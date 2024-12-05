Değerli TL ile ‘yüksek gelir ligi’
Ekonomide büyüme hızının özellikle son iki çeyrekte belirgin biçimde düşmesine rağmen, düşük kur nedeniyle dolar cinsinden kişi başına milli gelirin hızla büyümeye devam ederek eylül sonu itibarıyla yıllık bazda 15 bin dolara yaklaşması, Türkiye’nin “yüksek gelirli ülkeler” ligine girmesi beklentisini doğurdu.
Dünya Bankası’nın yüksek gelir ligi için baz aldığı kişi başı milli gelir alt sınırı 2024 güncellemesi ile 2023 yılı için 14 bin 5 dolar olarak belirlenmişti. Söz konusu eşik değer, 2024 yılı için Temmuz 2025’te güncellenecek. Dolar cinsinden milli gelirde bu yıl ilk üç çeyrekteki gerçekleşme, güncellenecek değere göre de Türkiye’nin yüksek gelir ligine girme olasılığını güçlendirdi. Bu da 69 yıldır orta gelirli ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye’nin “orta gelir tuzağı”nı aşması anlamına geliyor.
Ancak son iki yıldaki yüksek enflasyona karşılık kur artışlarının düşük kalması, başka deyişle TL’deki reel değerlenme sonucu dolar cinsi milli gelirin kâğıt üzerinde büyümesinin, fiktif bir zenginleşme algısı yarattığı belirtiliyor. Nüfus artışının hız kesmesinin de kişi başına gelir artışında kısmi etkisi bulunuyor.
Kişi başı milli gelir 14.722 dolar
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son açıkladığı bu yılın 3’üncü çeyreğine ait gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre son dört çeyrek toplamında milli gelir 1 trilyon 260,1 milyar dolar oldu. 2025-2027 dönemine ait Orta Vadeli Program’da (OVP) 85 milyon 592 bin kişi olarak öngörülen yıl ortası nüfus baz alınırsa, kişi başına milli gelir 14.722 dolar ediyor.
2020 yılında 8.600 dolar olan kişi başına GSYH, 2021’de 9.592 dolara çıkmış, 2022’de beş yıl sonra olmak üzere yeniden 10 bin doları aşmıştı. 2023 yılı için 13.110 dolar olarak açıklanan kişi başına GSYH, son OVP’de 13.243 dolara revize edilirken, 2024 yılı için 15.551 dolarlık kişi başı milli gelir tahmini yapılmıştı. Bu yıl ilk dokuz ayda cari kurla 952 milyar dolar olan GSYH’nin son çeyrekte 375 milyar dolar dolayında gerçekleşmesi durumunda bu tahmin tutacak. Buna göre kişi başına milli gelir, son iki yılda sabit fiyatlarla TL cinsi milli gelirde yaşanan büyümeye kıyasla çok hızlı bir artış kaydetmiş olacak.
Yüksek gelir çıtası
Dünya Bankası, GSYH’yi 1987 yılına kadar uzanan bir yönteme dayanarak ölçüyor ve ülkeleri gelire göre sınıflandırmayı her yıl 1 Temmuz’da, bir önceki takvim yılının kişi başına düşen GSYH’sine göre dolar eş değeri cinsinden belirliyor. Banka’nın, “Atlas” adı verilen bu metodla yaptığı sınıflandırmada, yüksek gelir kategorisi için geçerli eşik değer, Çin, Japonya, İngiltere, ABD ve Euro Bölgesi'nin GSYH deflatörlerinin ağırlıklı ortalamasına dayanıyor.
Dünya Bankası’nın en son 1 Temmuz 2024 tarihinde güncellediği eşik değerlere göre 2023 yılındaki kişi başı geliri 1.145 dolar ve altında olan ülkeler “düşük gelirli”, 1.146- 4 bin 515 dolar arasında olanlar “alt orta”, 4 bin 516-14 bin 5 dolar arasında olanları “üst orta”, 14 bin 5 dolar ve daha yüksek olanlar ise “yüksek gelirli” ülke sayılıyor.
Bu eşik değerlere göre 2023 yılında da üst orta gelir kategorisinde kalmaya devam eden Türkiye’nin 2024 klasmanında yüksek gelir ligine çıkma ihtimali büyük oranda arttı.
Son iki yıldaki hızlı artışın sırrı
Geçen yılın ikinci yarısından bu yana uygulanan parasal sıkılaştırmanın etkisiyle ekonomik aktivitede yaşanan yavaşlama nedeniyle büyümenin hız yitirmesine rağmen, son iki yılda kişi başına milli gelirde yaşanan artışta, TL’nin dövize karşı değerlenmesinin payı bulunuyor.
Baskılı faiz ve dövize sert müdahalelerin damgasını vurduğu 2022 yılında döviz sepetindeki artış yüzde 75,4, on iki aylık ortalamalara göre yıllık TÜFE artışı yüzde 72,3 olmuştu. Dünya genelinde dolar cinsi enflasyon hariç Türkiye’deki TÜFE ve kur artışı baz alındığında Türk lirası döviz sepeti karşısında reel olarak yüzde 1,8 değer yitirmişti. Son iki yılda ise bunun tersine bir trend yaşandı. Yeni ekonomik program kapsamında TL faizlerin aşırı yükseltilmesi sürecinde kura müdahaleler sürmekle birlikte dövize talebin azalması kur artışlarının düşük kalmasına yol açtı.
Enflasyonun gerilemekle birlikte yüksek düzeyini koruduğu bu süreçte TL’de dövize karşı reel değerlenme yaşandı. TL, döviz sepeti karşısında reel olarak 2023 yılında yüzde 5,7, 2024’te yüzde 15,3 değerlendi. Buna göre TL cinsinden yaratılan milli gelir yüksek enflasyon paralelinde hızlı büyürken, kurun düşük kalması, çevrim kuru olarak dolar cinsinden hesaplamada fiktif bir artışa yol açtı.