Dolar ve hisse taşımak eskisi kadar kolay değil!

Politika faizinde yaşanan artış sonrası mevduat faizleri yüzde 50’ye ulaştı. Risksiz elde edilebilen bu oranlar hem döviz hem de hisse senedi yatırımcısını kara kara düşündürüyor.

Dolarda 2024 yılsonu beklentileri yüzde 50 artışın altında. Hisse yatırımcısı ise mevduatı yenmesi için her ay yüzde 4’ün üzerinde kazanmalı Piyasalarda yatırım tercihleri dönemin koşullarına göre sürekli değişkenlik gösteriyor. Yüksek enflasyonist ortamda düşük faiz politikası alternatif getiri arayanları borsaya yöneltmiş ve tarihi yükselişlere şahitlik etmiştik.

Bu süreçte yurtiçi yerleşiklerin dövize olan talebi de hızla artmıştı. Seçimden sonra göreve gelen yeni ekonomi yönetimi ise farklı bir politika izliyor. Enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaştırmayı öncelikleyen yeni ekonomi yönetimi, politika faizinde peş peşe artırımlara gitti. Seçim öncesi yüzde 8.50 seviyesinde olan politika faizi 6 toplantı sonrasında yüzde 40 seviyesine yükseltildi.

Oyunun kuralları değişti

Merkez Bankası’nın faiz artırımları ve sadeleşme adımları sonrasında bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı Türk Lirası vadeli mevduat ürünü yeniden ilgi görmeye başladı. Faiz artırımları sonrasında mevduat faizleri yüzde 50 civarına ulaşmış durumda.

Bu oranlar özellikle risk almak istemeyen yatırımcılar için oldukça cazip. Döviz karşısında parasını korumak isteyenlere sunulan ve çıkış stratejisi hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında da çözülme sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 17 Kasım haftasında KKM'de toplam büyüklük 70,9 milyar TL ile 2,7 trilyon TL seviyesine indi.

Dolar kuru beklentileri

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bugün gelinen noktada mevduat faizinin yüzde 50’nin üzerinde olduğunu belirterek “KKM’nin cazip olduğu dönem bitti” dedi. KKM’nin hatta döviz taşımanın cazibesinin geçmişe oranla neden azaldığı aslında ileriye dönük kur tahminlerinden anlaşılıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kurulu S&P, 2024 yılı için dolar kurunun 40 TL olacağı tahmininde bulundu. İngiliz banka Barclays’e göre de dolar kuru gelecek yıl sonu 43.80 TL olacak. Merkez Bankası’nın Kasım ayı için yayımladığı Beklenti Anketi’ne göre ise 12 ay sonrası için dolar kuru beklentisi 39.62 TL seviyesinde. Bu tahminlerin ortalamasını 40 TL olarak kabul edersek mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 38’lik bir kur artışı bekleniyor.

Hissede durum farklı değil

Eğer kur beklendiği gibi bir performans sergilerse Türk Lirası mevduattan elde edilecek getiri kur artışının üzerinde olacak. Dolayısıyla Türk Lirası en azından önümüzdeki 1 yıl boyunca daha cazip olacak. Benzer yaklaşım hisse senetleri açısından da yapılabilir. Tabi hisse bazlı çok farklı getiriler oluşacaktır ancak endeks bazında bakarsak 12 ay sonra eğer endeks 12 bin puanın altında kalırsa parasını Türk Lirası mevduatta değerlendirenler daha fazla kazanç sağlayacak.

Diğer taraftan hisse senedi alan ve aldığı hissenin fiyatı artmayan ya da azalan bir yatırımcı için de yine geçirilen zaman aslında hanesine eksi olarak yazılacak. Hisse senedi yatırımcısının mevduatı tercih etmeyip hissede kalması için aylık en az yüzde 4 getiri sağlaması gerekiyor. Yani gelinen noktada hem döviz hem de hisse senedi yatırımcısı için kazanç elde etmek o kadar kolay değil