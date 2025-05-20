Dünyada yollardaki elektrikli araç adedi artıyor
Elektrifikasyonun zorluklarına rağmen, otomobil üreticileri tarafından pazarlanan tüm araç modellerinin %50'sinden fazlasının 2030 yılına kadar elektrikli olacağı tahmin ediliyor.
Geleneksel otomobil üreticileri, bu dönüşüme ayak uydurmak üzere yeni nesil elektrikli araç üreticileri ve dijital firmalarla iş birliği yaparak onlardan yazılım mimarisi satın alacak, teknoloji merkezlerindeki Ar-Ge birimlerini genişletecek veya teknoloji şirketleri ile birlikte, kendi kendini finanse eden ortak girişimler kuracaklar.
Tarifelerde gevşeme, elektrikli araçlara hız kazandırır mı?
Tariflerdeki değişiklikler, otomobil üreticilerini daha farklı kararlar almaya itebilir ve rekabeti daha da artırabilir. Otomotiv üreticilerine göre, tarifelerdeki gevşemenin ardından Çinli markalar rekabeti artırabilir; bu da onların ticaret engellerini aşmak için mevcut fabrikaları satın almasına ya da düşük maliyetli Avrupa ülkelerinde ve serbest ticaret ortağı ülkelerde yeni fabrikalar kurmasına yol açabilir.
Global otomotiv fiyatları artışta
Tarifelerin etkisinin ötesinde, yeni ve kullanılmış global otomotiv fiyatları pandeminin ardından gelen yüksek tüketici talebiyle artmıştı. Sonrasında ise yeni araçlarda gelişmiş teknoloji, daha büyük bilgi-eğlence ekranları, sürücü destek sistemleri ve hibrit/elektrikli güç aktarma organları gibi unsurlar, otomobil fiyatlarını yukarı taşıdı. Pandeminin zirvesinde, tedarik zinciri kesintileri ve yarı iletken çip kıtlıkları nedeniyle araç üretiminin yavaşlaması ve hatta durması, otomotiv fiyatlarının yüksek seviyede kalmasına neden oldu ve bu yüksek seviyeler hala korunuyor. ABD’de yapılan bir araştırma, dolar bazında yeni araç fiyatlarının 2019'dan bu yana %22 arttığını gösteriyor.
Dünya’da otomotiv üretim coğrafyası değişiyor
2024'te küresel otomobil üretimi 75,5 milyon adede ulaştı. Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya, üretimde en büyük gerilemeyi yaşayan bölgeler oldu. Avrupa otomobil üretimi, 2024'te %4,6 düşerek 14,4 milyon adede geriledi. AB'nin otomobil üretimi ise daha da azalarak %6,2 düşerken, Rusya 2024'te yaklaşık %45'lik bir büyüme gösterirdi.
Kuzey Amerika'da üretim %3,2 düşerek geçen yıl 11,4 milyon adede, ABD de ise %3,5'lik bir düşüşle yaklaşık 7,4 milyon adede geriledi. 2024'te Güney Amerika'daki otomobil üretimi, yaklaşık 1,9 milyon otomobil üreten ve %6,3'lük artış gösteren Brezilya'nın etkisiyle, 2023'e kıyasla %1,7 arttı.
Asya'daki otomobil üretimi, 2024'te %1,5 artarak yaklaşık 46 milyon adede ulaştı. Bu artışta, %5,2'lik güçlü bir büyüme kaydeden ve 2023'e göre 1,9 puan daha yüksek olan %35,4'lük pazar payıyla dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumunu daha da sağlamlaştıran Çin'in etkisi öne çıktı. Hindistan, otomobil üretiminde %4,7'lik bir artış gösterirken; Japonya ve Güney Kore'de üretim sırasıyla %8,6 ve %1,2 oranında düştü.
Avrupa Birliği otomotivde önemli yerini koruyabilir mi?
Avrupa'da 255 otomobil montaj, motor ve batarya üretim tesisi bulunuyor. 98'i otomobil, 44'ü otobüs, 32'si kamyon (ağır hizmet tipi araçlar), 30'u minibüs (hafif ticari araçlar), 56'sı motor ve 65'i batarya üreten bu tesislerin 121'i elektrikli araçları üretiyor ya da monte ediyor.
2024'te AB otomobil üretimi %6,2 düşerek 11,4 milyon adede gerilerken, Avrupa'daki en büyük düşüş, %43,4 ile İtalya'da yaşandı. Bunu Belçika (-%31,2), Fransa (-%12,4) ve İsveç (-%5,1) izledi. AB'nin en büyük üreticisi olan Almanya ise otomobil üretiminde %0,4 düşüş kaydetti. Çekya, üretimde %3,5'lik bir artış gösterirken; Slovakya (-%7,6) ve Romanya (-%6,5) kayda değer düşüşler yaşadı.
Genel olarak otomotiv sektöründe oluşan görüş, Avrupa otomotiv endüstrisinin artık 2030 ve 2035 yılları için belirlenen elektrikli araç hedeflerine ulaşma yolunda güçlük yaşadığını ortaya koyuyor. Tariflerdeki gevşeme sonrası otomotiv sektörünün nasıl şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz.