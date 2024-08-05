Dünya devinin CEO’sunun Türkiye’ye bakışı…
Sektöründe dünya devi…
Güney Kore merkezli…
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Türkiye’deki görevinin ardından, şirketin ABD’deki yönetim kadrosuna katılan arkadaşım aradı geçtiğimiz Çarşamba:
“Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi hazırlanmış…
Yönetim merak ediyor ve görmek istiyor…
Size ulaştı mı? Taslak çalışma da olabilir.” dedi heyecanla…
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı tarafından hazırlanan 5 yıllık UDY Stratejisi yayımlandıktan sonra da ben aradım O’nu heyecanla:
“Hazırlanan plan, yatırım yapmanızı sağlar mı? Yabancının beklentilerini karşılar mı?” diye sordum…
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“CEO, Türkiye gibi 2-3 ülkedeki gelişmeleri takip ediyor…
Hatta Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek’in açıklamalarını rapor halinde istiyor… Strateji için de, ‘Türkiye’yi doğrudan yabancı yatırım cazibesi açısından, bölgesinde en iyi ülkeler arasına yerleştirecek bir strateji… İşbirliği yapabileceğimiz şirketlerle ilişkilerimizi geliştirmeliyiz…
Daha somut adımlar atmamızın zamanı geldi…’ gibi cümleler kurdu… Önümüzdeki 4 ay, işbirliği yapabileceğimiz şirketleri belirleyeceğiz…” şeklinde özetledi…
VELHASIL
Biz…
Belirsizliklerden yüksek maliyetlere, bölgesel gelişmelerden eğitime kadar birçok olumsuzluk nedeniyle gardımızı düşürmüşken…
Yabancı, ters açıdan bakabiliyor… Küresel belirsizlikler nedeniyle, Türkiye gibi stratejik ülkelerde konumlanması zorunluluğunu görüyor, takip ediyor ve fırsat kolluyor…
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Yüksek kaliteli/verimli/ ücretli girişimlere odaklanan UDY Stratejisi’nin Eylem Planı detaylarıyla bugünkü gazetemizde… Tüm kurumları bu plana uymaya davet eden Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de yayımlandı…
Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumların bu stratejiye, Genelge’de de dikkat çekildiği gibi uyumlu politikalar geliştirmesi ve daha önemlisi uygulaması, sadece yabancının değil, yerli yatırımcının önündeki belirsizlikleri de azaltacaktır…