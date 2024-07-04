Eğitim pahalıyken, enflasyon düşer mi?
Enflasyon oranı açıklandı; düşüyor! Enflasyonun da aralarında bulunduğu “ekonomik göstergeleri iyileştirmenin/ güçlendirmenin ilacı” olan “eğitimin” fiyatı/maliyeti ise hız kesmeden yükseliyor…
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Devlet okulları da dahil (Devlet okulları ‘parasız’ deniyor ama, ‘bağış’ adı altında, açıktan servet isteyen okul yönetimlerine ses çıkarılmıyor) eğitimin fiyatı artarken…
Niteliği de düşüyor…
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Oysa “nitelikli eğitim”: Kültürden ekonomiye ülkeyi güçlendirecek her alanın temeli…
Vergi toplayan devletin de öncelikli görevi…
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Eğitimin ayrıca kültürel yıkımın, ekonomik çöküşün aracı olabileceği de biliniyor/bilinmeli…
Dünyada birçok örneği var, incelenmeli…
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Bugün…
Bütün aileler (çaresizlik içinde) kazançlarının büyük bölümünü çocukların eğitimine ayırıyor…
Bu maddi özverinin yanında, “niteliksizliğin belirsizliği”yle manevi çöküşü de yaşıyor…
Bu özveri ve çöküşe rağmen, ayrışmayı da engelleyemiyor…
Ve bu ayrışma, üretimden çalışma hayatına, tasarruftan verimliliğe kadar tüm ekonomik aktiviteleri olumsuz etkiliyor, toplumsal huzuru/barışı/dengeyi/kültürü bozuyor…
VELHASIL
Eğitimin fiyatında 1 yıllık yükseliş yüzde 107’yi aşıyor…
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Geçen yıl Haziran ayında 3-4 TL olan 200-250 gramlık ekmek, bugün 8-10 TL arasında…
Artış, yüzde 150 civarında…
Diğer zorunlu ihtiyaç olan konutta ise artış yüzde 95 civarında…
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Nitelikli eğitimin “öncelik” olduğu Avrupa mı?
Avrupa Şampiyonası’ndaki rakiplerimizde yıllık enflasyon: Portekiz’de yüzde 2.8; Almanya’da yüzde 2.2; İsviçre’de yüzde 1.4; Hollanda’da yüzde 3…
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(Avrupa Şampiyonası’na değinmişken; milli takımımız Hollanda, Almanya, Avusturya, İngiltere gibi ülkelerde ‘nitelikli eğitim’ almış gençlerimizden oluşuyor)