“Düşük enflasyon”u getirecek kalemlerin fiyatı artıyorsa…
Geçtiğimiz yıl:
49 bin TL’ye öğrenci alan Meslek Yüksek Okulu…
Bu yıl:
130 bin TL veremeyen öğrenci velisini, okulun kapısından sokmuyorsa…
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Ağustos ayında:
En yüksek fiyat artışı yüzde 43.2 ile üniversite eğitiminde olmuşsa…
(Ki fiyatını yüzde 125 artıran okullar da var…)
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“Düşük enflasyonun” yapıtaşı olduğu “dengeli bir ekonomi” için:
“Teknoloji geliştirecek”, “verimli/katma değerli üretecek”, “bozulanı onaracak” vb. beşeri sermayen nasıl gelişecek?
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Ağustos ayında:
Havayolu taşımacılığı yüzde 41.56 artışla rekor kırmışsa…
“Teknoloji geliştirecek”, “verimli/katma değerli üretecek”, “bozulanı onaracak” vb. beşeri sermayen nasıl hızlanacak?
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Meyve/sebze fiyatlarındaki artış dahi (TÜİK’e göre) yüzde 90’lara yaklaşmışsa…
“Teknoloji geliştirecek”, “verimli/katma değerli üretecek”, “bozulanı onaracak” vb. beşeri sermayen verimliliğini artıracak proteini/vitamini nereden alacak?
VELHASIL
“Düşük enflasyon” için, talebi düşürecek adımlar atmak bir yoldur… Hedefe “kısa/orta dönemde” ulaştırır…
Ancak: Üretimin, çalışanların verimliliğinde kalıcı hasarlar bırakır…
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“Düşük enflasyon” için, eğitimden üretime, sağlıktan adalete yapısal adımlar atmak da bir yoldur…
Sabır da gerektiren bu yol: Kısa vadede etkisini göstermeyebilir; ama uzun vadede çok şey kazandırır; Sürekli hale getirdiğimiz “yıkıcı krizlerimizin” önünü kapatır veya derecesini/sayısını azaltır…