Örgütlerin yönetimi
4. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi, 12-14 Kasım 2026 tarihlerinde, KKTC’nin Girne kentinde gerçekleştirilecek. İstanbul Arel Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek kongrenin ana teması “Y, Z, Alfa ve C Kuşaklarına Yönelik Liderlik Tarzları ve Modelleri” olarak belirlendi.
Benim de medyadan sorumlu başkan yardımcısı olduğum kongrede, şimdiden 100 üzerinde özet bildiri başvurusu ile 3 gün boyunca akademisyenler, yöneticiler, bürokratlar ve profesyoneller entelektüel sermayeye yatırım yapacaklar. Farklı kuşakların çalışma hayatındaki yerleri ve beklentileri, dönüşen liderlik anlayışları ve stilleri, dijital dönüşüm ve yapay zekânın geleceğin örgütlerinde yönetim modellerine nasıl yön ve şekil vereceği tartışılacak.
Dünyada bir ilk: 4K yaklaşımı
Örgütlerin Yönetimi temel yaklaşımlarından olan 4K Modeli, Prof.Dr. Ali Akdemir liderliğinde dünyada ilk defa ortaya konan bir kavram. Yönetim olgusunu kavramsal, konusal, kurumsal ve kurumlararası boyutlarıyla kapsayıcı bir şekilde ele alıyor. Pazarlamanın 4P’si, kredi tahsis sürecinin 4C’si, CAMELS, VUCA, McKinsey 7S, PUKO gibi literatüre girmesi gereken ve bu topraklardan çıkmış yerli ve milli bir yaklaşım.
Örgüt deyince akla önce şirketler ve kar amaçlı kuruluşlar gelse de sivil toplum kuruluşları, kamu ve bürokrasi, siyaset ve yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve kar amaçlı olmayan kuruluşlar da yönetim kelimesini içselleştirmesi gereken yapılar. Dolayısı ile tüm örgütler için yönetimi öne çıkaran bir yapıya ihtiyaç bulunuyor.
Döngüsel ekonomide, sürdürülebilir kalkınmada ESG ile yönetişim zaten gündemde, etki yatırımı ile artık sosyal boyutu da ölçümlenmeye çalışılıyor ancak yeşil aklama ve etik boyutunu da göz ardı etmek mümkün değil. İşte 4K, yönetimdeki tüm boyutları bir baza oturtmayı amaçlıyor.
Bir kongreden daha fazlası
Kongre 2 senede bir gerçekleşiyor ve uluslararası. Ancak hazırlıkları bu 2 yıla yaygın çalıştaylar ile gerçekleşiyor. Çalıştay ve kongrede sadece akademisyenler ve akademik bildiriler yer almıyor. Kurumsal dünyadan, kamudan, eski bürokrat ve siyasetçilerden, STK’lardan katılımlar da mevcut.
4K Konseptinin yaygınlaşması için kongre ve çalıştayları dışında, dernek ile kurumsallaşmaya dair “Uluslararası Örgütlerin Yönetimi ve Yöneticileri Derneği”, hakemli dergi ile birikimleri kalıcı hale getiren “Örgütlerin Yönetimi Dergisi (Journal of the Management of Organizations)”, derslerde ve kütüphanelerde kaynakça olması için “Örgütlerin Yönetimi: Kavramsal, Kuramsal, Tematik ve Kurumsal Açılardan Yönetim (Prof.Dr. Ali Akdemir)” kitabı, uluslararası arenada tanınırlık için “Örgütlerin Yönetimine Yeni Yaklaşımlar (New Approaches to the Management of Organizations)” e-kitapları ile bir platform düzleminde bütüncül çalışmalar yürütülüyor.
KKTC kongre ajandası
Girne’deki kongrenin gündeminde (minör değişiklik olasılığı ile) neler ve kimler var? Davut Doğan, Prof.Dr. Yüksel Yalova, Prof.Dr. Erhan Arıklı gibi isimlerin katılımı ile örgütlerde kuşak değişimi konulu ilk panel, sonrasında Metin Arhun, Süleyman Kansu, Turgay Deniz gibi KKTC iş dünyasından katılımlar ile STK’ların geleceği paneli, 2. Gün ilk panelde Yıldırım Tuğrul Türkeş, Dr. Ziya Öztürkler, Oğuzhan Hasipoğlu, Ferhat Bozçelik gibi isimlerle kamunun kuşaklar bağlamında yönetimi olacak.
Prof.Dr. Uğur Özgöker katkılarıyla da şekillenen kongrede, Ersin Tatar, Fikri Ataoğlu gibi davetli konuşmacılar dışında, birçok konuşma ve akademik bildiriler sunulacak ve sağlık kurumlarında yönetim oturumu ile son bulacak.
Kitap ve kongre
“Örgütlerin Yönetimi Kitabının” yenilenmiş ve güncellenmiş Türkçe ve İngilizce versiyonu için çalışmalar, editörlüğünü üstlenen İstanbul Arel Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. F. Oben Ürü başkanlığında yürütülüyor. Çalıştaylar düşüncenin ve temaların geliştirildiği, kongre akademik ve profesyonel düşüncelerin buluştuğu, Örgütlerin Yönetimi Kitabı ve Örgütlerin Yönetimi Dergisi ise ortaya çıkan akademik birikimin kalıcı hale getirildiği, dernek ise kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik için yapısal kurgunun vücut bulmuş hali olarak 4K Yaklaşımına hizmet ediyor.
KKTC Kongresi için özet bildiri gönderimi son başvuru tarihi 20 Ekim’e uzatıldı.
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