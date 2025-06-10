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Dört kişi, dört kitap

Cüneyt DİRİCAN
Cüneyt DİRİCAN cuneyt.dirican@dunya.com

Literatür taraması bilimin en önemli mihenk taşlarındandır. Uluslararası, prestijli en­dekslerde taranan kitaplar ve yayınevleri için Web of Science örneğin Book Citation Index (BKCI) geliştirmiştir.

Kitaplar genelde hakem yerine editör kontro­lünden geçer. Yani esas değil usul kontrolü var­dır. Bu yüzden hakemli dergilerde kitap incele­meleri vardır. Son yıllarda hakemli bölüm ya­zarlı kitaplara sıkça rastlanılmaktadır.

Bu hafta dört farklı konuda dört farklı kişinin kitaplarını, ulusal literatürde bu alanda kaynak­ça ve bilgi az olduğu için ilgilileri için listeledim. Yapay zekâ siteleri sağ olsun, kısa ve hızlı özet­lerini hepimiz için verebiliyor.

Dünyada merkez bankası

Thammarak Moenjak, Bank of Thailand di­rektörünün Wiley (2014) kitabı: “Central Ban­king: Theory and Practice in Sustaining Mone­tary and Financial Stability”.

Livio Stracca, European Central Bank direk­törünün Routledge (2018) kitabı: “The Econo­mics of Central Banking”.

Luis Felipe Céspedes, vd. (2011), Şili Merkez Bankası yönetim kurulu üyesinin Şili Merkez Bankası kitabı: “Heterodox Central Banking”.

Louis-Philippe Rochon (ed.), Monetary Poli­cy Institute direktörünün, heterodoks yazarla­rın kaleme aldığı Edward Elgar (2025) kitabı: “Central Banking, Monetary Policy and Finan­cial In/Stability”.

Heterodoks para teorisi

Bernie Sanders kampanyası ekonomi danış­manı profesör Stephanie Kelton, New York Ti­mes Bestseller, PublicAffairs (2020) kitabı: “The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and the Birth of the People’s Economy”.

Louis-Philippe Rochon ve Salewa ‘Yin­ka Olawoye (eds.) Edward Elgar (2021) kitabı: “Post-Keynesian Monetary Economics: New Approaches to Financial Modelling”.

Ekonomi profesörü Daniel J. Smith and Alexander W. Salter Cambridge University Press (2021) kitabı: “Money and the Rule of Law: Generality and Predictability in Monetary Institutions”.

Ekonomi profesörü Scott Sumner, : Univer­sity of Chicago Press (2021) kitabı: “The Money Illusion: Market Monetarism, the Great Reces­sion, and the Future of Monetary Policy”.

Nöro / davranışsal iktisat

Frank Stilwell, David Primrose ve Tim B. Thornton (Eds.) Edward Elgar (2022) kitabı: “Handbook of Alternative Theories of Political Economy” ve Primrose kitap bölümü “Behavi­oural Economics and Neuroeconomics”.

Ekonomi profesörü Nobel anısına Riksbank ekonomi ödüllü Richard H. Thaler, W. W. Nor­ton & Company (2015) kitabı: “Misbehaving: The Making of Behavioral Economics”.

Felsefe akademisyenleri Caterina Marchi­onni ve Jack J Vromen (Erasmus Üniversitesi) (Eds.) Routledge (2014) kitabı: “Neuroecono­mics: Hype or Hope?”.

Nobel anısına Riksbank ekonomi ödüllü Geo­rge Akerlof ve Robert Shiller Princeton Univer­sity Press (2010) kitabı: “Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism”.

Neoliberalizm, neoklasik iktisat, kapitalizm eleştirisi

Ekonomi profesörü, eski Dünya, Asya Kal­kınma ve Avrupa Yatırım Bankaları danışmanı Ha-Joon Chang Bloomsbury (2011) kitabı: “23 Things They Don’t Tell You About Capitalism”.

Noam Chomsky, Seven Stories Press (1999) kitabı: “Profit Over People: Neoliberalism and Global Order”.

London School of Economics ekonomi pro­fesörü John Gray, Granta Books (2009) kitabı: “False Dawn: The Delusions of Global Capita­lism”.

Neoklasik ekonomiyi tutarsız, bilimsel ol­mayan ve deneysel olarak desteklenmeyen ola­rak eleştiren Post-Keynesyen ekonomi profe­sörü Steve Keen, Zed Books (2011) kitabı: “De­bunking Economics: The Naked Emperor of the Social Sciences”.

Le Cycle de d’Artagnan

Üç Silahşörler olarak bilinse de D’Artagnan katılınca dört olan beş kitaplık Alexander Du­mas eseri. Üç Silahşörler (1844), Yirmi Yıl Son­ra (1845), Bragelonne’nin Vikontu (1847), Lou­ise de la Vallière (1848), Demir Maskeli Adam (1850).

Kitap 1844 olsa da 1625-1628 arasını anlatır. Kral 13. Louis tahttadır ama güç Kardinal Riche­lieu’dedir (Heykeli Versailles çıkış koridorun­dadır). Vergiler genellikle alt tabakaya yüklenir­ken, soylular ve kilise ayrıcalıklara sahipti. Ric­helieu, 30 yıl savaşları döneminde feodal beyler ile mücadele ederken, devletin ekonomik ya­şamda rolünü artırmaya çalıştı; iç piyasayı dü­zenlemek, dış ticareti kontrol etmek, vergi siste­mini güçlendirmek için reformlar yaptı.

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