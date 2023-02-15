Depremzedelere “geçici” vize

Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’de bir araya gelen AB devlet ve hükümet başkanları, göç ve sığınmacıları AB sınırları dışında tutmanın yollarını konuştular. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya saldırısının ardından ilk defa Brüksel’e gelerek AB liderlerine hitap etti. AB ülkeleri, 24 Şubat 2022 Rus işgalinden sonra Ukraynalılara kapılarını açtı. Ukraynalılara kapılarını açan Avrupa ülkelerinin “emsal teşkil edebileceği” depremde zarar gören vatandaşlarımızın da Avrupa’ya gelebilmesi mümkün.

Deprem bölgesinde yardım etmek ve sahra hastanesi kurmak üzere İskenderun’a giden Belçika’nın B-Fast ekibini Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib uğurladı. Bakan Lahbib, depremzedelerin Belçika’ya getirme olanağı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Göç ve Sığınmacılardan Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, depremzedelerin geçici bir süreliğine Belçika’ya gelebileceklerini duyurdu. Devlet Bakanı De Moor, Belçika’da akrabaları olan depremzedelerin bir an önce Belçika’da gelebilmeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını açıkladı.

Yabancılar ve Vize Dairesi’ne talimat verdiğinin altını çizen Bakan de Moor, “Felaketin ortaya çıkarttığı görüntüleri herkes gördü. Buradaki vatandaşlarımız oradaki akrabalarına yardım etmek istiyorlar, evlerinde ağırlamak istiyorlar. Duyarsız kalamayız” dedi. Bu uygulama için hükümet kararı gerekmediği ve yetkinin kendi bakanlığı dahilinde olduğunu hatırlatan Bakan de Moor, Belçika’da “geçici kalma hakkı”- nın şu anda Belçika’da bulunan turist veya zaten ziyarete gelmiş olan kişileri de kapsadığını açıkladı.

Belçika’ya geçici vize ile gelen depremzedelere “geçici kimlik numarası” verileceği ve bu kimlik numarası ile “sosyal hizmetler” ve “sağlık hizmetleri”nden yararlanabilecekleri ifade edildi. Belçika’nın bu uygulamasının diğer Avrupa Birliği ülkeleri için de “emsal teşkil edebileceği”ne dikkat çeken uzmanlar, başta Almanya olmak üzere diğer AB ülkelerinin de kapılarını depremzedelere açmaları gerektiğini belirtiyorlar.

Belçika’dan 5 milyon euro destek

Avrupa Birliği’nin en küçük ülkelerinden biri olan Belçika, Türkiye’nin yaşadığı “kıyamet” ile mücadele için 5 milyon euro yardım yapacağını duyurdu. Belçika Kalkınma Bakanı Caroline Gennez, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen deprem sonrası 5 milyon euro yardımı yapılacağını açıkladı.

Brüksel Parlamentosu milletvekilleri Hasan Koyuncu, Şevket Temiz ve İbrahim Dönmez, İspanyol arama-kurtarma ekibi “Bomberos Para del Mondo”- nun deprem bölgesindeki koordinatörlüğünü üstlendiler. Belçika Federal hükümetinin yanısıra Brüksel Parlamentosu milletvekili Şevket Temiz, birçok sivil toplumun kuruluşunu bir araya getirerek yardım kampanyası başlattı.

Türk kökenli siyasetçi Döne Sönmez’in de her gün görev yaptığı Brüksel’de fuar alanına (Expo) kurulan yardım kampanyasında onlarca TIR yardım malzemesi Türkiye’ye gönderildi. Türk kökenli Belediye Başkanı Emir Kır’da Saint-Josse-ten-Noode Belediyesi’nde yardım toplama merkezi açtı, bağış topladı.

“Türk mahallesi” şaşırttı

Yaşanan deprem felaketi üzerine Belçika’da birçok belediye ya Belçika bayraklarını yarıya indirdi ya da belediye binalarına Türk bayrağı astı. Brüksel’in Saint-Josse-ten-Noode Belediye Başkanı Emir Kır, Belçika bayrağını yarıya indirdi.

Brüksel’in Evere Belediyesi’ne de bayrak yarıya indirildi. Zaventem Belediyesi’nde ve Jette Belediyesi’nde de bayraklar yarıya indirildi. Willebroek Belediyesi’nde, Heusden-Zolder, Temse Belediyesi, Hamme Belediyesi ve Lokeren Belediyesi’nde Türk bayrağı göndere çekildi.

Belçika’nın en üst lig takımlarından AA Gent, stadyumunun dışını Türk bayrağı ile ışıklandırdı. Ancak, Türklerin en yoğun yaşadığı Brüksel’in “Türk Mahallesi” olarak da adlandırılan 9 Türk kökenli seçilmişin belediye meclisinde görev yaptığı Schaerbeek Belediyesi “duyarsız” kaldı. Schaerbeek belediye yönetim toplantısında gündeme gelmesine rağmen “duyarsız kalınması” herkesi şaşırttı.

Belediye binasına Suriye bayrağını asmaktan çekinen Schaerbeek yönetimi, sadece Türk bayrağının asılmasının “doğru olmayacağı”na karar verdi.

İstiklal Marşı çalındı

Prof. Dr. Sevilay Altıntaş’ın belediye meclis üyesi olarak görev yaptığı Anvers de belediye binasına Türk bayrağı astı. Belçika’nın ikinci en büyük kenti olan Anvers belediye binasına Türk bayrağı asıldı ve belediye mikrofonlarından, Anvers Katedrali’nden “İstiklal Marşı” çalındı. Anvers Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan Sevilay Altıntaş, Flaman milliyetçisi partinin liderini ikna ederek bayrak astırdı, İstiklal Marşı’nı çaldırdı. “Türk Mahallesi” Schaerbeek’teki Türk kökenli seçilmişlerin “özgül ağırlık”ları ortaya çıktı.