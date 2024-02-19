Dahice icat ‘çek’ten, dahice icat ‘taksitli kart’a…

Para arzında azalış varsa; Ekonomik canlılık ve dolayısıyla ‘üretimde düşüş’ tehlikesi de vardır…

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Arzı artırmanın yollarından biri, para basmaktır… Ve bu Merkez Bankası yetkisindedir…

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Basılacak para miktarı, gayrisafi milli hasıladaki artışa (ihracat getirisi olan dövize, altına…) endeksli olmalıdır… Aksi durumda paranın değeri azalır…

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Türkçesi: “Paran tasarrufun/öz sermayen kadar değerlidir/değerlenebilir…”

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Çek mi? Para arzını (para basmadan) artıran, dolayısıyla ekonomik canlılığı artıran “Türklerin dahice icadı”…

Yani: Yatırımcıya/üreticiye/ tüccara hatta tüketiciye sunulan bir tür “para basma yetkisi”… Yani: “Tasarrufun/öz sermayen olmasa da harcayabilme gücü”…

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Bu “dahice buluş”, son zamanlarda, (birçok şey gibi) amacı dışında kullanılmıştı…

Amacı doğrultusunda kullananlar büyük zararlar görürken; amacı dışında kullananların yanına kar kalmıştı! Ayrıca…

Düzenleme/denetleme/ yaptırım eksikliği nedeniyle verimsizliğe, gereksiz harcamaya, israfa, ‘işini iyi yapanı batırmaya’ teşvik eden örnekleri artırmıştı… (Yani, çeki kullanmayan gelişmiş ülkelerin bir bildiği vardı)

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Bugün, çekin yeri, ‘taksitli kredi kartı’ ile doldurulmaya çalışılıyor…

VELHASIL

Kredi kartına taksit uygulayan tek ülke olmamız… Vatandaşın gelirinden fazla harcamasına, ‘ekonomimiz canlı’ illüzyonuna, atıl yatırımların artmasına ve sonuçta israfa/tasarrufsuzluğa/sermayesizliğe/ verimsizliğe sürüklüyor…

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Dahası mı? Eğitimden adalete, üretimden tüketime hayatın her alanında