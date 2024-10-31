Ekim ayı enflasyon rakamı ve önemi
Her ayın enflasyon rakamındaki gelişme takip eden ayın 3’ünde saat 10:00’da TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Takip eden ayın 3’ü resmi tatil veya hafta sonuna denk gelmesi durumunda açıklama ilk resmi iş günü aynı saatte yapılmaktadır.
Bu çerçevede Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasına da 4 Kasım Pazartesi günü saat 10:00’da kamuoyu ile paylaşılmış olacak. Ekim ayı enflasyon rakamları etki anlamında diğer aylara göre daha çok önem arz ediyor.
Bunun temel nedeni birçok vergi ve harç rakamını ve diğer bazı ölçülerin yeniden değerleme oranına göre belirleniyor olması ve yeniden değerleme oranının da Ekim ayı enflasyon rakamına göre belirleniyor olmasıdır. Elbette vergi tarifesi dahil, vergi ve harç rakamları ile maktu istisna rakamları, fatura düzenleme sınırı için yeniden değerleme oranı temel kriter olarak alınmaktadır. Cumhurbaşkanı’na bu had ve tutarları; yeniden değerleme oranının %50 sine kadar üzerinde veya %50sine kadar altında farklı oranları esas alarak belirleme yetkisi verilmiştir.
Ekim ayı enflasyonu ve yılsonu beklentisi
Ekim ayı enflasyon rakamına ilişkin bu yazının hazırlandığı sırada en son yayınlanan anketlere göre beklenti %2,39 civarındaydı. Ekim ayında ve takip eden aylarda enflasyon oranında %2 artış olması durumunda; Ekim ayı sonu itibari ile yıllık enflasyonun %47,31, Kasım ayın sonunda %45,49 ve Aralık ayı sonunda da %44,18 olarak gerçekleşmesi anlamına geliyor.
Enflasyon oranının ekim ayında %2 takip eden aylarda yüzde 1,50 olarak gerçekleşmesi durumunda da yılsonunu %42,77 bir enflasyon oranı ile kapatmak söz konusu olacaktır. Doğal olarak bu söylediğimiz sadece matematik hesaplamadan ibaret. Enflasyon rakamlarının gelişmelere göre daha farklı oranlarda da ortaya çıkması söz konusu olabilir. Bütün bu oranlar yılsonu enflasyon gerçekleşmesinin orta vadeli plan da belirtilen %41,5 civarında belki biraz üzerinde gerçekleşebilmesi mümkün görünmektedir.
Faiz indirimi ne zaman?
Kamuoyunda merak edilen ve çok tartışma konusu olan bir diğeri konu; Merkez Bankası’nın faiz indirimine ne zaman başlayacağına yöneliktir. Genel beklenti Kasım ayında da gösterge faizde bir değişiklik olmayacağına yöneliktir. Merkez Bankası’nın Aralık toplantısında bir faiz indiriminin gelip gelmeyeceği ise Kasım ayı enflasyon gerçekleşmesinden sonra biraz daha netlik kazanabilecektir. Şu anda çoğunluğun beklentisi Aralık ayında 250 Baz puan civarında bir faiz indiriminin yapılabileceği yönündedir. Merkez Bankası’nın şu ana kadar yaptığı açıklamalarda bir erken faiz indirimi izlenimi zaten almıyoruz. Kaldı ki, geçmiş tecrübeler ışığında önemli olan, enflasyon katılaşmadan önce enflasyonun düşürülmeye devam ettiği izleniminin genel kanaate dönüşmesidir.
Kredi kuruluşları not artışı
Bir ekonomi politikası uygulanırken mutlaka eleştiriler de olacaktır. Şu an uygulanmakta olan politikalarda en büyük şansın kamuoyunun genelinde ve iş dünyasında ekonomi yönetimine olan güvenin önemli ölçüde devam ediyor olmasıdır. Enflasyonun düşüş süreci devam ettiği müddetçe bu güvenin artarak devam edeceğini bekleyebiliriz.
Zaten, yılsonuna kadar kredi derecelendirme kuruluşlarından gelebilecek bir not artırım uluslararası piyasalarda Türkiye’nin risk primini daha da aşağı getirecek bu da enflasyonun düşme eğiliminin devam etmesinde ciddi bir avantajı olacaktır. Hatırlanacağı üzere en son Fitch, Türkiye’nin kredi notuna ilişkin eylül ayında açıklamada bulunmuş ve kredi notunu B+ dan BB- ye yükselmiş ve görünümü durağan olarak belirtmişti. Önümüzdeki ay içerisinde S&P kredi kuruluşundan Türkiye için not açıklaması beklenmektedir.
Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, nice 101 yıllara…