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Ekim ayı enflasyon rakamı ve önemi

Osman ARIOĞLU
Osman ARIOĞLU BENİM PENCEREMDEN [email protected]

Her ayın enflasyon rakamındaki ge­lişme takip eden ayın 3’ünde sa­at 10:00’da TÜİK tarafından açıklan­maktadır. Takip eden ayın 3’ü resmi tatil veya hafta sonuna denk gelmesi durumunda açıklama ilk resmi iş gü­nü aynı saatte yapılmaktadır.

Bu çerçe­vede Ekim ayına ilişkin enflasyon ra­kamlarının TÜİK tarafından açıklan­masına da 4 Kasım Pazartesi günü saat 10:00’da kamuoyu ile paylaşılmış olacak. Ekim ayı enflasyon rakamları etki anla­mında diğer aylara göre daha çok önem arz ediyor.

Bunun temel nedeni birçok vergi ve harç rakamını ve diğer bazı öl­çülerin yeniden değerleme oranına göre belirleniyor olması ve yeniden değerle­me oranının da Ekim ayı enflasyon raka­mına göre belirleniyor olmasıdır. Elbette vergi tarifesi dahil, vergi ve harç rakamla­rı ile maktu istisna rakamları, fatura dü­zenleme sınırı için yeniden değerleme oranı temel kriter olarak alınmaktadır. Cumhurbaşkanı’na bu had ve tutarları; yeniden değerleme oranının %50 sine ka­dar üzerinde veya %50sine kadar altında farklı oranları esas alarak belirleme yet­kisi verilmiştir.

Ekim ayı enflasyonu ve yılsonu beklentisi

Ekim ayı enflasyon rakamına ilişkin bu yazının hazırlandığı sırada en son ya­yınlanan anketlere göre beklenti %2,39 civarındaydı. Ekim ayında ve takip eden aylarda enflasyon oranında %2 artış ol­ması durumunda; Ekim ayı sonu itiba­ri ile yıllık enflasyonun %47,31, Kasım ayın sonunda %45,49 ve Aralık ayı so­nunda da %44,18 olarak gerçekleşme­si anlamına geliyor.

Enflasyon oranının ekim ayında %2 takip eden aylarda yüz­de 1,50 olarak gerçekleşmesi durumun­da da yılsonunu %42,77 bir enflasyon oranı ile kapatmak söz konusu olacaktır. Doğal olarak bu söylediğimiz sadece matematik hesaplamadan ibaret. Enf­lasyon rakamlarının gelişmelere göre daha farklı oranlarda da ortaya çıkma­sı söz konusu olabilir. Bütün bu oran­lar yılsonu enflasyon gerçekleşmesi­nin orta vadeli plan da belirtilen %41,5 civarında belki biraz üzerinde gerçek­leşebilmesi mümkün görünmektedir.

Faiz indirimi ne zaman?

Kamuoyunda merak edilen ve çok tar­tışma konusu olan bir diğeri konu; Mer­kez Bankası’nın faiz indirimine ne zaman başlayacağına yöneliktir. Genel beklenti Kasım ayında da gösterge faizde bir de­ğişiklik olmayacağına yöneliktir. Merkez Bankası’nın Aralık toplantısında bir faiz indiriminin gelip gelmeyeceği ise Kasım ayı enflasyon gerçekleşmesinden son­ra biraz daha netlik kazanabilecektir. Şu anda çoğunluğun beklentisi Aralık ayın­da 250 Baz puan civarında bir faiz indiri­minin yapılabileceği yönündedir. Merkez Bankası’nın şu ana kadar yaptığı açıkla­malarda bir erken faiz indirimi izlenimi zaten almıyoruz. Kaldı ki, geçmiş tecrü­beler ışığında önemli olan, enflasyon ka­tılaşmadan önce enflasyonun düşürül­meye devam ettiği izleniminin genel ka­naate dönüşmesidir.

Kredi kuruluşları not artışı

Bir ekonomi politikası uygulanırken mutlaka eleştiriler de olacaktır. Şu an uy­gulanmakta olan politikalarda en büyük şansın kamuoyunun genelinde ve iş dün­yasında ekonomi yönetimine olan güve­nin önemli ölçüde devam ediyor olma­sıdır. Enflasyonun düşüş süreci devam ettiği müddetçe bu güvenin artarak de­vam edeceğini bekleyebiliriz.

Zaten, yıl­sonuna kadar kredi derecelendirme ku­ruluşlarından gelebilecek bir not artırım uluslararası piyasalarda Türkiye’nin risk primini daha da aşağı getirecek bu da enf­lasyonun düşme eğiliminin devam etme­sinde ciddi bir avantajı olacaktır. Hatır­lanacağı üzere en son Fitch, Türkiye’nin kredi notuna ilişkin eylül ayında açıkla­mada bulunmuş ve kredi notunu B+ dan BB- ye yükselmiş ve görünümü durağan olarak belirtmişti. Önümüzdeki ay içeri­sinde S&P kredi kuruluşundan Türkiye için not açıklaması beklenmektedir.

Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, nice 101 yıllara…

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