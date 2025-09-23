Dünyada “parçalı liderlik” dönemi başladı
Kovid-19 pandemisi her ne kadar bize onlara yıl uzakta kaldı gibi gelse de aslında sadece birkaç yıl öncesine kadar evlerimize kapanmış, Zoom gibi dijital platformlar üzerinden iş yapmaya çalışıyorduk. Pandemi bitti, ancak çalışma hayatına dair pandemiden bize miras kalan bazı alışkanlıklar bütün hayatımıza yayıldı ve yayılmaya da devam ediyor.
Sıkı bütçeler, daha kısa ürün döngüleri ve daha hızlı karar verme ihtiyacı ile baş etmeye çalışan dünyada birçok firma, “CEO, CFO, CMO” gibi üst düzey yönetici rollerinin artık eğişimin hızına uymadığını fark ediyor.
İşte böyle bir ortamda, “Fractional leadership” (Yarı zamanlı / Parçalı liderlik) rolü cazip bir alternatif olarak ortaya çıkmış durumda.
Peki, parçalı liderlik ne demek? Öncelikle tam zamanlı çalışan profesyonellerden farklı olarak, parçalı liderlik yapanlar, yarı zamanlı ya da proje bazlı çalışıyorlar. Bunu “esnek liderlik” konseptine bir geçiş dönemi olarak değerlendirmek de mümkün.
Bu trendin son dönemde özellikle üst düzey pazarlama yeteneklerinin hala kıt olduğu Güneydoğu Asya’da, kalıcı personel sayısını artırmadan stratejik rehberliğe erişmek için pratik bir çözüm sunduğu görülüyor.
Türkiye’de ilk parçalı liderlik platformu
İşte, dünyada gittikçe önem kazanan yarı zamanlı/parçalı liderlik kavramı, bir grup üst düzey yöneticinin girişimiyle şimdi Türkiye’de de hayat buluyor. Kendisi de üst düzey yönetici olan Mehtap Yıldız tarafından kurulan “Platin Yaka” isimli platform, Türkiye’de ilk ve tek online yarı zamanlı/ parçalı liderlik (fractional leadership) hizmeti sunmayı amaçlıyor.
Bünyesinde, Türkiye’de ve uluslararası alandaki en önemli şirketlerde pek çok başarıya imza atan 100’e yakın üst düzey yöneticinin yer aldığı platform, “deneyimi erişilebilir kılmayı” amaçlıyor.
Platformu tanıtmak amacıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldiğimiz Mehtap Yıldız, Platin Yaka’ları şöyle anlatıyor: “Biz şirketlerin en önemli ihtiyacını şöyle gözlemledik: Bir yandan ölçeklenmek istiyorlar, diğer yandan maliyetlerini kontrol altında tutmak zorundalar. Fractional leadership bu iki ihtiyacı aynı anda karşılıyor. Bizim misyonumuz da doğru zamanda doğru liderliği sağlamak. Platin Yaka platformu, geleneksel danışmanlık kalıplarından farklılaşan, paylaşım temelli bir ilkeyi benimsiyor.”
Peki Platin Yaka Platformu’ndan kimler faydalanabilir? Yıldız bu soruyu şöyle cevaplıyor:
“Platin Yaka sayesinde, bir KOBİ veya startup, 2 aylığına büyüme stratejisi belirlemek için bir CMO (Baş Pazarlama Yöneticisi) ile çalışabilir, herhangi bir kriz anında şirketin yönetimi için CEO desteği alabilir ya da doğru lideri doğru pozisyona eşleştirerek stratejik İnsan Kaynakları yönetiminde Platin Yaka’ya başvurabilir.”
Yıldız’a göre bu yaklaşım, iş dünyasında “tam zamanlı zorunluluk” yerine “ihtiyaç bazlı uzmanlık” anlayışını getiriyor.
Online platformdan liderlik desteği
Platform üzerinden CEO’luk, stratejik danışmanlık, mentorluk, kriz yönetimi desteği ve dijital dönüşüm rehberliği hizmetlerini sağlanıyor. Kariyerinde ya da işinde ilerlemek isteyen, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri takip etmek isteyen ve işini büyütmek isteyen tüm profesyoneller platformdan yararlanabiliyor. Bireysel ya da şirket çalışanı fark etmeksizin platform üzerinden hizmet alınabiliyor. Platformda, uzman profillerini inceleyip, uygun uzmanı; ardından da uygun tarihi seçerek kolayca randevu oluşturulabiliyor.
Toplantıda ayrıca Platinyaka.com ve FutureBright işbirliği ile Türkiye’de ilk defa ‘Platin Yakalar’ın profilini ortaya koyan bir araştırma da açıklandı. 252 deneyimli profesyonelin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, üst düzey yöneticiler finansal kazançtan ziyade “anlamlı işler yapma isteği”ne daha çok önem veriyor. Öte yandan profesyonel yolculuklarını “devamlı öğrenme” döngüsünde şekillendirerek; kişisel prestijin ötesinde, “kalıcı değer sunma ilkesi”ni benimsiyorlar.
