“Doğru 1 taneyse” ve denetleme…
Mali denetimler başladı ve artıyor…
Ama…
Denetleyip ceza kestiklerimizin önemli bölümü (verilere göre) aftan faydalanmış…
***
Dahası…
Denetleyip ceza kestiklerimizin yüzde 20’si (2023 verilerine göre) dava açmış…
Ve bu yüzde 20’nin yüzde 60’ı davayı kazanmış (devlete ek maliyet doğuyor)…
***
Daha da sıkıntılısı:
Denetlendikten sonra sorunlu bulunmayıp, çevredekileri/rakiplerini şaşırtanlar çoğalıyor!
Örneğin:
Yüzde 100 bezelye kullandığı ürünü “fıstıklı baklava” adıyla yok satmaya devam ediyor…
***
Bunu görenler, “Denetimi hallederiz!” mantığıyla, inovasyona yoğunlaşıyor!
Sütsüz ‘peynir’;
Arısız/çiçeksiz ‘bal’;
Etsiz ‘salam’;
Kağıttan ‘yoğurt kaymağı’ geliştirebiliyor!..
***
Margarini, parfüm kullanarak tereyağına;
Atı/hindiyi ise kuzuya çevirebiliyor!...
Kârlı işletmeyi, zararlı; çalışanı, misafir olarak gösterebiliyor…
***
Herşeye dikkat eden bir mükellef ise küçük bir hatası nedeniyle zor durumda bırakılabiliyor…
VELHASIL
Almanya metrolarında bilet kontrolü yapılmıyor, ama herkes biletini alıyor…
Hollanda’da “vergi denetlemesi yok” ama herkes vergisini son kuruşuna kadar, zamanında ödüyor…
İsveç’te “soran yok” ama hükümet tüm harcamalarını kalem kalem internette yayımlıyor…
ABD, Japonya, Kore, Norveç gibi ülkelerdeki yüzlerce “benzer örnek” de biliniyor…
***
Bizde mi?
Denetimlerin başladığı gün, “kamu ve özelden” 20’ye yakın farklı yorum okudum…
Normalde, doğru “1 tane” ise?