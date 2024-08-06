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“Doğru 1 taneyse” ve denetleme…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Mali denetimler başladı ve artıyor…

Ama…

Denetleyip ceza kestiklerimizin önem­li bölümü (verilere göre) aftan faydalan­mış…

***

Dahası…

Denetleyip ceza kestiklerimizin yüzde 20’si (2023 verilerine göre) dava açmış…

Ve bu yüzde 20’nin yüzde 60’ı davayı ka­zanmış (devlete ek maliyet doğuyor)…

***

Daha da sıkıntılısı:

Denetlendikten sonra sorunlu bulun­mayıp, çevredekileri/rakiplerini şaşırtan­lar çoğalıyor!

Örneğin:

Yüzde 100 bezelye kullandığı ürünü “fıstıklı baklava” adıyla yok satmaya de­vam ediyor…

***

Bunu görenler, “Denetimi hallederiz!” mantığıyla, inovasyona yoğunlaşıyor!

Sütsüz ‘peynir’;

Arısız/çiçeksiz ‘bal’;

Etsiz ‘salam’;

Kağıttan ‘yoğurt kaymağı’ geliştirebili­yor!..

***

Margarini, parfüm kullanarak tereyağına;

Atı/hindiyi ise kuzuya çevirebiliyor!...

Kârlı işletmeyi, zararlı; çalışanı, misafir olarak gösterebiliyor…

***

Herşeye dikkat eden bir mükellef ise küçük bir hatası nedeniyle zor durumda bırakılabiliyor…

VELHASIL

Almanya metrolarında bilet kont­rolü yapılmıyor, ama herkes biletini alıyor…

Hollanda’da “vergi denetlemesi yok” ama herkes vergisini son kuruşu­na kadar, zamanında ödüyor…

İsveç’te “soran yok” ama hükümet tüm harcamalarını kalem kalem inter­nette yayımlıyor…

ABD, Japonya, Kore, Norveç gibi ül­kelerdeki yüzlerce “benzer örnek” de biliniyor…

***

Bizde mi?

Denetimlerin başladığı gün, “kamu ve özelden” 20’ye yakın farklı yorum okudum…

Normalde, doğru “1 tane” ise?

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