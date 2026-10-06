Dr. Doom
Roubini Hocama 2008 küresel krizini bildi diye takılan Doktor Doom (Kıyamet Doktoru) ismi aslında Marvel Comics karakteri. Latveria’da doğumlu Victor von Doom bir bilim dehası olarak teknolojik güçlerini mistik güçlerle birleştirir. Yapay zekâ ve robotik alanında rekabet hızla ilerliyor, yapay zekâ cephesi açıldı demiştik.
Başta ABD tahvilleri olmak üzere gelişmiş ekonomilerin tahvil faizleri 2008 finansal krizi seviyelerinin üstünde. Bu kışın soğuk geçeceğine dair izlenim veriyor. Kusursuz fırtına her geçen gün yaklaşıyor. ABD seçimi öncesinde tansiyonun yüksek olması normal. Ancak seçim sonrasında tansiyon yüksek kalırsa o zaman esas sorunlar başlar. Yapay zekâ balonu iddialı endekslerde düzeltmeler gelebilir. En son yapay zekâ ajanları kaçtı yavaşlatılmalı haberleri ile bu cephede savaş sertleşerek devam ediyor. Bunun hisse senetlerine yansıması en büyük korku aslında.
Macera dolu Amerika
ABD mortgage faizi, kredi kartı faizi oranları, benzin pompa fiyatları tarihi seviyelerde. Enflasyon diye faiz arttıran Fed Warsh acemice piyasaya ilk toplantıda teslim oldu ve merkez bankası bağımsızlığını riske ederek havlu attı. Ortodoks iddialarda politika faizi artışı tahvil faizini frenleyecekti, şu anda tam tersi durumda. Hatta enflasyonu bahane ederek Fed’i en az 2 kere daha faiz artışına zorluyor piyasa.
Yapay zekâ veri merkezleri için de fırsat olan Grönland’da Trump sonunda istediğini aldı. Ticaret yollarında Panama, Cebelitarık, Süveyş, Hürmüz’de yaşanan sorunlara ABD destekli Milei ile Falkland Adaları krizi eklendi. Arktik Denizi’nde Rusya’yı kontrol etme bahanesi ile Çin’in enerji yolları dışında ticaret yolları da kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İskoçya, Galler ve İrlanda’nın ayrılma kararı kapitalizmden önce kraliyetlerin çökeceği şeklinde görülebilir. Ancak AB’ye üyeliği dile getirmelerine karşın Almanya ve Fransa seçimleri tersine İtalya’yı da dikkate alınca tersine ufukta AB’de bölünme ve Euro’nun geleceği üzerine daha fazla soru işareti yaratıyor.
Enerji fiyatları dışında rafineri saldırıları ile Ukrayna’nın Savaşı AB’ye bu kış daha fazla zarar verecek gibi duruyor. 1929 Buhranı sonrasında dünya süreci yönetememiş ve sonu iyi bitmemişti. Sonrasında yeni finansal mimari ve ekonomik bloklar geldi. 2008 Lehman Biraderler sonrasında benzer bir sürece hızla savuruluyoruz.
Sermaye piyasamız ve finans merkezimiz
Getiriden önce etik ve güven piyasalarda olması gereken başlıktır. Finansal okuryazarlık ve risk yönetimi ise elzemdir. Bankerler krizinden sonra Sermaye Piyasası Kanunumuz, fona devrolan bankalar sonrasında Bankacılık Kanunumuz oluştu. Bunları, bardağın dolu tarafından bakıp bir fırsat olarak değerlendirmemiz lazım. Tasarruf Finansman Kanunu ve Kripto Para Kanunu için hızla aksiyon alacağımız günlerdeyiz. TCMB ve regülatör kurumlardaki uzmanların özlük haklarını akademisyenler gibi iyileştirmemiz elzem.
Halka açık şirketlerde risk yönetimi, iç denetim ve iç kontrol gelişim alanlarının gözden geçirilmesi dışında, fonlarda, aracı kurumlarda, bağımsız yönetim kurulu üyesi gibi bağımsız denetçinin denetim kurulu içinde düşünülmesi ve 3 ayda bir bağımsız denetim raporlarının ilgili regülatör kurumlar ile paylaşması sağlanmalı.
ABD gibi finansal düzenleyici kurumlarda, siyaset ve bürokraside üst düzey yöneticilerin ve birinci derece yakınlarının, doğrudan veya dolaylı pay sahibi olduğu tüzel yapılar dâhil pay ve fon piyasasında işlem yapması, Bankacılık Kanunu üst yönetim ve çalışanlarla ilgili kredi limiti maddeleri gibi gözden geçirilmeli. Yatırımcılara yönelik eğitim, seminer gibi çeşitli isimler altında yapılan tanıtım, reklam kapsamlı organizasyonlarda ilgili kamu ve düzenleyici kurumlardan izin alınmalı ve konuşmacıların belki de konusuna göre lisansları zorunlu tutulmalı.
Sosyal medya ve fısıltı gazetesi uzak kalınması gereken ilk yer. Yapay zekânın piyasa anomalilerinin tespitinde kullanımı için TÜBİTAK, üniversiteler öncelikli neler yapılabileceği yine önemli bir kazanım olur. Keza küreseldeki zorluklar ve oynaklıklar dikkate alındığında bu gibi siyah kuğular için bir “acil durum eylem planı” mutlaka oluşturulmalı. Unutmamak lazım ki, bir sabah “Benjamin aslında sizin paranız değil zaten” cümlesini duymak bile mümkün artık.
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