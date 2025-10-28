ABD 5 yılda 1500 nükleer silah geliştirecek
Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), kuruluşunun 75’inci yıldönümü nedeniyle geçen hafta Viyana’da olağanüstü bir Dünya Kongresi düzenledi. IPI’nın tarihindeki en büyük kongrelerden biri olan toplantıya tüm dünyadan 600’den fazla gazeteci, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. IPI Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı olarak ben de kongreye katılan gazetecilerden biriydim. Kongre dopdolu ve oldukça renkli geçti.
Gazetecilik mesleğinin “Big Tech” adı verilen büyük teknoloji şirketleri karşısında ayakta kalabilmek için verdiği mücadele, dünyanın dört bir yanından araştırmacı gazetecilik hikayeleri, bağımsız medyanın mali olarak ayakta kalabilmesi için yeni yöntemler, vs. gibi gazeteciliğin geleceğiyle ilgili birçok konu masaya yatırıldı.
Kongrede ayrıca Gazze’de İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinli Gazeteci Meryem Ebu Dagga, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda hayatını kaybeden Ukraynalı Gazeteci Victoria Roshchyna, ülkesinde tutuklu bulunan Gürcistanlı Gazeteci Mzia Amaglobelli, Perulu Gazeteci Gustavo Gorriti, Amerikalı gazeteci Martin Baron, Hong Konglu Gazeteci Jimmy Lai ve Etiyopyalı Gazeteci Tesfalem Waldyes’e “2025 Dünya Basın Özgürlüğü Kahramanı” ödülü verildi.
Kongredeki en ilginç oturumlardan biri de “Atomik Sırlar: Manşetlerin ötesindeki nükleer silah haberleri” başlıklı paneldi. Paneldeki konuşmacılardan biri de savunma ve nükleer tehdit üzerine uzmanlaşan New York Times Yazarı W.J. Hennigan’dı.
Rusya ve Çin takip edecek
Hennigen konuşması sırasında öyle ilginç bilgiler verdi ki bunları mutlaka yazmam gerekiyor diye düşündüm. ABD ile Rusya arasındaki “Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması”nın (START) süresinin 5 Şubat 2026’da sona ereceğine dikkat çekerek, anlaşmanın sona ermesinin ardından nükleer silah arsenalinin genişlemesi alanında endişe verici gelişmeler yaşanabileceğini anlattı.
Hennigen, ABD’nin önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 1500 adet nükleer silah geliştireceğinin altını çizerek, “Tabi ki Rusya ve Çin de onu takip edecek. ABD’nin nükleer silahlarının modernizasyonu ve Çin ile Rusya’nın bunu takip etmesi şu anda en büyük haber” dedi.
ABD ve Rusya’nın nükleer silahların azaltılması anlaşmasının süresinin doluyor olması Çin’i de son derece endişelendiriyor olmalı ki bundan yaklaşık bir ay önce Çin, her iki ülkeye de anlaşmanın uygulanmasına yeniden başlama ve nükleer silahlarını önemli ölçüde azaltma çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, “Dünyanın en büyük nükleer silah cephaneliğine sahip olan ABD ve Rusya, nükleer silahsızlanma konusunda özel ve birincil sorumluluklarını ciddiyetle yerine getirmeli, anlaşmanın uygulanmasına yeniden başlamalı, takip düzenlemelerini tartışmalı ve nükleer stoklarını doğrulanabilir, geri döndürülebilir ve etik olarak bağlayıcı bir şekilde önemli ölçüde azaltmalıdır” dedi.
Hennigen ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük destekçilerin den bir olan, Pay Pal’ın kurucularından teknoloji milyarderi Peter Thiel’in yönetiminde olduğu General Matter şirketinin, Kentucky’de özel sektörün sahip olduğu ilk uranyum zenginleştirme tesisini kurmayı planladığını vurgulayarak, “Düşünün, bu konuda ulus devletlere bile güvenilmiyorken şimdi bireylere bu hak veriliyor!” diye konuştu. (Şunu hatırlatmakta fayda var, İran, uranyum zenginleştirme tesisleri nedeniyle yıllardır ABD tarafından ve AB yaptırımlara maruz kalıyor.)
Görünen o ki 5 Şubat 2026 tüm dünyanın geleceği açısından çok önemli bir tarih olacak. Hennigen’ın dediği gibi, nükleer silahların yayılması konusu özellikle o tarihten sonra “en önemli haber” olacak.
