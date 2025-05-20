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Dünyada yollardaki elektrikli araç adedi artıyor

Koray ÖZTOPÇU
Koray ÖZTOPÇU Mobilitiye Doğru koray.oztopcu@dunya.com

Elektrifikasyonun zorluklarına rağmen, otomobil üreticileri tarafından pazar­lanan tüm araç modellerinin %50'sinden fazlasının 2030 yılına kadar elektrikli ola­cağı tahmin ediliyor.

Geleneksel otomobil üreticileri, bu dönüşüme ayak uydurmak üzere yeni nesil elektrikli araç üreticileri ve dijital firmalarla iş birliği yaparak on­lardan yazılım mimarisi satın alacak, tek­noloji merkezlerindeki Ar-Ge birimleri­ni genişletecek veya teknoloji şirketleri ile birlikte, kendi kendini finanse eden ortak girişimler kuracaklar.

Tarifelerde gevşeme, elektrikli araçlara hız kazandırır mı?

Tariflerdeki değişiklikler, otomobil üre­ticilerini daha farklı kararlar almaya itebi­lir ve rekabeti daha da artırabilir. Otomotiv üreticilerine göre, tarifelerdeki gevşeme­nin ardından Çinli markalar rekabeti artı­rabilir; bu da onların ticaret engellerini aş­mak için mevcut fabrikaları satın almasına ya da düşük maliyetli Avrupa ülkelerinde ve serbest ticaret ortağı ülkelerde yeni fab­rikalar kurmasına yol açabilir.

Global otomotiv fiyatları artışta

Tarifelerin etkisinin ötesinde, yeni ve kullanılmış global otomotiv fiyatları pan­deminin ardından gelen yüksek tüketi­ci talebiyle artmıştı. Sonrasında ise yeni araçlarda gelişmiş teknoloji, daha büyük bilgi-eğlence ekranları, sürücü destek sis­temleri ve hibrit/elektrikli güç aktarma or­ganları gibi unsurlar, otomobil fiyatlarını yukarı taşıdı. Pandeminin zirvesinde, te­darik zinciri kesintileri ve yarı iletken çip kıtlıkları nedeniyle araç üretiminin yavaş­laması ve hatta durması, otomotiv fiyatla­rının yüksek seviyede kalmasına neden ol­du ve bu yüksek seviyeler hala korunuyor. ABD’de yapılan bir araştırma, dolar bazın­da yeni araç fiyatlarının 2019'dan bu yana %22 arttığını gösteriyor.

Dünya’da otomotiv üretim coğrafyası değişiyor

2024'te küresel otomobil üretimi 75,5 milyon adede ulaştı. Avrupa, Kuzey Ame­rika ve Japonya, üretimde en büyük geri­lemeyi yaşayan bölgeler oldu. Avrupa oto­mobil üretimi, 2024'te %4,6 düşerek 14,4 milyon adede geriledi. AB'nin otomobil üretimi ise daha da azalarak %6,2 düşer­ken, Rusya 2024'te yaklaşık %45'lik bir bü­yüme gösterirdi.

Kuzey Amerika'da üretim %3,2 düşe­rek geçen yıl 11,4 milyon adede, ABD de ise %3,5'lik bir düşüşle yaklaşık 7,4 mil­yon adede geriledi. 2024'te Güney Ameri­ka'daki otomobil üretimi, yaklaşık 1,9 mil­yon otomobil üreten ve %6,3'lük artış gös­teren Brezilya'nın etkisiyle, 2023'e kıyasla %1,7 arttı.

Asya'daki otomobil üretimi, 2024'te %1,5 artarak yaklaşık 46 milyon adede ulaştı. Bu artışta, %5,2'lik güçlü bir büyüme kay­deden ve 2023'e göre 1,9 puan daha yük­sek olan %35,4'lük pazar payıyla dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumunu da­ha da sağlamlaştıran Çin'in etkisi öne çık­tı. Hindistan, otomobil üretiminde %4,7'lik bir artış gösterirken; Japonya ve Güney Ko­re'de üretim sırasıyla %8,6 ve %1,2 oranın­da düştü.

Avrupa Birliği otomotivde önemli yerini koruyabilir mi?

Avrupa'da 255 otomobil montaj, motor ve batarya üretim tesisi bulunuyor. 98'i oto­mobil, 44'ü otobüs, 32'si kamyon (ağır hiz­met tipi araçlar), 30'u minibüs (hafif ticari araçlar), 56'sı motor ve 65'i batarya üreten bu tesislerin 121'i elektrikli araçları üreti­yor ya da monte ediyor.

2024'te AB otomobil üretimi %6,2 dü­şerek 11,4 milyon adede gerilerken, Avru­pa'daki en büyük düşüş, %43,4 ile İtalya'da yaşandı. Bunu Belçika (-%31,2), Fransa (-%12,4) ve İsveç (-%5,1) izledi. AB'nin en büyük üreticisi olan Almanya ise otomo­bil üretiminde %0,4 düşüş kaydetti. Çek­ya, üretimde %3,5'lik bir artış gösterirken; Slovakya (-%7,6) ve Romanya (-%6,5) kayda değer düşüşler yaşadı.

Genel olarak otomotiv sektöründe oluşan görüş, Avrupa otomotiv endüstrisinin artık 2030 ve 2035 yılları için belirlenen elekt­rikli araç hedeflerine ulaşma yolunda güç­lük yaşadığını ortaya koyuyor. Tariflerde­ki gevşeme sonrası otomotiv sektörünün nasıl şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz.

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