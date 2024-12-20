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Dünyada elektrikli araçlarla lüks araç kavramı değişiyor

Koray ÖZTOPÇU
Koray ÖZTOPÇU Mobilitiye Doğru

Sadece birkaç yıl ön­ce, içten yanma­lı, lüks spor araçla­ra ulaşmak daha zorken, elektrikli araçların geliş­mesiyle fiyatlar düştük­çe ve daha fazla tüketici onları benimsedikçe, ar­tık lüks araçlar statüyle eşanlamlı değiller.

Yeni kuşaklar, gelişen teknoloji ekosistemdeki dönüşümü hızlandırıyor

Yüksek hıza kısa sürede ulaşan iç­ten yanmalı lüks araçlar farklı bir lük­sü temsil ederken, yıllarca motor per­formansı ve iç donanım özellikleriyle büyüyen lüks otomotiv pazarı, yükse­len fiyatlar sebebiyle dünyada elekt­rikli araç satışlarının büyümesini ve yeni dönemde ekosistem hızlanması­nı da sağladı. Premium ve lüks büyü­me gerilerken elektrikli araç büyüme­si daha da artacak.

Makroekonomik faktörler ve tek­nolojik gelişmelerin birleşimi lüks araç satışlarını yavaşlatırken, üretici­ler de üretim kararlarını buna göre şe­killendiriyor. Gelişen teknoloji, hızla­nan ve büyüyen şarj ağı, eski güçlü lüks markaları tüketiciye ulaşmakta zor bir duruma sürüklerken, tüketi­cilerin artan elektrikli araç deneyimi de bu değişen ekosistemi güçlendiri­yor. İçten yanmalı lüks araç üreticile­ri, üst düzey elektrikli araçlar satmak için güçlü motorlara, ekstra konforlu kabinlere ve şık döşemelere ek ola­rak şarj ve kabul edilebilir menzil da­hil tüm deneyimi sunmaya yönelecek.

Değişen pazarlama ve değişen tüketici davranışları

Araç üreticileri ürünlerini gelişti­rirken, önceki yıllarda elektrikli araç­lar hakkında edinilmiş yanlış algıları (örneğin, menzil sınırlamaları) da dü­zeltmek için çalışacak.

Popüler olmadan önce elektrik­li araçlarla ilgili olarak çoğu insanın deneyimi bir golf arabası veya benze­ri bir şeyken, gelişen batarya kapasi­tesi ve teknolojiyle elektrikli araç pa­zarına ilişkin algılar değişti. Elekt­rikli araç, lüks araçlardan daha fazla bir statü sembolü haline gelirken, ge­lişen iç donanım, lüks araç bakışı ile elektrikli araç algısını yükseltti. Bu­gün, büyüyen bir pazarda elektrik­li araçları benimsemek için birçok ülke bu alana ve ekosisteme yatırım yapıyor. Otomobil üreticileri, tüketi­ci beklentilerindeki değişime paralel olarak lüksten çok uygun fiyatlı ola­nı önceliklendiren elektrikli araba­ları piyasaya sürerek adımlarını hız­landırıyor.

Elektrikli araç gelişiminde Çin etkisi

ABD’de ilk olarak 2012'de üretilen beş kapılı bir sedan elektrikli model­ler maliyet açısından o zamanlar ye­ni bir araba için ortalama fiyattan çok yüksek ve çoğu tüketici için ulaşıla­maz bir konumdaydı.

Elektrikli araçların başlangıçta şarj edilmesi de zordu ve bugüne kı­yasla çok daha düşük menzilleri var­dı. Satışların ilk dalgasının yeni oto­mobil teknolojisine inanmaya istekli ve uzun yolculuklar için içten yanma­lı motorlu bir arabayı tutacak paraya sahip olan daha yüksek gelir grubuna hitap ediyordu.

Otomobil üreticileri elektrik­li araçları bir statü sembolü olarak görmezken, bunun yerine ortalama sürücüye daha yüksek benimseme oranlarına yol açacak erişilebilir bir seçenek sunmaya çalışıyorlardı. Gü­nümüzde, elektrikli araç teknolojisi giderek daha ucuz hale geldikçe, şir­ketler giderek rekabetçi fiyat noktala­rında elektrikli araçları piyasaya sür­meye odaklanıyor.

Avrupa ve Amerika'daki hükümet­ler de sürücüleri maliyet teşvikle­riyle, genellikle indirimler şeklinde, elektrikli araçlara yönlendirmeye ça­lışıyor. Hatta bazı ülkeler, önümüzde­ki on yıl veya daha uzun bir süre için­de içten yanmalı araçların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacağını duyurdu.

ABD’li elektrikli araç üreticinin araçları yollarda iken, Çinli otomo­tiv şirketi 1990'ların ortalarında cep telefonu pilleri üretmeye başladı ve 2005'te ilk elektrikli aracını ürete­rek çok düşük bir fiyata piyasaya sür­dü. Üretilen araç, küçük, hafif, göste­rişsiz ve ucuzdu. Günümüzde Çin, üst düzey modeller üretirken, fiyatları pi­yasadakilerin çoğundan uygun fiyatlı.

Günümüzde Çin’de yolda görebi­leceğiniz her beş arabadan birinin elektrikli olduğu bir dönemi yaşıyo­ruz. Çin'deki bu yaygın uygun fiyat, elektrikli araçların gündeme girmesi­ni hızlandırıyor.

Herkes için elektrikli araç

Gelecekte değişen tüketici algı­sı ile otomobil üreticilerinin piyasa­ya sürdüğü düşük maliyetli elektrikli araçlar ekosistemde bir dönüm nok­tası olabilir. Burada elektrikli araçla­rın gelişiminde önemli bir nokta kı­talarda bölgesel üretimi ve teknoloji transferinin mümkün kılınarak yay­gınlaşmasının sağlanması... ABD ve Avrupa şu anda Çin elektrikli araç it­halatlarına ek gümrük vergisi uygu­larken, buna rağmen 2030 yılına ge­lindiğinde, yeni bir araba almak is­teyen tüketiciler yalnızca elektrikli araç satın alacak.

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