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Dış ticarette bir iyi bir de kötü haber…

Erkin IŞIK
Erkin IŞIK GLOKAL EKONOMİ [email protected]

Doğalgaz fiyatların­daki düşüş, son dö­nemde yükseliş eğili­mine giren ve dış tica­ret dengesini olumsuz etkileyen enerji ithalat faturasını kısmi olarak rahatlatacaktır. Bu doğ­rultuda, Ukrayna’ya yö­nelik gelişmelerin ya­kından takip edilmesi gerekiyor.

Diğer taraftan, ekonomik ak­tivitede son çeyrekteki topar­lanma ve reel kurlardaki de­ğerlenme ile fiyat etkisinden arındırılmış ithalat miktarı yükseliş eğilimine geçmiştir. Bu doğrultuda, son çeyrekte dış ticaretin büyümeye katkı­sı negatife dönmüş gibi gözük­mektedir.

Fiyatların düşmesi enerji faturasına olumlu yansır

Kış aylarında yüksek talep ve arz endişeleri nedeniyle yük­selen doğalgaz fiyatları, son haftalarda belirgin bir düşüş gösterdi. Daha önce fiyatları yukarı çeken ana etkenler ara­sında, Avrupa’nın depolarını doldurma zorunluluğu ve Uk­rayna’daki savaşın arz güven­liğine yönelik yarattığı riskler bulunuyordu.

Bu da bizim enerji fatura­mıza yansıdı. Geçen senenin ikinci ve üçüncü çeyreğinde 5 milyar dolar civarında seyre­den aylık enerji ithalat fatura­sı, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen aralık ayında 6.8 mil­yar dolar, ocak ayında da 6.4 milyar dolar seviyesinde ger­çekleşti.

Ancak Almanya ve Fran­sa’nın AB’den gaz depolama yü­kümlülüklerinde esneklik talep etmesi ve Rusya-Ukrayna sa­vaşında cephe hattındaki deği­şimler, fiyatların yönünü aşağı çevirdi. Geçen yılki seviyeleri­nin iki katına çıkan doğalgaz fi­yatları, geçen hafta yüzde 20’lik belirgin bir düşüş gösterdi.

Bu da bizim enerji ithalat fa­turasını kısmi olarak da olsa rahatlatacaktır. Ancak doğalgaz fiyatları hâlâ oldukça yüksek seviye­de bulunuyor ve dış ti­caret dengesinde belir­gin bir etki hissedilme­si için daha da düşmesi gerekiyor. Ayrıca bu fi­yat seviyelerinde hâlâ kamunun sübvansiyon ödemeleri, bir miktar azalsa da devam edecektir.

Dış ticaretin büyümeye katkısı negatife döndü

Dış ticaret gelişmeleri incele­nirken genelde erken açıklanan dolar bazlı veriler kullanılır. An­cak bu veriler hem paritedeki de­ğişimlerden hem de yurt dışı enf­lasyonundan etkilendiği için bazı durumlarda yanıltıcı olabilmek­tedir. Bu yüzden, TÜİK’in fiyat etkilerinden arındırarak, biraz gecikme ile açıkladığı dış ticaret miktar endeksleri, gerçek eğilim­leri daha doğru yansıtmaktadır.

Mevsimsel düzeltilmiş en­deks verilerine göre ihracat miktar endeksi, eylül-ekim ay­larındaki zayıf görünümüne göre toparlanmış ve kasım-a­ralık aylarında kümülatif ola­rak yüzde 6.8 artış göstermiştir. Aralık ayı endeks seviyesi son yedi ayın en yüksek değeridir. Eğilim göstergesi olarak takip ettiğimiz üç aylık ortalama de­ğer ise son ayda yükseliş gös­terse de bu seneki zayıf görünü­münü henüz geri alamamıştır.

İthalat tarafında ise son yıl­larda dalgalı bir seyir gözlen­se de son dönemde artış eğili­mi ağır basmış gözükmektedir. Mevsimsel düzeltilmiş endeks verilerine göre ithalat mikta­rı, ekonominin yavaşlama eği­liminde olduğu Nisan ayından Eylül ayına kadar kümülatif ola­rak yüzde 13.1 gerilemiştir. Yılın son üç ayında ise kümülatif ola­rak yüzde 9.1 artış gösteren itha­lat miktarı, nisan ayından beri en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Son dönemde artış eğilimin­de olan dış ticaretin GSYH bü­yümesine katkısı, iç talebin kat­kısındaki düşüşle birlikte, eko­nomide dengelenmenin önemli bir göstergesi olarak değerlendi­rilmektedir. Ancak bu görünüm, geçen senenin son çeyreğine yö­nelik veriler açıklandığında bo­zulacak gibi gözükmektedir. Bi­zim dış ticaret endeks verilerin­den ürettiğimiz öncü göstergeye göre, dış ticaretin yıllık büyüme­ye katkısı geçen senenin ilk üç çeyreğinde yüzde 2 civarında seyrettikten sonra, son çeyrekte ‘eksi’ yüzde 1 civarına gerilemiş gibi gözükmektedir. (Grafik)

Çeyreklik bazda da ihracat miktar endeksinin son çeyrek­te, önceki çeyrek ortalamasına benzer seviyesini korumasına karşın, ithalat endeksinin son çeyrek ortalamasının yüzde 7.5 arttığı gözlenmektedir. Bu da dış ticaretin çeyreklik büyü­meye katkısının, önceki çey­rekteki yüzde 1.2’ye göre belir­gin gerileyerek negatife dön­düğünü düşündürmektedir.

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