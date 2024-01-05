Dünyada otomotiv endüstrisinin yükselen yıldızı olmak

Türkiye otomotiv endüstrisi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarlık ihracata imza atarak ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren endüstrisi oldu. Türkiye otomotiv endüstrisi, dünyada bu anlamda konumunu güçlendirirken, global sektördeki gelişmeleri de yakından izliyor.

Dünya otomobil satışları ise 2023'ün ilk üç çeyreğinde %9 arttı

Avrupa’da otomobil satışları 2023'ün ilk 9 ayında %17 artarken, yılı muhtemelen %12'lik bir büyümeyle kapatacak. Elektrikli otomobil satışları ise 2023 yılının ilk üç çeyreğinde %55 arttı. Yakında açıklanacak rakamlarla elektrikli araçların payı 2023 sonunda muhtemelen %14,5'e yükselecek. Avrupa’da otomobil satışlarının 2024 yılında, %2,5 oranında artması bekleniyor.

Japonya ve ABD otomobil satışları 2023'ün ilk 9 ayında güçlü bir büyümeyle sırasıyla %18 ve %15'in üzerinde artış gösterdi. Buna karşılık, Çin'in otomobil pazarı 2023'ün ilk üç çeyreğinde %0,2 büyüdü. Dünya çapında otomobil satışları ise 2023'ün ilk üç çeyreğinde %9 arttı. 2023'ün ilk 9 ayında AB'de yaklaşık 9 milyon otomobil üretilirken; 2022'nin aynı dönemine göre %14 artış gösterdi. ABD’de ise 6 milyon otomobil üretilirken, yüzde 11,2 arttı. Çin, ilk üç çeyrekte 17,5 milyon otomobil üretirken, Japonya ilk üç çeyrekte %18,5 büyümeyle 5,6 milyon otomobil üretti.

Dış ticarette otomotiv

AB, 2023'ün ilk üç çeyreğinde %4,7 artışla 70 milyar euro ticaret fazlası kaydederken, Çin, AB'ye en büyük otomobil ihracatçısı olarak %58,1 büyüme gösterdi. ABD ve İngiltere otomobil ithalat pazarları sırasıyla %62,4 ve %33,2 oranında büyürken, 2023'ün ilk üç çeyreğinde AB yapımı otomobillerin İngiltere ve ABD'ye ihracat değeri sırasıyla %28,1 ve %16 arttı.

Türkiye’nin dünya otomotiv sektöründeki önemli yeri

Son 20 yılda önemli bir yapısal değişim yaşayan Türk otomotiv sektörü, Ar-Ge alanında sürdürülebilir üretim, rekabet gücünü genişleten, tasarım yeteneği kazanan, gelişmiş pazarlara ihracat yapmayı hedefleyen bir sektöre dönüştü.

Türkiye, otomotiv sektöründe hem tedarik hem de üretim açısından Dünya’da ve Avrupa'da en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi. Üretiminin yarısından fazlasını ihraç eden Türk otomotiv sektörü, otomotiv üretimi açısından da Avrupa'da çok önemli bir konuma sahip. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne (ACEA) göre, AB ülkeleri, İngiltere, Türkiye, Belarus, Kazakistan, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerde 322 otomobil montaj, akü ve motor fabrikası bulunuyor.

Bunların 127’si otomobil, 56’sı kamyon, 46’sı hafif ticari araç, 118’i ağır vasıta, 71’i otobüs, 71’i motor, 42’si batarya-akü fabrikası konumunda. En fazla otomotiv sanayi tesisi bulunan ülkeler arasında Almanya (54), İngiltere (36), Rusya (32), Fransa (31), İtalya (23) , Türkiye ve İspanya (16’şar) yer alıyor. Türkiye, AB üyeleriyle karşılaştırıldığında otomotiv sanayisi ile çok önemli bir konumda yer alıyor.

Türk otomotiv sektörünün AB ülkelerine ihracatı 2023 9. ay itibari ile yüzde 22 arttı

Otomotiv sektörü, OSD – Otomotiv Sanayi Derneği rakamlarına göre, 2023 yılı ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla toplamda 25,6 milyar dolar ihracat yaptı. 2023 yılı ilk 9 aylık döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatının %68,6'sı AB ülkelerine yapıldı. AB ülkelerine ihracat, 2022 ilk 9 aya göre yüzde 22 artışla 17,6 milyar dolar olurken AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

Ana pazar Almanya'ya 3,6 milyar dolar ihracat

Almanya’ya 2023’ün ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 3,2 milyar dolar olan otomotiv ihracatı, 3,6 milyar dolara yükselirken, Fransa’ya ise 3.2 milyar dolar, İngiltere ise 2,4 milyar dolar, İtalya'ya 2,2 milyar dolar, İspanya'ya 1,7 milyar dolar otomotiv ihracatı yapıldı.