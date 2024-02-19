  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Dahice icat ‘çek’ten, dahice icat ‘taksitli kart’a…

Dahice icat ‘çek’ten, dahice icat ‘taksitli kart’a…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Para arzında azalış varsa; Ekonomik canlılık ve dolayısıyla ‘üretimde düşüş’ tehlikesi de vardır…

***

Arzı artırmanın yollarından biri, para basmaktır… Ve bu Merkez Bankası yetkisindedir…

***

Basılacak para miktarı, gayrisafi milli hasıladaki artışa (ihracat getirisi olan dövize, altına…) endeksli olmalıdır… Aksi durumda paranın değeri azalır…

***

Türkçesi: “Paran tasarrufun/öz sermayen kadar değerlidir/değerlenebilir…”

***

Çek mi? Para arzını (para basmadan) artıran, dolayısıyla ekonomik canlılığı artıran “Türklerin dahice icadı”…

Yani: Yatırımcıya/üreticiye/ tüccara hatta tüketiciye sunulan bir tür “para basma yetkisi”… Yani: “Tasarrufun/öz sermayen olmasa da harcayabilme gücü”…

***

Bu “dahice buluş”, son zamanlarda, (birçok şey gibi) amacı dışında kullanılmıştı…

Amacı doğrultusunda kullananlar büyük zararlar görürken; amacı dışında kullananların yanına kar kalmıştı! Ayrıca…

Düzenleme/denetleme/ yaptırım eksikliği nedeniyle verimsizliğe, gereksiz harcamaya, israfa, ‘işini iyi yapanı batırmaya’ teşvik eden örnekleri artırmıştı… (Yani, çeki kullanmayan gelişmiş ülkelerin bir bildiği vardı)

***

Bugün, çekin yeri, ‘taksitli kredi kartı’ ile doldurulmaya çalışılıyor…

VELHASIL

Kredi kartına taksit uygulayan tek ülke olmamız… Vatandaşın gelirinden fazla harcamasına, ‘ekonomimiz canlı’ illüzyonuna, atıl yatırımların artmasına ve sonuçta israfa/tasarrufsuzluğa/sermayesizliğe/ verimsizliğe sürüklüyor…

***

Dahası mı? Eğitimden adalete, üretimden tüketime hayatın her alanında

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Örümcek Ağı Teorisi’nin getirdiği enflasyon/cari açık… 12 Şubat 2024
MB’yle mi, yatırım/ üretim ekosistemiyle mi? 09 Şubat 2024
Verisiz üretim/eğitim”, verimsiz üretim ise… 05 Şubat 2024
“Kooperatifçilik” enflasyona da ilaç; ama… (1) 29 Ocak 2024
“Para” mı, “Paranın verimli kullanımı” Politikası mı ihtiyaç… 26 Ocak 2024
‘Maliyet ödeyen’ ile ‘fayda alan’ farklıysa… 22 Ocak 2024
‘Maliyetleri çarpmayan elektrik!’ mümkün mü? 15 Ocak 2024
Türkiye’de sanayi alanlarını büyütmeliyiz  10 Ocak 2024
Bakkaldan peynir almak “ayıp” olsaydı… 08 Ocak 2024
MB ve yeni yıl… 01 Ocak 2024