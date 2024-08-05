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Dünya devinin CEO’sunun Türkiye’ye bakışı…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Sektöründe dünya devi…

Güney Kore merkezli…

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Türkiye’deki görevinin ar­dından, şirketin ABD’deki yönetim kadrosuna katılan arkadaşım aradı geçtiğimiz Çarşamba:

“Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi ha­zırlanmış…

Yönetim merak ediyor ve görmek istiyor…

Size ulaştı mı? Taslak çalışma da olabilir.” dedi he­yecanla…

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Cumhurbaşkanlığı Yatı­rım Ajansı tarafından hazır­lanan 5 yıllık UDY Stratejisi yayımlandıktan sonra da ben aradım O’nu heyecanla:

“Hazırlanan plan, yatırım yapmanızı sağlar mı? Yaban­cının beklentilerini karşılar mı?” diye sordum…

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“CEO, Türkiye gibi 2-3 ül­kedeki gelişmeleri takip edi­yor…

Hatta Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek’in açıkla­malarını rapor halinde isti­yor… Strateji için de, ‘Tür­kiye’yi doğrudan yabancı yatırım cazibesi açısından, bölgesinde en iyi ülkeler ara­sına yerleştirecek bir strate­ji… İşbirliği yapabileceğimiz şirketlerle ilişkilerimizi ge­liştirmeliyiz…

Daha somut adımlar at­mamızın zamanı geldi…’ gibi cümleler kurdu… Önümüz­deki 4 ay, işbirliği yapabile­ceğimiz şirketleri belirleye­ceğiz…” şeklinde özetledi…

VELHASIL

Biz…

Belirsizliklerden yüksek maliyetlere, bölgesel geliş­melerden eğitime kadar bir­çok olumsuzluk nedeniyle gardımızı düşürmüşken…

Yabancı, ters açıdan baka­biliyor… Küresel belirsizlik­ler nedeniyle, Türkiye gibi stratejik ülkelerde konum­lanması zorunluluğunu gö­rüyor, takip ediyor ve fırsat kolluyor…

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Yüksek kaliteli/verimli/ ücretli girişimlere odakla­nan UDY Stratejisi’nin Ey­lem Planı detaylarıyla bu­günkü gazetemizde… Tüm kurumları bu plana uymaya davet eden Cumhurbaşkanlı­ğı Genelgesi de yayımlandı…

Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm ku­rumların bu stratejiye, Ge­nelge’de de dikkat çekildiği gibi uyumlu politikalar ge­liştirmesi ve daha önemlisi uygulaması, sadece yaban­cının değil, yerli yatırımcı­nın önündeki belirsizlikleri de azaltacaktır…

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