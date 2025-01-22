  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Naki BAKIR
  4. Devlet 2024’te günde 6 milyar TL borç ödedi

Devlet 2024’te günde 6 milyar TL borç ödedi

Naki BAKIR
Naki BAKIR MAKRO BAKIŞ [email protected]

2024 yılında rekor dü­zeye ulaşan bütçe açı­ğının finansmanı için yoğun bir borçlanma mara­tonu gerçekleştiren merkezi yönetim, bir yandan da vadesi gelen eski borçları dolayısıy­la rekor düzeyde geri ödeme gerçekleştirdi.

Yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kurumları dışında­ki devlet birimlerini kapsa­yan merkezi yönetimin ge­çen yılki iç ve dış borç itfala­rının günlük ortalama tutarı 2,6 milyarı anapara, 3,5 mil­yarı faiz olmak üzere 6 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Önceki yıl anapara itfalarını geçen faiz ödemeleri, geçen yıl arayı daha da açtı.

Bir yılda 2,2 trilyonluk itfa

Merkezi yönetime ait olan ve Hazine tarafından yürütü­len borç yönetimi çerçevesin­de 2024 yılında vadesi gelen iç borçlar için toplam 586,8 mil­yar TL anapara itfası ve 897,5 milyar TL faiz ödemesi ger­çekleşti. Yıl boyunda dış borç­lara ait anapara geri ödeme­si 346,2 milyar, faiz ödemesi 200,9 milyar TL oldu. Ayrıca iskonto ve kısa vadeli işlem­lere ait faiz ve giderlerin yıllık hacmi de 172,1 milyar TL ola­rak gerçekleşti. Yılın tümün­de iki alandaki toplam anapa­ra itfası 933 milyar TL’ye, üç kategorideki faiz ödemeleri­nin toplamı 1 triyon 270,5 mil­yar liraya ve böylece yıllık top­lam geri ödeme tutarı 2 trilyon 203,4 milyar liraya ulaştı.

İtfalarda faiz-anapara makası açıldı

Toplam iç ve dış borç ana­para ödemesi önceki yıla göre yüzde 51,4 oranında net 316,6 milyar lira artarken, faiz öde­melerinde yüzde 88,3 oranın­da net 595,8 milyar ve toplam geri ödeme hacminde yüzde 70,7 oranında 912,5 milyar li­ralık artış yaşandı.

Yıllık bazda faiz ödemeleri ilk kez 2023’te yüzde 109,5 ora­nıyla anapara geri ödemeleri­ni aşmıştı. İkinci yarısında faiz artırım süreci yaşanan 2023’te yaşanan bu gelişme 2024 yılın­da artarak devam etti ve ma­kas daha da açıldı. Geçen yıl merkezi yönetimin toplam fa­iz ödemesi, toplam iç-dış borç anapara geri ödemelerinin yüzde 136,2’si düzeyine ulaştı.

2020 yılında yüzde 51,3 dü­zeyinde bulunan merkezi yö­netimin faiz ödemelerinin borç anapara itfalarına ora­nı, 2021’de yüzde 47,9’a kadar indikten sonra 2022’de yüzde 78,5’e çıkmıştı.

Borç stoku 9,3 trilyon TL

Yerel yönetimler ve sosyal güvenlik hariç kamu idari bi­rimlerini kapsayan ve Hazine tarafından yönetilen toplam merkezi yönetim borç stoku, baş döndürücü bir borçlanma ve geri ödeme süreci yaşanan 2024 yılının sonu itibarıyla, 9 trilyon 250,8 milyar TL ile re­kor bir düzeye ulaştı.

Toplam borç stokunda, ön­ceki yıla göre net 2 trilyon 514,2 milyar liralık artış ya­şandı. Merkezi yönetim borç bakiyesindeki bu artışın 1 tril­yon 650,8 milyar lira ile büyük bölümü, TL cinsi kağıtlarla yapılan iç borçlanmadan kay­naklandı. Söz konusu borç ba­kiyesi bir yılda yüzde 68,5 ora­nında büyüdü.

