Dünyada “parçalı liderlik” dönemi başladı

Kovid-19 pandemisi her ne kadar bi­ze onlara yıl uzakta kaldı gibi gelse de aslında sadece birkaç yıl öncesine ka­dar evlerimize kapanmış, Zoom gibi dijital platformlar üzerinden iş yapmaya çalışı­yorduk. Pandemi bitti, ancak çalışma haya­tına dair pandemiden bize miras kalan ba­zı alışkanlıklar bütün hayatımıza yayıldı ve yayılmaya da devam ediyor.

Sıkı bütçeler, daha kısa ürün döngüleri ve daha hızlı karar verme ihtiyacı ile baş et­meye çalışan dünyada birçok firma, “CEO, CFO, CMO” gibi üst düzey yönetici rolleri­nin artık eğişimin hızına uymadığını fark ediyor.

İşte böyle bir ortamda, “Fractional lea­dership” (Yarı zamanlı / Parçalı liderlik) rolü cazip bir alternatif olarak ortaya çık­mış durumda.

Peki, parçalı liderlik ne demek? Öncelik­le tam zamanlı çalışan profesyonellerden farklı olarak, parçalı liderlik yapanlar, yarı zamanlı ya da proje bazlı çalışıyorlar. Bunu “esnek liderlik” konseptine bir geçiş döne­mi olarak değerlendirmek de mümkün.

Bu trendin son dönemde özellikle üst dü­zey pazarlama yeteneklerinin hala kıt ol­duğu Güneydoğu Asya’da, kalıcı personel sayısını artırmadan stratejik rehberliğe erişmek için pratik bir çözüm sunduğu gö­rülüyor.

Türkiye’de ilk parçalı liderlik platformu

İşte, dünyada gittikçe önem kazanan yarı zamanlı/parçalı liderlik kavramı, bir grup üst düzey yöneticinin girişimiyle şimdi Türkiye’de de hayat buluyor. Kendisi de üst düzey yönetici olan Mehtap Yıldız tarafın­dan kurulan “Platin Yaka” isimli platform, Türkiye’de ilk ve tek online yarı zamanlı/ parçalı liderlik (fractional leadership) hiz­meti sunmayı amaçlıyor.

Bünyesinde, Türkiye’de ve uluslararası alandaki en önemli şirketlerde pek çok ba­şarıya imza atan 100’e yakın üst düzey yö­neticinin yer aldığı platform, “deneyimi erişilebilir kılmayı” amaçlıyor.

Platformu tanıtmak amacıyla düzenle­nen toplantıda bir araya geldiğimiz Meh­tap Yıldız, Platin Yaka’ları şöyle anlatı­yor: “Biz şirketlerin en önemli ihtiyacını şöyle gözlemledik: Bir yandan ölçeklen­mek istiyorlar, diğer yandan maliyetlerini kontrol altında tutmak zorundalar. Frac­tional leadership bu iki ihtiyacı aynı anda karşılıyor. Bizim misyonumuz da doğru za­manda doğru liderliği sağlamak. Platin Ya­ka platformu, geleneksel danışmanlık ka­lıplarından farklılaşan, paylaşım temelli bir ilkeyi benimsiyor.”

Peki Platin Yaka Platformu’ndan kimler faydalanabilir? Yıldız bu soruyu şöyle ce­vaplıyor:

“Platin Yaka sayesinde, bir KOBİ veya startup, 2 aylığına büyüme stratejisi be­lirlemek için bir CMO (Baş Pazarlama Yö­neticisi) ile çalışabilir, herhangi bir kriz anında şirketin yönetimi için CEO desteği alabilir ya da doğru lideri doğru pozisyona eşleştirerek stratejik İnsan Kaynakları yö­netiminde Platin Yaka’ya başvurabilir.”

Yıldız’a göre bu yaklaşım, iş dünyasında “tam zamanlı zorunluluk” yerine “ihtiyaç bazlı uzmanlık” anlayışını getiriyor.

Online platformdan liderlik desteği

Platform üzerinden CEO’luk, strate­jik danışmanlık, mentorluk, kriz yöneti­mi desteği ve dijital dönüşüm rehberliği hizmetlerini sağlanıyor. Kariyerinde ya da işinde ilerlemek isteyen, dünyadaki ve ül­kemizdeki gelişmeleri takip etmek iste­yen ve işini büyütmek isteyen tüm profes­yoneller platformdan yararlanabiliyor. Bi­reysel ya da şirket çalışanı fark etmeksizin platform üzerinden hizmet alınabiliyor. Platformda, uzman profillerini inceleyip, uygun uzmanı; ardından da uygun tarihi seçerek kolayca randevu oluşturulabiliyor.

Toplantıda ayrıca Platinyaka.com ve Fu­tureBright işbirliği ile Türkiye’de ilk de­fa ‘Platin Yakalar’ın profilini ortaya koyan bir araştırma da açıklandı. 252 deneyimli profesyonelin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, üst düzey yöneticiler fi­nansal kazançtan ziyade “anlamlı işler yap­ma isteği”ne daha çok önem veriyor. Öte yandan profesyonel yolculuklarını “de­vamlı öğrenme” döngüsünde şekillendire­rek; kişisel prestijin ötesinde, “kalıcı değer sunma ilkesi”ni benimsiyorlar.