinin işlerinden değil yöneticilerinden ayrıldığına dikkat çekti. 2022 yılında Persty Yönetim Danışmanlık ve Canan Duman Akademi ve Danışmanlık iş birliği ile gerçekleştirilen ‘Türkiye İş Dünyası Araştırması’ mobbing üzerine gerçekleştirilmişti. Araştırmaya katılanların yüzde 42’si mobbinge maruz kaldığını belirtti. Mağdurların yüzde 67’si mobbingi ispatlamakta zorlandığını, yüzde 85’i bu konuda yetkili kişi ve makamlara seslerini duyuramadığını paylaştı.

En sık karşılaşılan mobbing davranışı; “performansın engellenmesi”

-Mobbing mağdurlarının en sık maruz kaldıkları mobbing davranışı yüzde 50’lik oranla “performansın engellenmesi”. Bunu yüzde 44’lük oranla “yapılan işlerin küçümsenmesi”, yüzde 41’lik oranlarla “dedikoduya maruz kalma” takip ediyor.

-Mobbing mağdurları bu durumla “mobbing davranışlarını görmezden gelerek” baş etmeye çalışıyor.

-Erkeklerin mobbingine uğrayanların oranı yüzde 46, kadınların mobbingine uğrayanların oranı yüzde 35, her ikisinin birden mobbingine uğrayanların oranı yüzde 19.

-Mobbing mağdurlarının yüzde 67’si bu durumu ispatlamada zorlandıklarını dile getiriyor.

-Mobbing mağdurlarının yüzde 76’sı istifa etmeyi düşündüğünü ifade ediyor. Çalışanlar mobbing konusunda yetkili kişi ve makamlara seslerini duyuramıyor Mobbing mağdurlarının yüzde 85’i bu konuda yetkili kişi ve makamlara seslerini duyuramadıklarını dile getiriyor.

-Mobbing konusunda yasal hakların neler olduğu bilinmiyor. Mobbinge maruz kalındığında yasal hakların neler olduğunu bilmeyenlerin oranı yüzde 58. Çalışanlar işyerinde mobbinge karşı gerekli önlemlerin alınmadığını düşünüyor Çalışan katılımcıların yüzde 69’u mobbing konusunda işletmelerinde gerekli önlemlerin alınmadığını düşünüyor.