Dört kişi, dört kitap
Literatür taraması bilimin en önemli mihenk taşlarındandır. Uluslararası, prestijli endekslerde taranan kitaplar ve yayınevleri için Web of Science örneğin Book Citation Index (BKCI) geliştirmiştir.
Kitaplar genelde hakem yerine editör kontrolünden geçer. Yani esas değil usul kontrolü vardır. Bu yüzden hakemli dergilerde kitap incelemeleri vardır. Son yıllarda hakemli bölüm yazarlı kitaplara sıkça rastlanılmaktadır.
Bu hafta dört farklı konuda dört farklı kişinin kitaplarını, ulusal literatürde bu alanda kaynakça ve bilgi az olduğu için ilgilileri için listeledim. Yapay zekâ siteleri sağ olsun, kısa ve hızlı özetlerini hepimiz için verebiliyor.
Dünyada merkez bankası
Thammarak Moenjak, Bank of Thailand direktörünün Wiley (2014) kitabı: “Central Banking: Theory and Practice in Sustaining Monetary and Financial Stability”.
Livio Stracca, European Central Bank direktörünün Routledge (2018) kitabı: “The Economics of Central Banking”.
Luis Felipe Céspedes, vd. (2011), Şili Merkez Bankası yönetim kurulu üyesinin Şili Merkez Bankası kitabı: “Heterodox Central Banking”.
Louis-Philippe Rochon (ed.), Monetary Policy Institute direktörünün, heterodoks yazarların kaleme aldığı Edward Elgar (2025) kitabı: “Central Banking, Monetary Policy and Financial In/Stability”.
Heterodoks para teorisi
Bernie Sanders kampanyası ekonomi danışmanı profesör Stephanie Kelton, New York Times Bestseller, PublicAffairs (2020) kitabı: “The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and the Birth of the People’s Economy”.
Louis-Philippe Rochon ve Salewa ‘Yinka Olawoye (eds.) Edward Elgar (2021) kitabı: “Post-Keynesian Monetary Economics: New Approaches to Financial Modelling”.
Ekonomi profesörü Daniel J. Smith and Alexander W. Salter Cambridge University Press (2021) kitabı: “Money and the Rule of Law: Generality and Predictability in Monetary Institutions”.
Ekonomi profesörü Scott Sumner, : University of Chicago Press (2021) kitabı: “The Money Illusion: Market Monetarism, the Great Recession, and the Future of Monetary Policy”.
Nöro / davranışsal iktisat
Frank Stilwell, David Primrose ve Tim B. Thornton (Eds.) Edward Elgar (2022) kitabı: “Handbook of Alternative Theories of Political Economy” ve Primrose kitap bölümü “Behavioural Economics and Neuroeconomics”.
Ekonomi profesörü Nobel anısına Riksbank ekonomi ödüllü Richard H. Thaler, W. W. Norton & Company (2015) kitabı: “Misbehaving: The Making of Behavioral Economics”.
Felsefe akademisyenleri Caterina Marchionni ve Jack J Vromen (Erasmus Üniversitesi) (Eds.) Routledge (2014) kitabı: “Neuroeconomics: Hype or Hope?”.
Nobel anısına Riksbank ekonomi ödüllü George Akerlof ve Robert Shiller Princeton University Press (2010) kitabı: “Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism”.
Neoliberalizm, neoklasik iktisat, kapitalizm eleştirisi
Ekonomi profesörü, eski Dünya, Asya Kalkınma ve Avrupa Yatırım Bankaları danışmanı Ha-Joon Chang Bloomsbury (2011) kitabı: “23 Things They Don’t Tell You About Capitalism”.
Noam Chomsky, Seven Stories Press (1999) kitabı: “Profit Over People: Neoliberalism and Global Order”.
London School of Economics ekonomi profesörü John Gray, Granta Books (2009) kitabı: “False Dawn: The Delusions of Global Capitalism”.
Neoklasik ekonomiyi tutarsız, bilimsel olmayan ve deneysel olarak desteklenmeyen olarak eleştiren Post-Keynesyen ekonomi profesörü Steve Keen, Zed Books (2011) kitabı: “Debunking Economics: The Naked Emperor of the Social Sciences”.
Le Cycle de d’Artagnan
Üç Silahşörler olarak bilinse de D’Artagnan katılınca dört olan beş kitaplık Alexander Dumas eseri. Üç Silahşörler (1844), Yirmi Yıl Sonra (1845), Bragelonne’nin Vikontu (1847), Louise de la Vallière (1848), Demir Maskeli Adam (1850).
Kitap 1844 olsa da 1625-1628 arasını anlatır. Kral 13. Louis tahttadır ama güç Kardinal Richelieu’dedir (Heykeli Versailles çıkış koridorundadır). Vergiler genellikle alt tabakaya yüklenirken, soylular ve kilise ayrıcalıklara sahipti. Richelieu, 30 yıl savaşları döneminde feodal beyler ile mücadele ederken, devletin ekonomik yaşamda rolünü artırmaya çalıştı; iç piyasayı düzenlemek, dış ticareti kontrol etmek, vergi sistemini güçlendirmek için reformlar yaptı.