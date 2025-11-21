Hindistan’ın dokuma mirası İstanbul’da

Türkiye’de ilk kez tamamıyla Hint kültüründe yer alan do­kuma ürünlerinin kullanıldığı tasarımların sergileneceği bir sergi açılıyor. Hindistan Baş­konsolosluğu tarafından Be­yoğlu’ndaki Metrohan’da düzenlenen “Dokuma mirası” isimli sergi, 27- 29 Kasım tarihleri ara­sında gezilebilecek.

Serginin duyurulması amacıyla Conra Ote­li’nde düzenlenen toplantıda konuşan Hindis­tan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, İstan­bul’da ilk kez düzenlenecek olan etkinliğin, sa­natçılar, küratörler, koleksiyonerler ve tekstil ve el sanatları uzmanlarını bir araya getirece­ğini belirterek, “Hindistan'ın tekstil gelenekle­ri, çağdaş tasarım ve kültürdeki gelişen rolleri hakkında sohbetler de yapılacak. Etkinlikte kül­türel mirası yaratıcı ve etik çerçeveler içinde ye­niden tasavvur edilmesi ve zanaatkarlıkta sür­dürülebilirlik anlayışının ele alınması hedefle­niyor” dedi.

Vinito, açılış töreninin 27 Kasım'da yapıla­cağını bildirerek, "Hintli ve Türk uzmanlardan panel tartışmaları ve sunumlar olacak. 28 Ka­sım'da bu etkinlik tüm gün sürecek ve 29 Ka­sım'da sergi devam edecek” diye konuştu.

Yazar William Dalrymple'nin "Altın Yol" ki­tabında İpek Yolu'ndan önce var olan bir deniz ağından bahsettiğine işaret eden Vinito, şu bil­gileri verdi:

Direnişin sembolü

"Yazar, tekstilin büyük rol oynadığı ticaret ve kültürde Hindistan'ın hakimiyeti hakkında ya­zıyor. Hafif pamuklu tekstiller, antik dünyayı o kadar büyüledi ki Hindistan 1’inci yüzyılda Ro­ma'nın en büyük ticaret ortağı haline geldi. Bu­nu takiben, Hindistan ile dünyanın geri kalanı arasındaki İpek Yolu bağlantıları, elbette Tür­kiye de dahil olmak üzere iyice yerleşti. Teks­til, her Hintlinin ve elbette her Türk’ün kalbine yakın bir şeydir ve bu yüzden binlerce yıldır bu projeyi yapıyoruz. Hindistan'ın İngiliz sömür­geciliğine karşı özgürlük mücadelesi sırasında Mahatma Gandhi, pamuk, ipek ve yünden elle dokunmuş doğal elyafın kullanıldığı 'Swadeshi' hareketi olarak adlandırılan şeye öncülük etti. Bu, direnişin sembolü haline geldi.

Swadeshi hareketi, İngiliz makine yapımı tekstil ürünlerine karşı Hindistan'da üretilen ürünleri teşvik etti ve bu etki Hindistan'da gü­nümüze kadar sürdü” diye konuştu.

Doğal boyaların bugün Hindistan'da hala önemli bir tekstil politikası olduğuna dikkat çe­ken Vinito, “Dünyada tekstil bakanlığına sahip az sayıdaki ülkeden biri olan Hindistan, bu sek­törün önemi ve halk üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bugün Türkiye'nin hemen ardın­dan dünyanın 6’ncı büyük tekstil ihracatçısıdır ve bu sektör Hindistan'da 45 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır” dedi.

Serginin küratörlüğünü yapan Serra Oruç ise sergide Hindistan'dan, saray koleksiyonundan ve özel bir ko­leksiyondan antika tekstil eserler ser­gileneceğini aktararak, şunları kay­detti:

"Günümüz tasarım idealleriyle eski tekniklerle üretilen yeni ürün­ler de sergilenecek. Tüm bu güzel­likleri Orta Asya'dan Avrupa'ya getirmek bir efsane değil. Aslında gerçek bir hikaye. Bu hikayelerin derinliklerine inerseniz kültür­ler arası referans bağlantılarını bulabilirsiniz. Dokuma mira­sının değişken bir giysi, şal ve­ya hatta bir halı olduğunu gös­terebiliriz. Mirastan bahset­tiğinizde genellikle çok eski hissettirir. Ama biz size par­ti elbisenizi eski geleneksel tekniklerle ve elle diktire­bileceğinizi göstermek is­tedik”