Dünyada elektrikli araçlarla lüks araç kavramı değişiyor
Sadece birkaç yıl önce, içten yanmalı, lüks spor araçlara ulaşmak daha zorken, elektrikli araçların gelişmesiyle fiyatlar düştükçe ve daha fazla tüketici onları benimsedikçe, artık lüks araçlar statüyle eşanlamlı değiller.
Yeni kuşaklar, gelişen teknoloji ekosistemdeki dönüşümü hızlandırıyor
Yüksek hıza kısa sürede ulaşan içten yanmalı lüks araçlar farklı bir lüksü temsil ederken, yıllarca motor performansı ve iç donanım özellikleriyle büyüyen lüks otomotiv pazarı, yükselen fiyatlar sebebiyle dünyada elektrikli araç satışlarının büyümesini ve yeni dönemde ekosistem hızlanmasını da sağladı. Premium ve lüks büyüme gerilerken elektrikli araç büyümesi daha da artacak.
Makroekonomik faktörler ve teknolojik gelişmelerin birleşimi lüks araç satışlarını yavaşlatırken, üreticiler de üretim kararlarını buna göre şekillendiriyor. Gelişen teknoloji, hızlanan ve büyüyen şarj ağı, eski güçlü lüks markaları tüketiciye ulaşmakta zor bir duruma sürüklerken, tüketicilerin artan elektrikli araç deneyimi de bu değişen ekosistemi güçlendiriyor. İçten yanmalı lüks araç üreticileri, üst düzey elektrikli araçlar satmak için güçlü motorlara, ekstra konforlu kabinlere ve şık döşemelere ek olarak şarj ve kabul edilebilir menzil dahil tüm deneyimi sunmaya yönelecek.
Değişen pazarlama ve değişen tüketici davranışları
Araç üreticileri ürünlerini geliştirirken, önceki yıllarda elektrikli araçlar hakkında edinilmiş yanlış algıları (örneğin, menzil sınırlamaları) da düzeltmek için çalışacak.
Popüler olmadan önce elektrikli araçlarla ilgili olarak çoğu insanın deneyimi bir golf arabası veya benzeri bir şeyken, gelişen batarya kapasitesi ve teknolojiyle elektrikli araç pazarına ilişkin algılar değişti. Elektrikli araç, lüks araçlardan daha fazla bir statü sembolü haline gelirken, gelişen iç donanım, lüks araç bakışı ile elektrikli araç algısını yükseltti. Bugün, büyüyen bir pazarda elektrikli araçları benimsemek için birçok ülke bu alana ve ekosisteme yatırım yapıyor. Otomobil üreticileri, tüketici beklentilerindeki değişime paralel olarak lüksten çok uygun fiyatlı olanı önceliklendiren elektrikli arabaları piyasaya sürerek adımlarını hızlandırıyor.
Elektrikli araç gelişiminde Çin etkisi
ABD’de ilk olarak 2012'de üretilen beş kapılı bir sedan elektrikli modeller maliyet açısından o zamanlar yeni bir araba için ortalama fiyattan çok yüksek ve çoğu tüketici için ulaşılamaz bir konumdaydı.
Elektrikli araçların başlangıçta şarj edilmesi de zordu ve bugüne kıyasla çok daha düşük menzilleri vardı. Satışların ilk dalgasının yeni otomobil teknolojisine inanmaya istekli ve uzun yolculuklar için içten yanmalı motorlu bir arabayı tutacak paraya sahip olan daha yüksek gelir grubuna hitap ediyordu.
Otomobil üreticileri elektrikli araçları bir statü sembolü olarak görmezken, bunun yerine ortalama sürücüye daha yüksek benimseme oranlarına yol açacak erişilebilir bir seçenek sunmaya çalışıyorlardı. Günümüzde, elektrikli araç teknolojisi giderek daha ucuz hale geldikçe, şirketler giderek rekabetçi fiyat noktalarında elektrikli araçları piyasaya sürmeye odaklanıyor.
Avrupa ve Amerika'daki hükümetler de sürücüleri maliyet teşvikleriyle, genellikle indirimler şeklinde, elektrikli araçlara yönlendirmeye çalışıyor. Hatta bazı ülkeler, önümüzdeki on yıl veya daha uzun bir süre içinde içten yanmalı araçların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacağını duyurdu.
ABD’li elektrikli araç üreticinin araçları yollarda iken, Çinli otomotiv şirketi 1990'ların ortalarında cep telefonu pilleri üretmeye başladı ve 2005'te ilk elektrikli aracını üreterek çok düşük bir fiyata piyasaya sürdü. Üretilen araç, küçük, hafif, gösterişsiz ve ucuzdu. Günümüzde Çin, üst düzey modeller üretirken, fiyatları piyasadakilerin çoğundan uygun fiyatlı.
Günümüzde Çin’de yolda görebileceğiniz her beş arabadan birinin elektrikli olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Çin'deki bu yaygın uygun fiyat, elektrikli araçların gündeme girmesini hızlandırıyor.
Herkes için elektrikli araç
Gelecekte değişen tüketici algısı ile otomobil üreticilerinin piyasaya sürdüğü düşük maliyetli elektrikli araçlar ekosistemde bir dönüm noktası olabilir. Burada elektrikli araçların gelişiminde önemli bir nokta kıtalarda bölgesel üretimi ve teknoloji transferinin mümkün kılınarak yaygınlaşmasının sağlanması... ABD ve Avrupa şu anda Çin elektrikli araç ithalatlarına ek gümrük vergisi uygularken, buna rağmen 2030 yılına gelindiğinde, yeni bir araba almak isteyen tüketiciler yalnızca elektrikli araç satın alacak.