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  4. “Düşük enflasyon”u getirecek kalemlerin fiyatı artıyorsa…

“Düşük enflasyon”u getirecek kalemlerin fiyatı artıyorsa…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Geçtiğimiz yıl:

49 bin TL’ye öğrenci alan Mes­lek Yüksek Okulu…

Bu yıl:

130 bin TL veremeyen öğrenci veli­sini, okulun kapısından sokmuyorsa…

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Ağustos ayında:

En yüksek fiyat artışı yüzde 43.2 ile üniversite eğitiminde olmuşsa…

(Ki fiyatını yüzde 125 artıran okul­lar da var…)

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“Düşük enflasyonun” yapıtaşı oldu­ğu “dengeli bir ekonomi” için:

“Teknoloji geliştirecek”, “verim­li/katma değerli üretecek”, “bozulanı onaracak” vb. beşeri sermayen nasıl gelişecek?

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Ağustos ayında:

Havayolu taşımacılığı yüzde 41.56 artışla rekor kırmışsa…

“Teknoloji geliştirecek”, “verim­li/katma değerli üretecek”, “bozulanı onaracak” vb. beşeri sermayen nasıl hızlanacak?

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Meyve/sebze fiyatlarındaki artış da­hi (TÜİK’e göre) yüzde 90’lara yaklaş­mışsa…

“Teknoloji geliştirecek”, “verim­li/katma değerli üretecek”, “bozulanı onaracak” vb. beşeri sermayen verim­liliğini artıracak proteini/vitamini ne­reden alacak?

VELHASIL

“Düşük enflasyon” için, talebi düşürecek adımlar atmak bir yoldur… Hedefe “kısa/orta dönemde” ulaştırır…

Ancak: Üretimin, çalışanların verimliliğinde kalıcı hasarlar bırakır…

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 “Düşük enflasyon” için, eğitimden üretime, sağlıktan adalete yapısal adımlar atmak da bir yoldur…

Sabır da gerektiren bu yol: Kısa vadede etkisini göstermeyebilir; ama uzun vadede çok şey kazandırır; Sürekli hale getirdiğimiz “yıkıcı krizlerimizin” önünü kapatır veya derecesini/sayısını azaltır…

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