Değişen tüketici tercihleri ve otomotiv

Otomotiv sektöründe tüketici tercihleri değişiyor. Artık bağlantılı araç teknoloji­leri, bilgiye ve araca kolay erişim imkânları ile gelişmiş araç içi eğlence sistemleri daha faz­la ön plana çıkıyor.

Aynı zamanda hem satın alım aşamasında hem de sonrasında sorun­suz bir dijital müşteri deneyimi, birçok müş­teri için vazgeçilmez bir özellik haline geldi. Son anketlere göre tüketicilerin %59’u ve ge­leneksel içten yanmalı araç alan tüketicile­rin %48’i, araç içi bağlantı çözümlerinin kul­lanımının gelecekte artacağına inanıyor. Hem elektrikli hem de geleneksel araç alıcılarının %50’sinden fazlası, yalnızca ücretsiz veya üc­ret karşılığında yapılandırılabilir otomatik akıllı telefon entegrasyonu ile gelen bir araç satın alacak.

Özellikle premium araç alıcıları, kişiselleştirilmiş, farklı bir kullanıcı deneyimi ve tasarımıyla birlikte araçlarıyla giderek da­ha fazla sorunsuz bir etkileşim arıyor. Bu müş­teri taleplerini karşılamak için, mevcut oyun­cuların hızlı değişimleri öngörebilmesi, yeni teknolojiler konusunda ya şirket içi inovasyon hızını artırması ya da gerekli teknolojiyi dış kaynaklardan temin ederek araçlarına etkili biçimde entegre etmesi gerekiyor.

Otomotiv üreticileri ortaklık, birliktelik arayışında

Rekabet gücünü teknoloji desteğiyle yeniden kazanmak ve gelişmiş yazılım ile donanım ye­teneklerine erişebilmek için iş birliklerine yö­nelecekler. Bu iş birlikleri kıtalararası adımları da getirebilecek, Avrupalı bir şirket elektrikli araç ekosisteminde bir Çinli teknoloji şirke­ti ile ortaklık yapabilecek. Belki girişimler bu alanda otomotiv sektörünün ihtiyaçlarına yö­nelik olarak da şekillenebilecek.

Müşteri odaklılığı otomotivde daha da öne çıkarken, özellikle müşteri deneyimi, bağlantı teklifleri ve otonom sürüş özellikleri açısından bölgesel pazarlardaki müşteri tercihlerinde önemli farklılıklar oluşacak. Buna paralel ola­rak da farklı pazarlama stratejileri gelişecek. Burada esas vurgu, Avrupa veya Amerika’da tüketicilerinin daha da bölgesel bazda incele­nerek, daha özel ürünlerin sunulmasını getire­ceğidir. Artık otomotivde de diğer sektörlerde olduğu gibi küresel tek beden herkese uyar yak­laşımından, bölgesel pazar farklılıklarını ele alıp, otomotivde ürün ve hizmetleri bu hetero­jenliği hesaba katarak oluşturmanın ön planda olduğu bir dönem göreceğiz.

Üretimde de yeni bakış

Otomotiv üreticileri, müşteri odaklılığı iç süreçlerine entegre etmenin büyümeyi nasıl teşvik edebileceğini keşfederken; yeni ek ver­giler, jeopolitik kısıtlamalar, makroekonomik dalgalanmalar ve bölgesel talep farklılıkları, onları bölgesel üretim modelleri oluşturmaya ve her pazar için özel yaklaşımlar geliştirme­ye yöneltiyor.

Üreticiler, yerel tüketici taleple­ri ve düzenleyici gerekliliklerle daha iyi uyum sağlamak için Çin, Amerika Birleşik Devletle­ri ve Avrupa Birliği gibi kilit pazarlara özel bir bakışın yanında merkezi kontrole dayalı işlet­me modelleri yerine, yerel pazarlarda daha tü­ketici odaklı, farklı beğeni ve tercihlerin oldu­ğu modellerle öne çıkacaklar. Bu bakışın tam tersine gecikmiş karar alma ve esnek olmayan yaklaşımlardaki üretim ve satış modelleri de olumsuz sonuçlar getirecektir.

Dijital taşıt finansmanı ürünleri büyüyecek

Mobilite ihtiyaçlarına paralel olarak araç alım taleplerinin, yeni kuşak bakış açılarının değişmesi ile farklılaştığını; kredi kullanım taleplerinin de satış noktasında hizmet alma­ya yöneldiğini görmekteyiz. Finansal ödeme imkânlarını incelediğimizde de dijitalleşme­nin etkisiyle, mobil kredi taleplerinin daha da artması bekleniyor.

Dijital servis kredilerinin, elektrikli şarj ödemelerinin araç üreticisi ve araç içinde finans uygulamalarının, bağlılık kapsamında şekillenmesi üzerine farklı dü­şünceler bulunuyor. Özetle, elektrikli araçların öne çıktığı yeni ekosistemde, otomotiv firmala­rı ile banka ve partner kuruluşlar arasındaki iş birlikleri artacak, araç satışı sonrasında da ana firmanın müşteriyle iletişimi sürdürmesi bu süreci daha da güçlendirecek.

Dijital uygulamaların gelişmesi, açık banka­cılık olarak adlandırdığımız, online üzerinden banka müşterisi olma imkânının gelişmesi ve servis bankacılığı uygulamalarının ana firma­nın son kullanıcıya ulaşma imkânını tanıma­sı, otomotiv ekosistemini önümüzdeki 5 yılda şekillendirecek. Oluşan bu müşteri bağlılığı, otomotiv sektörü ve bankaların partner birlik­teliklerini artırırken; müşteri lehine ve onun tercihleri, beğenileri ile şekillenen bir değer yapısına dönüşecek.

Bu adımlar elektrikli araç­larda müşteri tercihlerine göre şekillendirilen finansal uygulama ve ödeme adımlarının oluş­turulmasına imkân verecek. Elektrikli araçta bulunan uygulamadan verdiğimiz siparişi, ara­cımız içindeki uygulamadan ödeyebileceğimiz bir dünya çok uzak değil gibi gözüküyor.