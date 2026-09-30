4. Örgütlerin Yöne­timi Uluslararası Kongresi, 12-14 Kasım 2026 tarihlerinde, KK­TC’nin Girne kentinde gerçekleştirilecek. İs­tanbul Arel Üniversi­tesi ile Girne Amerikan Üniversitesi iş birliğin­de düzenlenecek kong­renin ana teması “Y, Z, Alfa ve C Kuşaklarına Yönelik Liderlik Tarzları ve Mo­delleri” olarak belirlendi.

Benim de medyadan sorum­lu başkan yardımcısı olduğum kongrede, şimdiden 100 üzerin­de özet bildiri başvurusu ile 3 gün boyunca akademisyenler, yöne­ticiler, bürokratlar ve profesyo­neller entelektüel sermayeye ya­tırım yapacaklar. Farklı kuşakla­rın çalışma hayatındaki yerleri ve beklentileri, dönüşen liderlik anlayışları ve stilleri, dijital dö­nüşüm ve yapay zekânın gelece­ğin örgütlerinde yönetim model­lerine nasıl yön ve şekil vereceği tartışılacak.

Dünyada bir ilk: 4K yaklaşımı

Örgütlerin Yönetimi temel yak­laşımlarından olan 4K Modeli, Prof.Dr. Ali Akdemir liderliğin­de dünyada ilk defa ortaya konan bir kavram. Yönetim olgusunu kavramsal, konusal, kurumsal ve kurumlararası boyutlarıyla kap­sayıcı bir şekilde ele alıyor. Pa­zarlamanın 4P’si, kredi tahsis sü­recinin 4C’si, CAMELS, VUCA, McKinsey 7S, PUKO gibi litera­türe girmesi gereken ve bu top­raklardan çıkmış yerli ve milli bir yaklaşım.

Örgüt deyince akla önce şirket­ler ve kar amaçlı kuruluşlar gelse de sivil toplum kuruluşları, kamu ve bürokrasi, siyaset ve yerel yö­netimler, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve kar amaçlı ol­mayan kuruluşlar da yönetim ke­limesini içselleştirmesi gereken yapılar. Dolayısı ile tüm örgütler için yönetimi öne çıkaran bir ya­pıya ihtiyaç bulunuyor.

Döngüsel ekonomide, sürdü­rülebilir kalkınmada ESG ile yö­netişim zaten gündemde, etki ya­tırımı ile artık sosyal boyutu da ölçümlenmeye çalışılıyor ancak yeşil aklama ve etik boyutunu da göz ardı etmek mümkün değil. İş­te 4K, yönetimdeki tüm boyutları bir baza oturtmayı amaçlıyor.

Bir kongreden daha fazlası

Kongre 2 senede bir gerçekleşi­yor ve uluslararası. Ancak hazır­lıkları bu 2 yıla yaygın çalıştay­lar ile gerçekleşiyor. Çalıştay ve kongrede sadece akademisyenler ve akademik bildiriler yer almı­yor. Kurumsal dünyadan, kamu­dan, eski bürokrat ve siyasetçi­lerden, STK’lardan katılımlar da mevcut.

4K Konseptinin yaygınlaşma­sı için kongre ve çalıştayları dı­şında, dernek ile kurumsallaşma­ya dair “Uluslararası Örgütlerin Yönetimi ve Yöneticileri Derne­ği”, hakemli dergi ile birikimle­ri kalıcı hale getiren “Örgütlerin Yönetimi Dergisi (Journal of the Management of Organizations)”, derslerde ve kütüphanelerde kay­nakça olması için “Örgütlerin Yö­netimi: Kavramsal, Kuramsal, Tematik ve Kurumsal Açılardan Yönetim (Prof.Dr. Ali Akdemir)” kitabı, uluslararası arenada tanı­nırlık için “Örgütlerin Yönetimi­ne Yeni Yaklaşımlar (New Appro­aches to the Management of Or­ganizations)” e-kitapları ile bir platform düzleminde bütüncül çalışmalar yürütülüyor.

KKTC kongre ajandası

Girne’deki kongrenin günde­minde (minör değişiklik olasılı­ğı ile) neler ve kimler var? Davut Doğan, Prof.Dr. Yüksel Yalova, Prof.Dr. Erhan Arıklı gibi isimle­rin katılımı ile örgütlerde kuşak değişimi konulu ilk panel, son­rasında Metin Arhun, Süleyman Kansu, Turgay Deniz gibi KK­TC iş dünyasından katılımlar ile STK’ların geleceği paneli, 2. Gün ilk panelde Yıldırım Tuğrul Tür­keş, Dr. Ziya Öztürkler, Oğuzhan Hasipoğlu, Ferhat Bozçelik gibi isimlerle kamunun kuşaklar bağ­lamında yönetimi olacak.

Prof.Dr. Uğur Özgöker kat­kılarıyla da şekillenen kongre­de, Ersin Tatar, Fikri Ataoğlu gi­bi davetli konuşmacılar dışın­da, birçok konuşma ve akademik bildiriler sunulacak ve sağlık ku­rumlarında yönetim oturumu ile son bulacak.

Kitap ve kongre

“Örgütlerin Yönetimi Kitabı­nın” yenilenmiş ve güncellenmiş Türkçe ve İngilizce versiyonu için çalışmalar, editörlüğünü üst­lenen İstanbul Arel Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. F. Oben Ürü başkanlığında yürütülüyor. Çalış­taylar düşüncenin ve temaların geliştirildiği, kongre akademik ve profesyonel düşüncelerin buluş­tuğu, Örgütlerin Yönetimi Kita­bı ve Örgütlerin Yönetimi Dergisi ise ortaya çıkan akademik biriki­min kalıcı hale getirildiği, dernek ise kurumsallaşma ve sürdürüle­bilirlik için yapısal kurgunun vü­cut bulmuş hali olarak 4K Yakla­şımına hizmet ediyor.

KKTC Kongresi için özet bildi­ri gönderimi son başvuru tarihi 20 Ekim’e uzatıldı.