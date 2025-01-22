Devlet 2024’te günde 6 milyar TL borç ödedi
2024 yılında rekor düzeye ulaşan bütçe açığının finansmanı için yoğun bir borçlanma maratonu gerçekleştiren merkezi yönetim, bir yandan da vadesi gelen eski borçları dolayısıyla rekor düzeyde geri ödeme gerçekleştirdi.
Yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kurumları dışındaki devlet birimlerini kapsayan merkezi yönetimin geçen yılki iç ve dış borç itfalarının günlük ortalama tutarı 2,6 milyarı anapara, 3,5 milyarı faiz olmak üzere 6 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Önceki yıl anapara itfalarını geçen faiz ödemeleri, geçen yıl arayı daha da açtı.
Bir yılda 2,2 trilyonluk itfa
Merkezi yönetime ait olan ve Hazine tarafından yürütülen borç yönetimi çerçevesinde 2024 yılında vadesi gelen iç borçlar için toplam 586,8 milyar TL anapara itfası ve 897,5 milyar TL faiz ödemesi gerçekleşti. Yıl boyunda dış borçlara ait anapara geri ödemesi 346,2 milyar, faiz ödemesi 200,9 milyar TL oldu. Ayrıca iskonto ve kısa vadeli işlemlere ait faiz ve giderlerin yıllık hacmi de 172,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın tümünde iki alandaki toplam anapara itfası 933 milyar TL’ye, üç kategorideki faiz ödemelerinin toplamı 1 triyon 270,5 milyar liraya ve böylece yıllık toplam geri ödeme tutarı 2 trilyon 203,4 milyar liraya ulaştı.
İtfalarda faiz-anapara makası açıldı
Toplam iç ve dış borç anapara ödemesi önceki yıla göre yüzde 51,4 oranında net 316,6 milyar lira artarken, faiz ödemelerinde yüzde 88,3 oranında net 595,8 milyar ve toplam geri ödeme hacminde yüzde 70,7 oranında 912,5 milyar liralık artış yaşandı.
Yıllık bazda faiz ödemeleri ilk kez 2023’te yüzde 109,5 oranıyla anapara geri ödemelerini aşmıştı. İkinci yarısında faiz artırım süreci yaşanan 2023’te yaşanan bu gelişme 2024 yılında artarak devam etti ve makas daha da açıldı. Geçen yıl merkezi yönetimin toplam faiz ödemesi, toplam iç-dış borç anapara geri ödemelerinin yüzde 136,2’si düzeyine ulaştı.
2020 yılında yüzde 51,3 düzeyinde bulunan merkezi yönetimin faiz ödemelerinin borç anapara itfalarına oranı, 2021’de yüzde 47,9’a kadar indikten sonra 2022’de yüzde 78,5’e çıkmıştı.
Borç stoku 9,3 trilyon TL
Yerel yönetimler ve sosyal güvenlik hariç kamu idari birimlerini kapsayan ve Hazine tarafından yönetilen toplam merkezi yönetim borç stoku, baş döndürücü bir borçlanma ve geri ödeme süreci yaşanan 2024 yılının sonu itibarıyla, 9 trilyon 250,8 milyar TL ile rekor bir düzeye ulaştı.
Toplam borç stokunda, önceki yıla göre net 2 trilyon 514,2 milyar liralık artış yaşandı. Merkezi yönetim borç bakiyesindeki bu artışın 1 trilyon 650,8 milyar lira ile büyük bölümü, TL cinsi kağıtlarla yapılan iç borçlanmadan kaynaklandı. Söz konusu borç bakiyesi bir yılda yüzde 68,5 oranında büyüdü.
Uygulanan programın sağladığı güven, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesini ve CDS oranının düşmesine beraberinde getirirken, buna rağmen dış kaynak imkanlarındaki daralma yeterince aşılamadığı için Hazine, yüksek faiz dolayısıyla borç verenler nezdinde de cazip hale gelen iç borçlanmaya yüklendi.
Aşırı yüksek TL faizlerin etkisiyle döviz kurlarının mutedil seyri ise dövize dayalı borçların TL karşılığındaki büyümeyi sınırladı. 2024’te TL’deki değerlenmenin de etkisiyle dövize dayalı iç borçlardaki artış yüzde 12,5 oranında 99,5 milyar lira ve dış borçlardaki büyüme de yüzde 21,6 oranında 763,6 milyar lira ile görece daha düşük kaldı.
Stokun yüzde 56’sı dövize dayalı
2024 sonu itibarıyla merkezi yönetim borç stokunun 4 trilyon 959,9 milyar liralık bölümünü iç borçlar, 4 trilyon 290,9 milyarını ise ulusal para cinsinden karşılığı olarak dış borçlar oluşturuyor. İç borç stokunun 4 trilyon 59,5 milyarı TL cinsi kağıtlarla yapılan borçlanma, Türk parası cinsinden 900,4 milyar lirası ise dövize dayalı kağıtlarla yapılan iç borçlanmalardan kaynaklandı.
Buna göre dövize dayalı iç borçlar ile dış borçların toplamından oluşan dövize dayalı borç stokunun bakiyesi ulusal para ile 5 trilyon 191,3 milyar lira ve bunun toplam borç stokundaki payı da yaklaşık yüzde 56,1 oldu.
2014 yılında toplam stokun yüzde 32,3’le üçte birden azını oluşturan dövizli borçların payı, pandeminin en şiddetli yaşandığı 2021’de yüzde 66’ya kadar çıkmıştı. Söz konusu pay 2022 sonunda yüzde 65,5’e, 2023 sonunda yüzde 64,2’ye gerilemişti. 2024 yılında payı görece düşse de merkezi yönetim borç stokunun yapısındaki “dolarizasyon” oranı, hala yüksek yüksek bir düzeyi ifade ediyor.
Stok pandemi öncesinin 7 katı
Özellikle pandemi döneminde hızla artmaya başlayan merkezi yönetim borç stoku, sonrasında ve 2023’ün ikinci yarısından itibaren uygulanmakta olan yeni ekonomik program döneminde de katlanarak büyümeye devam etti.
Merkezi yönetim borç stoku, pandemi öncesi 2019 sonunda 1 trilyon 329,1 milyar lira düzeyinde bulunuyordu. Pandeminin ilk yılı 2020’de yüzde 36,4 artışla 1 trilyon 812,8 milyar liraya, salgının giderek büyüyerek tüm yaşamı ve ekonomik süreçleri baskıladığı 2021 yılında yüzde 51,6 büyüyerek 2 trilyon 747,8 milyar liraya yükselen stok, 2022 yılında yüzde 46,9 büyüyerek 4 milyar 35,4 milyar liraya, 2023’te de yüzde 69,9 artışla 6 trilyon 736,6 milyar liraya ulaştı. 2024 sonunda 9 trilyon 250,8 milyar liraya ulaşan merkezi yönetim borç stoku, 2019 sonundakinin yüzde 696 üzerine (yaklaşık 7 katına) ulaşmış oldu.