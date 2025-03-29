Direksiyon başında kim var?
Bir markanın direksiyonuna geçmek, yalnızca üretim bandının ya da tasarım ekibinin başına geçmekle ilgili değildir. Hele ki söz konusu marka Tesla gibi vizyoner bir rüyanın taşıyıcısıysa… Elon Musk, teknolojiye olan inancı kadar kendine olan hayranlığıyla da tanınan bir figür. Ancak her figür bir gölge yaratır. Ve bazen o gölge, markanın ışığını söndürmeye başlar.
Elon Musk’ın Donald Trump’a açıktan verdiği destek, yalnızca bir siyasi pozisyon değil; aynı zamanda marka-müşteri ilişkisinde ağır bir fay hattı oluşturdu. Zira Tesla’nın büyüme serüveni, yalnızca mühendislik başarılarıyla değil, aynı zamanda dünyayı daha sürdürülebilir ve yaşanabilir kılma vizyonuyla anlam kazandı. Elektrikli araçlar, çevresel sorumluluk, temiz enerji… Tüm bu değerler, tüketicilerin zihninde “ilerici bir yaşam tarzı” ile özdeşleşmişti. Ancak Trump’ın temsil ettiği politik yapı; iklim değişikliğini inkâr eden, kutuplaştırıcı, popülist ve statükoyu kutsayan bir anlayışa dayanıyor. Musk’ın bu yapı içinde konum alması, Tesla’yı o değer evreninin dışına fırlattı.
Markaya sızan siyaset
Yakın tarihli “Tesla Takedown” araştırması, markanın algısındaki sarsıntıyı soğukkanlı verilerle önümüze koyuyor: Demokrat seçmenler nezdinde Tesla’ya yönelik olumlu algı keskin bir düşüş yaşarken, Cumhuriyetçi seçmenlerde yükselme eğilimi gözleniyor. Ancak bu artış, düşen sadakatin yerini doldurmaya yetmiyor. Tıpkı, bir ağacın köklerinden değil de dallarından su almaya çalışması gibi…
Musk’ın karizmasıyla büyüyen Tesla, bugün onun egosuyla daralan bir alana hapsolmuş durumda. “Musk Tesla’dır, Tesla Musk’tır” diyen analizlerin işaret ettiği gibi, bu yapışıklık artık markaya fayda değil, zarar getiriyor. Zira CEO figürünün politikleştiği noktada, markanın da politikleşmesi kaçınılmaz hale geliyor. Bu, tüketicinin ürünle olan ilişkisini yalnızca işlevsellik temelinden değil, ideolojik zemin üzerinden de yeniden kurmasına yol açıyor. Ve bu zemin çatladığında, ilk terk edilen her zaman markalar olur. Çünkü markalar, kişisel politik görüşlerin savaş alanı değil; kolektif anlamın inşa sahasıdır.
Musk’ın Trump’la verdiği pozlar, Tesla’nın üstüne giydiği “geleceğin markası” kostümünü yırtıp atıyor. Beyaz Saray’daki basın toplantısında Trump’ın Tesla’yı açıkça desteklemesi; yalnızca ticari bir jest değil, aynı zamanda markanın bağımsızlığına indirilen sembolik bir darbe. Tesla, reklamsızlığıyla övünürken, artık devlet destekli bir tanıtımın öznesi. Bu, sessizliğiyle saygınlaşan bir markanın, siyasi gürültü içinde boğulması anlamına geliyor.
Müşteri cephesinde ise sessizlik yok. Sosyal medyada “Musk-free Tesla” arayışları, araçlara bırakılan protesto notları, satış listelerindeki artış… Bunlar bireysel tepkiler değil; bir aidiyet duygusunun çözülmesinin yankıları. Zira insanlar Tesla’yı satın alırken yalnızca bir araç değil, bir değerler kümesi, bir ütopya satın aldıklarını sanıyorlardı. Şimdi ise, direksiyonun başında yalnızca bir mühendis değil, siyasi bir figür olduğunu fark ettiler. Ve bu farkındalık, en çok markayı acıtır.
Buna karşın Tesla, yeni bir müşteri profiline göz kırpıyor: yüksek gelirli ama ideolojik olarak sağa yaslanan bir tüketici gurubu. . Onlar için Tesla hâlâ bir statü göstergesi olabilir. Ancak statü, sadakat üretmez. Bu kitle markaya gönül bağıyla değil, fırsatla bağlanır. Tıpkı bir indirim biter bitmez uzaklaşan müşteri gibi...
Markalar, yalnızca ürünleriyle değil; temsil ettikleri sembollerle, söylemlerle, anlamlarla yaşar. Ve o anlam alanı, lider figürün kişisel arzularıyla zehirlenirse, geriye ne lüks kalır ne sürdürülebilirlik ne de prestij. Geriye yalnızca boş bir kabuk kalır; parlayan ama içi boş bir “Cybertruck”.
“Dünyayı kurtaracak mühendis”
Bu hikâyede asıl trajik olan, Tesla’nın değil, Musk’ın dönüşümüdür. Bir zamanlar “dünyayı kurtaracak mühendis” olarak anılan adamın, bugün Trump’ın seçim kampanyasının figüranına dönüşmesi… Bu yalnızca kişisel bir imaj erozyonu değil; aynı zamanda kolektif bir hayalin çöküşüdür. Çünkü insanlar Tesla’ya yalnızca para değil, umut yatırmıştı. Şimdi ise o yatırımın faizini değil, faturasını ödemeye hazırlanıyorlar.
Geriye tek bir soru kalıyor: Bir markayı geleceğe taşıyan şey, onun kurucusunun vizyonu mudur, yoksa ona inanan milyonların hayali mi? Musk’ın politik tercihi, bu hayalin sınırlarını çizdi; kimilerini dışarıda bıraktı, kimilerini ise içeriye hapsolmuş hissettirdi. Fakat tarih gösteriyor ki, markalar kişilere değil, ilkelere tutunarak yaşar.