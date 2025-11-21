Hindistan’ın dokuma mirası İstanbul’da
Türkiye’de ilk kez tamamıyla Hint kültüründe yer alan dokuma ürünlerinin kullanıldığı tasarımların sergileneceği bir sergi açılıyor. Hindistan Başkonsolosluğu tarafından Beyoğlu’ndaki Metrohan’da düzenlenen “Dokuma mirası” isimli sergi, 27- 29 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek.
Serginin duyurulması amacıyla Conra Oteli’nde düzenlenen toplantıda konuşan Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, İstanbul’da ilk kez düzenlenecek olan etkinliğin, sanatçılar, küratörler, koleksiyonerler ve tekstil ve el sanatları uzmanlarını bir araya getireceğini belirterek, “Hindistan'ın tekstil gelenekleri, çağdaş tasarım ve kültürdeki gelişen rolleri hakkında sohbetler de yapılacak. Etkinlikte kültürel mirası yaratıcı ve etik çerçeveler içinde yeniden tasavvur edilmesi ve zanaatkarlıkta sürdürülebilirlik anlayışının ele alınması hedefleniyor” dedi.
Vinito, açılış töreninin 27 Kasım'da yapılacağını bildirerek, "Hintli ve Türk uzmanlardan panel tartışmaları ve sunumlar olacak. 28 Kasım'da bu etkinlik tüm gün sürecek ve 29 Kasım'da sergi devam edecek” diye konuştu.
Yazar William Dalrymple'nin "Altın Yol" kitabında İpek Yolu'ndan önce var olan bir deniz ağından bahsettiğine işaret eden Vinito, şu bilgileri verdi:
Direnişin sembolü
"Yazar, tekstilin büyük rol oynadığı ticaret ve kültürde Hindistan'ın hakimiyeti hakkında yazıyor. Hafif pamuklu tekstiller, antik dünyayı o kadar büyüledi ki Hindistan 1’inci yüzyılda Roma'nın en büyük ticaret ortağı haline geldi. Bunu takiben, Hindistan ile dünyanın geri kalanı arasındaki İpek Yolu bağlantıları, elbette Türkiye de dahil olmak üzere iyice yerleşti. Tekstil, her Hintlinin ve elbette her Türk’ün kalbine yakın bir şeydir ve bu yüzden binlerce yıldır bu projeyi yapıyoruz. Hindistan'ın İngiliz sömürgeciliğine karşı özgürlük mücadelesi sırasında Mahatma Gandhi, pamuk, ipek ve yünden elle dokunmuş doğal elyafın kullanıldığı 'Swadeshi' hareketi olarak adlandırılan şeye öncülük etti. Bu, direnişin sembolü haline geldi.
Swadeshi hareketi, İngiliz makine yapımı tekstil ürünlerine karşı Hindistan'da üretilen ürünleri teşvik etti ve bu etki Hindistan'da günümüze kadar sürdü” diye konuştu.
Doğal boyaların bugün Hindistan'da hala önemli bir tekstil politikası olduğuna dikkat çeken Vinito, “Dünyada tekstil bakanlığına sahip az sayıdaki ülkeden biri olan Hindistan, bu sektörün önemi ve halk üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bugün Türkiye'nin hemen ardından dünyanın 6’ncı büyük tekstil ihracatçısıdır ve bu sektör Hindistan'da 45 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır” dedi.
Serginin küratörlüğünü yapan Serra Oruç ise sergide Hindistan'dan, saray koleksiyonundan ve özel bir koleksiyondan antika tekstil eserler sergileneceğini aktararak, şunları kaydetti:
"Günümüz tasarım idealleriyle eski tekniklerle üretilen yeni ürünler de sergilenecek. Tüm bu güzellikleri Orta Asya'dan Avrupa'ya getirmek bir efsane değil. Aslında gerçek bir hikaye. Bu hikayelerin derinliklerine inerseniz kültürler arası referans bağlantılarını bulabilirsiniz. Dokuma mirasının değişken bir giysi, şal veya hatta bir halı olduğunu gösterebiliriz. Mirastan bahsettiğinizde genellikle çok eski hissettirir. Ama biz size parti elbisenizi eski geleneksel tekniklerle ve elle diktirebileceğinizi göstermek istedik”
