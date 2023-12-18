Dünyanın en ucuz ikinci borsasına yabancı ilgisi

Kasım ayı başından yerli yatırımcıların satıcı konumunda oldukları Borsa İstanbul’da yabancılar 1.3 milyar dolardan fazla net alım yaptı. Gelişmekte olan ülkeler arasında Pakistan’dan sonra ikinci en düşük F/K oranına sahip Borsa İstanbul’da mevcut politikaların devamı durumunda yabancı girişlerinin sürmesi bekleniyor Borsa İstanbul’da son 2 ayda yaşananlar bazı yatırımcılar tarafından anlaşılamıyor.

Sebebi ise yabancı yatırımcı sürekli almasına rağmen endeksin sürekli satış baskısı ile karşılaşması ve 7 bin 500 – 8 bin 100 puan aralığına sıkışması. Öncelikle borsadaki bu sıkışıklığı nedenlerine bakalım. Geçmiş yıla oranla faiz artışları sonrasında yüzde 45-50 aralığına gelen mevduat faizlerinin cazibesinin artması bu ürüne talebi artırmış durumda. Düşük faiz ortamında alternatif getiri arayanların bir bölümü risksiz gördükleri mevduata yöneliyor. Ancak bu borsadaki sıkışıklığı tam olarak açıklamıyor. Buradaki kritik nokta düşük faiz ortamında artan kredili işlemler…

Borsada kredi artık pahalı

Faiz artışı mevduatı cazip hale getirirken kredi bacağında da maliyetleri oldukça yükseltmiş durumda. Geçen yıl yaşanan rekor artışta kredili işlemlerin de payı göz ardı edilemeyecek boyuttaydı. Ancak borsada üç haneli rakamlara yaklaşan kredili işlem maliyetleri artık tersi yönde bir etki yapıyor. Kredili işlem yapan yatırımcılar artık bu tür pozisyon açmaktan uzaklaşıyor. Beklenen yükseliş gecikince de her geri çekilmede kredili pozisyonlar hemen kapatılmaya çalışılınca geri çekilmeler derinleşiyor. İşte böyle bir ortamda yabancılar ise hisse senedi toplamaya başladı.

Yabancılar tahvil de alıyor

Merkez Bankası’nın açıkladığı Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri, yabancı yatırımcıların son 6 haftadır hisse senedi piyasasında net alıcı konumunda olduğunu gösteriyor. Kasım ayı başından bu yana yabancılar İstanbul’da net 1 milyar 366 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Bu alımların özellikle bankacılık hisselerinde yoğunlaştığı söyleniyor. Tahvil faizlerinde yaşanan artışla yabancıların Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne (DİBS) de ilgisi arttı. Son 2 haftada yabancılar DİBS’te 1 milyar doların üzerinde net alım gerçekleştirdikleri görülüyor. Türkiye’nin kredi notu her ne kadar düşük görünse de geçmişte ödeme konusunda tek bir sorun yaşanmaması yabancıların yüksek faize gelmesinin bir diğer nedeni.

CDS’lerde düşüş sürüyor

Türkiye’nin uluslararası piyasalarda risk primini gösteren CDS’lerin 300 baz puanın altına gerilemesi ve bu düşüşün sürebileceğine yönelik görüşler yabancı girişinin sürebileceğine yönelik beklentileri kuvvetleniyor. Cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi notuna ilişkin gözden geçirmesini pas geçmesi yeni haftada bir miktar moral bozukluğu yaratabileceği söyleniyor. Ancak bunun etkisinin kısa süreli olacağı görüşü hakim.

İkiz kardeşlerin F/K’sı iki kat yüksek

Yabancı girişinin süreceğini savunanların en çok dikkat çektikleri oranlardan biri de Fiyat/Kazanç (F/K) oranı. Bu oran kısaca bir şirketin net karına kıyasla kaç çarpanla işlem gördüğünü ifade ediyor. Bu oranın düşük olması ‘ucuz’ olarak yorumlanıyor. Borsa İstanbul’un tamamını ifade eden F/K oranı ise şu an 4.6 ile gelişmekte olan ülkeler arasında en düşük ikinci ülke konumunda. F/K’sı en düşük ülke 3.7 ile Pakistan. Gelişmekte olan ülke borsalarının ortalama F/K oranı 11.5 seviyesinde. Geçmişte Türkiye ile aynı kategoride değerlendirilen Brezilya’da F/K oranı 7.8, Güney Afrika’da ise 9.4 seviyesinde. Dolayısıyla bu borsalara göre F/K’nın oldukça düşük seviyelerde olması yeni yılda getiri arayışındaki yabancıları Türkiye’ye çekmesi bekleniyor.