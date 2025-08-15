Dijitalleşme ve otomotivde tüketicinin beklentileri

Tüketicinin otomotiv satın alma yolculuğu bo­yunca dijital süreçlere ilişkin tüketici beklen­tilerini ölçümlemek otomotiv şirketleri için ge­leceğin otomotiv dünyasında öne çıkmak ve ye­ni ekosistemi tasarlamakta daha da önemli oluyor.

Kredilendirme ve finansman seçeneklerinin ilk aşamasından, bir araca sahip olma, bakım ve yeni­den satın alma süreçlerine kadar, ilgili süreçlerde tüketici beklentilerin değerlendirilerek iyileştiril­mesi ve finans alt yapılarının marka ile bütünleşti­rilmesi gelecek servis modelinde en önde yer alıyor.

Otomotiv satın alımında müşteri yolculuğu değişiyor

Teknolojiyi desteği ile müşteri yolculuğunun ba­zı bölümlerini dijitalleştirme fırsatlarını belirle­mek için üreticiler, performans analizleri yaparak, bu dijital dönüşümde iş kararlarını destekleyen ey­leme geçirilebilir adımları belirleyerek süreçleri tekrar tasarlayarak otomotiv ekosisteminde öne ge­çebilirler.

Gelecekte üreticiler, aynı zamanda mevcut müş­teri yolculuğunu daha hızlı değerlendirerek gelece­ğe dair bilgileri belirleyebilecek ve bu sayede belir­li bir pazardaki değişen tüketici beklentilerine göre karşılaştırabilecekler. Bu, sürecin hangi alanlarının belirli bir pazarın performansını etkilediğini anla­malarına da bütün bu dijitalleşme adımları gelecek için araç dizaynından tutun, model sınıf belirlen­mesine kadar yardımcı olacak.

Bütün bunların ya­nında dijitalleşme performans unsurları arasında müşteri beklentileri ile beraber pazarın genel du­rumu, kuşak dağılımları ile gelir dağılımları ile di­ğer yasal düzenlemeler gibi değişkenlere bağlı ola­cak. Özellikle global otomotiv üreticilerinin gelece­ği tasarlarken bölgeler ve ülkeler arasında doğrudan karşılaştırmalar yapmaması ve ürünlerin bölgesel tüketiciler bazında küçük ölçeklerde sunulması da­ha da önem kazanacak.

Dijitalleşme otomotivde daha da önde olacak

Üreticilerin otomotiv ekosistemine uyumunda, teknik yeteneklerinin dijitalleşme çabalarını des­tekleyip desteklemediğini araştırmaları da önemli­dir. Bir üretici firmanın bayi yönetim sistemi veri­lerine bağlanıp bağlanamayacağını veya hatta erişip erişemeyeceğini belirleyebilmek, etkili bir çözüm için gereklilikleri etkileyebilir. Gerçek iyileştirme­ler ancak iki taraf birlikte çalışırsa yapılabilir.

Günümüzde bağlantılı araçların daha da artışı ile artık tüketicilerin mevcutta genelde telefon ile de­vam eden servis randevu alma sürecinin, araç için­den tek tuşla ile dijital servis randevusu alması yö­nünde ilerleyeceğini v e artacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Teknolojik gelişmeler, sürücülerin artık bağlantılı bir aracın avantajlarından yararla­nabilmesini sağlayarak sürüşü daha güvenli ve daha az stresli hale getiriyor. Bağlantının artması genel sürüş deneyimini iyileştirirken, araç artık büyük miktarda veri topluyor, işliyor ve üretiyor olacak. Bu verilerin bir kısmı, üreticilerin servis ağları için fırsatlar sunarken, bu potansiyel müşterilerden ya­rarlanmak ve son müşteri iletişimini kolaylaştır­mak ve otomatikleştirmek çok önemli hale gelecek.

Otomotiv sektöründe müşteri sadakatinin yal­nızca takip edilmesi gereken bir ölçüt değil, aynı za­manda başarının hayati bir itici gücü olarak daha öne çıkacağı bir döneme giriyoruz. Üreticiler, yeni dönemde farklı segmentlerdeki sadakat oranlarını anlayarak, elektrikli araçlarla değişen ekosistemde müşteri sadakatiyle ilişkili maliyet tasarruflarını değerlendirerek ve uygulanabilir stratejiler uygula­yarak, uzun vadeli büyüme ve kârlılığı destekleyen sürdürülebilir bağlı bir müşteri tabanı oluşturabile­cekler.

Gelecek ekosisteminin oluşumunda; marka­nın başarısını artırmak ve müşterilerle kalıcı ilişki­ler kurmak için verileri kullanmak daha da önemli olacak. Araç verilerini bağlantılı araçlar ile edinir­ken aynı zamanda bayiler üzerinden de hem araç hem de müşteri verilerin aktığı bir hibrit yapının oluşması tüketici beklentilerini, sürüş tercihlerini de kapsayarak daha net çözümler üretmek mümkün olacak.

Otomotivde müşteri bağlılığında yeni boyut: Yaşam boyu müşteriler

Müşteri sadakati gelecekte üreticilerin, mev­cut müşterilerle ilişkileri geliştirerek onları marka portföyünde etkili bir şekilde kademelendirme ya­pabilmesi ve araç segmentlerini de buna göre sun­malarına imkan verecektir.

Ayrıca markalar, bekarlardan, ailelere ve çocuk­ları evden ayrılanlara kadar çeşitli yaşam evrele­rinden geçerken alıcılar ve aile birimleriyle birlikte büyütebilecekleri bir müşteri bağlılığı çağına yeni otomotiv ekosisteminde girecekler. Bu yaşam evre­lerinin her biri genellikle farklı araç türleri gerek­tirirken, üreticiler, çeşitli araç seçenekleri sunarak müşterilerin markaları bünyesinde kalmaları için yollar oluşturacak ve bu da yaşam boyu değer ve sa­dakat artışı sağlayacak.

Bu otomotiv içgörülerinden yararlanmak, üre­ticilerin müşteri tercihlerini öngörmelerine, ürün tekliflerinin otomotiv tüketici talebiyle uyumlu ol­masını sağlamalarına ve uzun vadeli marka bağlılı­ğını güçlendirmelerine yardımcı olacak, bu şekilde, portföyün farklı segmentlerindeki satışları artır­manın yanı sıra bir marka topluluğu duygusu da ge­liştirecek.