  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Düşük faiz, “yüksek faiz”e zemin hazırlarsa…

Düşük faiz, “yüksek faiz”e zemin hazırlarsa…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Sadece “gelişmemişler” değil, son dönemde “gelişmişler” de aynı sorunu yaşıyor… “Düşük faiz”, “tasarrufların değerlendirilme şekli” nedeniyle, yüksek faizli yapının zeminini hazırlıyor…

***

Para biriminin değeri ve risk primi (faizi) için… Ya talep edilen/talep edilecek ürünü/ürünleri “verimlilik” temelinde geliştirip üreteceksin…

Bunun için, beşeri/finansal sermayeni, eğitimden/adalete yapısal sistemini bu hedefe göre kurgulayarak geliştireceksin…

***

Bu yolla yaratacağın iklim/kültür ile kendine yetip/fazla vereceksin… Döviz ihtiyacını, açığı, borcu, enflasyonu, faizleri düşürüp; tasarrufları, yatırımları, refahı artıracaksın…

***

Ya da… Tersini uygulayıp (faizler düşerken tasarrufların çoğunluğunu reel/üreten ekonomiye değil farklı alanlara -savunma, savaş, borsa, inşaat vb…- yönlendirmek gibi) uygulamaların sonucuna göre, Merkez Bankaları’na, Hazine’lere yeni yükler bindireceksin…

***

Almanya/İsviçre ortaklığında üç ayda bir gerçekleştirilen "Ekonomi Uzmanları Anketi"ne göre, üç ay önce yüzde 7 olan dünya genelinde enflasyon beklentisi, 6,2'ye, gelecek yıl için 6'dan 5,2'ye gerilerken… Bizde… 12 ay sonrası TÜFE beklentisi 44,94’ten 45,28’e yükseldi…

***

Bu, MB politika faizini 36/38 (46-50 bileşik faiz, 3-5 reel faiz anlamına gelir) arasına taşıma zorunluluğu ve yeni yükler ve “kısır döngüye devam” anlamları taşıyor…

VELHASIL

Cumhuriyetimiz 100 yaşına girerken…

***

Düşük faizlerin, yüksek faizli bir iklime zemin hazırlayamayacağı; düşünen, geliştiren, üretenin/çalışanın/çabalayanın kazandığı, rasyonel, verimli, güçlü, öngörülebilir, güven duyulan bir yapıyı, armağan olarak hak ediyor… Barış ve refah içinde nice yüzyıllara…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Almanya’da da ciddi şekilde tartışılıyor: Almanya “hasta adam” mı? 16 Ekim 2023
Fabrikalar okul oluyor 13 Ekim 2023
“Doğru eğitim/destek” ile; öğretmen “öğretmen”, liyakat “liyakat” olur… 09 Ekim 2023
Deprem bölgesinde çalışan sayısı düşüyor 03 Ekim 2023
Yabancının yatırımı, teknolojisi, malı, parası… 02 Ekim 2023
27 bin TL net maaşla işçi bulamıyorum 26 Eylül 2023
Fonun akışına değil, nakışına odaklanmalıyız… 25 Eylül 2023
Büyürsün de kalkınabilir misin? 18 Eylül 2023
Alışkanlıklar “orta vadede” bırakılır mı? 11 Eylül 2023
On dokuzuncu OVP’de "gerçekçilik" farkı 07 Eylül 2023