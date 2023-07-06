Doların cazibesi azalıyor mu?

Sert yukarı hareketle dolar 26.30 TL’ye kadar çıktı. Uzmanlar dolarda satış yapılacak seviyelere yaklaşıldığı konusunda ağız birliği etmiş durumda. Doların 1 yıl sonra 37 TL olmayacağını düşünüyorsanız TL mevduat yapmak daha mantıklı gözüküyor.

Seçimlerin geride bırakılmasıyla ekonomi yönetiminde yapılan değişiklik piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden oldu. Hisse senedi tarafında TL bazında tarihi zirveler görülürken döviz cephesinde de benzer bir hareket yaşandı.

Piyasa uzmanlarının görüşlerine bakıldığında fiyatların geldiği seviyeler tasarruf sahipleri için kartların yeniden karıldığı bir döneme işaret ediyor. Uzun zamandır Türkiye’yi radarlarından uzak tutan yabancı kurumlardan da peş peşe Türkiye ile ilgili raporlar geliyor. Son olarak HSBC, Türk hisse senetlerinde ağırlığın artırılmasına yönelik bir rapor yayınladı.

Japon MUFG Bank ise dolar/TL paritesine yönelik tahminini açıkladı. Banka dolar/TL’nin 2023'ün üçüncü çeyreğinde 28, dördüncü çeyreğinde 29 olmasını bekliyor. Dolar/TL'nin 2024 ilk çeyrekte ve ikinci çeyrekte 30 olacağını öngören MUFG Bank, Haziran ayında faizi 650 baz puan artıran Merkez Bankası’nın temmuz ve ağustosta benzer artırımlarla faizi enflasyon seviyesine yaklaştırmasını beklediklerini ifade etti.

MUFG Bank’ın dolar/TL paritesine yönelik kısa vadeli tahmini bir bakıma ‘piyasadaki genel beklentiyi yansıtıyor’ desek yanlış olmaz. Çünkü konuştuğum bankacıların neredeyse tamamı dolar/TL’de 26-28 TL seviyelerinin satış için uygun yerler olduğu görüşünde.

Uzun vadeye geçilebilir

Mevcut seviyeler ve beklentiler itibarıyla dövizin mi yoksa TL varlıkların mı daha cazip hale geldiğine bakalım…Bugün elindeki birikimiyle yüzde 40 faiz ile TL mevduat yapmak yerine 26 TL’den dolar alan biri, 1 yıl sonra ‘doğru bir karar vermişim’ diyebilmesi için kurun o gün 36.4 TL’nin üzerinde olması gerekiyor.

Tersinden bakarsak 26 TL’den dolarını bozdurup TL mevduat yapan biri, kurun 36.4 TL altında kaldığı her durumda daha yüksek getiri elde etmiş olacak. Fırsat maliyeti açısında 1 yıl sonrasındaki başa baş noktalar 27 TL dolar kuru için 37.8 TL, 28 TL için 39.2 TL olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla kurların 1 yıl sonra bu seviyelerin altında kalacağını düşünenler için Türk Lirası mevduat daha cazip durumda. Ayrıca mevduat faizlerinde yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalacağı beklentilerine bakılırsa mevcut seviyelerden 6-12 ay gibi uzun vadeler tercih edilebilir.

KKM cazibesini koruyor Kur Korumalı Mevduat (KKM) ürünü devam ettiği sürece bu hesaplamalara gerek duymayabilirsiniz. Çünkü parasını KKM’de değerlendirenler için kur eğer vadedilen faiz oranının üzerinde artması halinde aradaki getiri farkı hesaplara yatırılıyor. Ancak TL cinsi vadeli mevduat ile KKM faizleri arasında küçük farklar olabiliyor. Bu fark KKM’de faiz sınırı kaldırılmadan önce çok daha yüksekti. Dolayısıyla bankalarla faiz pazarlığı yapabilirsiniz.

Dolarda 26.18 TL seviyesi önemli!

Dolar/TL paritesinin haftalık bazdaki teknik görünümüne bakarsak, seçim sonrası başlayan yükseliş kanalı içerisindeki seyir devam ediyor. Bayram tatili öncesindeki hafta bu kanalın üst bandına denk gelen 26.18 TL seviyesinin üzeri test edildi. Ancak bu seviyenin üzerinde tutunamadı.

Bu hafta için de 26.18 TL seviyesinin üzerinde kapanış olup olmayacağı önemli. Aşağı tarafta ise 25.10- 25.80 TL aralığı kritik. Dolar/ TL paritesinde bir rahatlama olması için bu bandın hızlı bir şekilde aşağı yönlü kırılması gerekiyor. Hem döviz tutan yerli hem de yabancı yatırımcıların girişleri kurların yönünde etkili olacak.