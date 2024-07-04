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Eğitim pahalıyken, enflasyon düşer mi?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Enflasyon oranı açıklandı; düşüyor! Enflasyonun da aralarında bulunduğu “ekonomik göstergeleri iyileştirmenin/ güçlendirmenin ilacı” olan “eğitimin” fiyatı/maliyeti ise hız kesmeden yükseli­yor…

★★★

Devlet okulları da dahil (Devlet okulla­rı ‘parasız’ deniyor ama, ‘bağış’ adı altında, açıktan servet isteyen okul yönetimlerine ses çıkarılmıyor) eğitimin fiyatı artarken…

Niteliği de düşüyor…

★★★

Oysa “nitelikli eğitim”: Kültürden eko­nomiye ülkeyi güçlendirecek her alanın temeli…

Vergi toplayan devletin de öncelikli gö­revi…

★★★

Eğitimin ayrıca kültürel yıkımın, eko­nomik çöküşün aracı olabileceği de bili­niyor/bilinmeli…

Dünyada birçok örneği var, incelenmeli…

★★★

Bugün…

Bütün aileler (çaresizlik içinde) kazanç­larının büyük bölümünü çocukların eğiti­mine ayırıyor…

Bu maddi özverinin yanında, “niteliksiz­liğin belirsizliği”yle manevi çöküşü de ya­şıyor…

Bu özveri ve çöküşe rağmen, ayrışmayı da engelleyemiyor…

Ve bu ayrışma, üretimden çalışma ha­yatına, tasarruftan verimliliğe kadar tüm ekonomik aktiviteleri olumsuz etkili­yor, toplumsal huzuru/barışı/dengeyi/kül­türü bozuyor…

 VELHASIL

 Eğitimin fiyatında 1 yıllık yükseliş yüzde 107’yi aşıyor…

★★★

Geçen yıl Haziran ayında 3-4 TL olan 200-250 gramlık ekmek, bugün 8-10 TL arasında…

Artış, yüzde 150 civarında…

Diğer zorunlu ihtiyaç olan konutta ise artış yüzde 95 civarında…

★★★

Nitelikli eğitimin “öncelik” olduğu Avrupa mı?

Avrupa Şampiyonası’ndaki rakiple­rimizde yıllık enflasyon: Portekiz’de yüzde 2.8; Almanya’da yüzde 2.2; İs­viçre’de yüzde 1.4; Hollanda’da yüz­de 3…

★★★

(Avrupa Şampiyonası’na değinmiş­ken; milli takımımız Hollanda, Al­manya, Avusturya, İngiltere gibi ülke­lerde ‘nitelikli eğitim’ almış gençleri­mizden oluşuyor)

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