Uygulanan programın sağ­ladığı güven, uluslararası de­recelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunu yük­seltmesini ve CDS oranının düşmesine beraberinde geti­rirken, buna rağmen dış kay­nak imkanlarındaki daralma yeterince aşılamadığı için Ha­zine, yüksek faiz dolayısıyla borç verenler nezdinde de ca­zip hale gelen iç borçlanma­ya yüklendi.

Aşırı yüksek TL faizlerin etkisiyle döviz kur­larının mutedil seyri ise dövi­ze dayalı borçların TL karşı­lığındaki büyümeyi sınırladı. 2024’te TL’deki değerlenme­nin de etkisiyle dövize dayalı iç borçlardaki artış yüzde 12,5 oranında 99,5 milyar lira ve dış borçlardaki büyüme de yüzde 21,6 oranında 763,6 milyar li­ra ile görece daha düşük kaldı.

Stokun yüzde 56’sı dövize dayalı

2024 sonu itibarıyla mer­kezi yönetim borç stokunun 4 trilyon 959,9 milyar liralık bölümünü iç borçlar, 4 trilyon 290,9 milyarını ise ulusal para cinsinden karşılığı olarak dış borçlar oluşturuyor. İç borç stokunun 4 trilyon 59,5 milya­rı TL cinsi kağıtlarla yapılan borçlanma, Türk parası cin­sinden 900,4 milyar lirası ise dövize dayalı kağıtlarla yapı­lan iç borçlanmalardan kay­naklandı.

Buna göre dövize dayalı iç borçlar ile dış borç­ların toplamından oluşan dö­vize dayalı borç stokunun ba­kiyesi ulusal para ile 5 trilyon 191,3 milyar lira ve bunun top­lam borç stokundaki payı da yaklaşık yüzde 56,1 oldu.

2014 yılında toplam stokun yüzde 32,3’le üçte birden azı­nı oluşturan dövizli borçla­rın payı, pandeminin en şid­detli yaşandığı 2021’de yüzde 66’ya kadar çıkmıştı. Söz ko­nusu pay 2022 sonunda yüz­de 65,5’e, 2023 sonunda yüz­de 64,2’ye gerilemişti. 2024 yılında payı görece düşse de merkezi yönetim borç stoku­nun yapısındaki “dolarizas­yon” oranı, hala yüksek yük­sek bir düzeyi ifade ediyor.

Stok pandemi öncesinin 7 katı

Özellikle pandemi döne­minde hızla artmaya başlayan merkezi yönetim borç stoku, sonrasında ve 2023’ün ikin­ci yarısından itibaren uygu­lanmakta olan yeni ekonomik program döneminde de katla­narak büyümeye devam etti.

Merkezi yönetim borç stoku, pandemi öncesi 2019 sonunda 1 trilyon 329,1 milyar lira düze­yinde bulunuyordu. Pandemi­nin ilk yılı 2020’de yüzde 36,4 artışla 1 trilyon 812,8 milyar li­raya, salgının giderek büyüye­rek tüm yaşamı ve ekonomik süreçleri baskıladığı 2021 yı­lında yüzde 51,6 büyüyerek 2 trilyon 747,8 milyar liraya yük­selen stok, 2022 yılında yüzde 46,9 büyüyerek 4 milyar 35,4 milyar liraya, 2023’te de yüzde 69,9 artışla 6 trilyon 736,6 mil­yar liraya ulaştı. 2024 sonun­da 9 trilyon 250,8 milyar liraya ulaşan merkezi yönetim borç stoku, 2019 sonundakinin yüz­de 696 üzerine (yaklaşık 7 ka­tına) ulaşmış oldu.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
2024’te verginin yarısı İstanbul’dan 21 Ocak 2025
2024’te 95 bine yakın esnaf, işyeri kapadı 20 Ocak 2025
Tüketiciler 2024’ün de vergi rekortmeni 17 Ocak 2025
2024’te bütçe açığı rekor kırdı 16 Ocak 2025
Üretim-tüketim makası kapanmıyor 15 Ocak 2025
Cari denge beş ay sonra açık verdi 14 Ocak 2025
Konutta dramatik tablo! 13 Ocak 2025
2024 bütçe açığı ‘tahminlerin altında’ geliyor 11 Ocak 2025
Borsa’da 2025 beklentileri pozitif 08 Ocak 2025
2024 ‘Liralaşma’ yılı oldu 07 Ocak 2025